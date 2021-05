Coronavirus: New York Times menciona a Argentina como un caso preocupante

Un informe alerta que desde marzo los casos a nivel mundial han aumentado considerablemente superando los récords de registrados en enero

El comienzo de los programas de vacunación contra el Covid 19 y el acelerado paso al que avanzan en gran parte de los países del hemisferio norte, genera un falso pensamiento de que los peores momentos de la pandemia ya pasaron. Sin embargo, las cifras arrojan conclusiones distintas.

Un informe del New York Times alerta que desde marzo los casos a nivel mundial han aumentado considerablemente superando los récords de registrados en enero: durante la última semana el promedio de contagios diarios superaron los 800 mil. El medio sostiene que esta situación está alimentada principalmente por el "brote descontrolado" en India que quintuplico sus casos en último mes alcanzando los 357,000 el último jueves.El país asiático acumula el 40% de los nuevos contagios.

La vacunación en Sudamérica es insuficiente para generar una baja de casos en la región

"Tendencias preocupantes en Sudamérica"

Pese a este escenario, el artículo menciona a Sudamérica como otra de las regiones responsables de la situación récord actual con "tendencias preocupantes". Uruguay aquel que posee con los números más preocupantes: pese a esquivar la primera ola de contagios, no pudo sortear la segunda y actualmente es el país con el mayor número de casos percápita del mundo. Está añadiendo casi 3.000 casos al día, una cifra preocupante en un país de solo 3,5 millones de habitantes. El mapa muestra que en la última semana Uruguay registró una media de 84 infecciones por cada 100.000 habitantes.

Inmediatamente después sigue Argentina con un promedio diario de 22.763 nuevos casos, una media semanal de 51 infecciones por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los fallecidos, desciende en el ranking pero no lo suficiente para no estar entre los 15 países con más muertes percapita a nivel mundial en los que el New York Times eleva las alarmas.

Varios factores se han combinado para alimentar el brote en Sudamérica. Según el medio, en Brasil, el país más grande del continente, acusan a la actitud despectiva del presidente Jair Bolsonaro hacia la amenaza que representa el virus como aquella que ha llevado a una crisis de un mes, que se ha extendido a las naciones vecinas. Y las primeras investigaciones han indicado que la variante P.1, identificada por primera vez en la ciudad brasileña de Manaos a finales del año pasado, podría ser más transmisible y más mortal que las formas anteriores del virus.

La segunda ciudad más grande de Colombia, Medellín, también se encuentra entre los lugares donde se están produciendo brotes graves. El año pasado, las autoridades lograron controlar en gran medida el virus. Pero una segunda y tercera oleada, en enero y abril, han devastado la ciudad. Aunque las autoridades añadieron mil nuevas unidades de cuidados intensivos en la región en 2020, esa preparación no ha sido suficiente.

El reporte del Ministerio de Salud indica que en las últimas 24 horas se han detectado 16.502 nuevos casos de coronavirus en todo el país. De esta manera, el total de casos detectados asciende a 2.993.865 desde que comenzó la pandemia, de los cuales 2.655.359 ya recibieron el alta médica y 274.410 permanecen activos.

Los fallecidos reportados en el último informe fueron 231. Así, según datos oficiales, el total de decesos desde que comenzó la pandemia asciende a 64.096.

Ocupación de camas de terapia intensiva

El Ministerio de Salud de la Nación informó que el total de personas internadas en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) es de 5.370. De este modo, la ocupación de camas en servicios de terapia intensiva a nivel nacional es del 68,3%, mientras que en el en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) llega a 77,3%.

Uno de los objetivos de las nuevas restricciones es evitar el colapso de los servicios de terapia intensiva

Los testeos

El informe oficial indica, además, que en las últimas 24 horas se han hecho 61.497 en todo el país. De esta manera se explica el descenso en la cantidad de casos detectados respecto de los reportes difundidos en la semana.