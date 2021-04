"No hay camas": el duro relato de Hernán Castillo luego de haber perdido a su padre por Covid-19

El periodista Hernán Castillo perdió a su padre por coronavirus en los últimos días y dio un duro testimonio de la situación que atravesó

Hernán Castillo, el reconocido periodista deportivo, se quebró en cámara cuando habló acerca de la situación que debió atravesar junto a su padre, quien en los últimos días falleció por un cuadro de Covid-19.

El director periodístico de TNT Sport, durante el programa Halcones y palomas, habló acerca de la salud de su padre, de los duros momentos que debió atravesar y de la situación sanitaria y epidemiológica que vive la Argentina. En este contexto, la emoción y la tristeza se expresaron en forma de lágrimas que el periodista no pudo contener mientras habló sobre el tema.

Hernán Castillo compartió su dolor a través de Twitter y de la pantalla de TNT Sports

"Mi papá no murió de Covid, mi papá tenía un montón de cosas y el Covid solamente lo aceleró", dijo Castilo, quien al mismo tiempo destacó la importancia de cuidarse de esta enfermedad. "Hay que cuidarse mucho, mucho mucho", resaltó.

"Lo que dicen los médicos es cierto", dijo Castilo, y agregó: "Es desesperante, están las camas colapsadas, no hay, las ambulancias no dan abasto, las camas no dan abasto".

Cierro el tema acá. Gracias a todos por los mensajes. Tw no es tan malo eh. Acá hay más gente buena que mala. Lo sé y lo viví. A cuidarse todos. Gracias https://t.co/kbLMYZC2M1 — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 22, 2021

El director periodístico de TNT Sport había contado el pasado miércoles que su padre murió por un cuadro de coronavirus, luego de haber contado que había tenido que conseguir por su cuenta un tubo de oxígeno.

El miércoles cerca de las 10 horas, Castillo compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter. "Falleció mi papá. El Covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron", fue el mensaje del periodista deportivo.

Falleció mi papá. El covid es muy fuerte, una pandemia, no es joda. Les agradezco a todos los que me dieron una mano, a los que me mensajearon y rezaron. Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 21, 2021

"Muchas gracias al personal médico y administrativo del Policlínico Lomas por su esfuerzo increíble. Cuídense mucho", agregó.

Durante el fin de semana, Castillo había relatado el difícil momento que transitaba su padre, luego de haber contraido coronavirus. Además, había expuesto la dramática situación que atravesaba al no conseguir cama disponible para ser internado en ningún hospital.

Castillo relató en sus redes sociales que debió conseguir por su cuenta un tubo de oxígeno y optar por una internación domiciliaria ante la falta de disponibilidad de camas en las Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

"Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo", publicó el periodista el pasado 19 de abril, y añadió: " No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de una médica amiga en casa".

Mi papá tiene Covid y hoy su estado se volvió gravísimo. No hay cama para internarlo, conseguí un tubo de oxígeno particular y lo mantenemos con eso con el monitoreo de médica amiga en casa. PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá. — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 19, 2021

Asimismo, lamentó que "PAMI no da abasto, pero las prepagas tampoco. No me lo contó nadie. Le pasa a mi papá".

De acuerdo a lo relatado por el propio Castillo, su papá había conseguido ser internado en el Policlínico de Lomas de Zamora, "después de muchas horas y cada historia que me contaron en los hospitales a los que fuimos a buscar lugar es tremenda. Ahora está atendido y depende de este virus".

Las camas de terapia intensiva son las más comprometidas y las que pueden colapsar

Por el mismo medio, el periodista contó que su madre también había contraído coronavirus "pese a que no salen a ningún lado y usan barbijo y escafandra cada vez que van a los médicos".

"No alcanzan las medidas de precaución porque este virus es tremendo. Y les juro que ya no hay más camas", alertó en referencia a la situación sanitaria del país a raíz de la llegada de la "segunda ola" de la pandemia del Covid-19.

La ocupación de las camas de terapia intensiva

La ocupación de camas de terapia intensiva es uno de los datos que los expertos observan constantemente. Según el último informe, el promedio de ocupación de camas de terapia intensiva en Argentina es del 65,6%, mientras que en el AMBA el número es superior: 75,3%. La cantidad de personas internadas por coronavirus en Argentina llega a 4.791.