Los 10 divorcios millonarios que sacudieron Wall Street

Tras la separación de Bill y Melinda Gates, repasamos los divorcios más costosos del mundo que han tenido un impacto que aún se siente

El anuncio del día lunes de la separación entre Bill y Melinda Gates definitivamente tendrá un impacto en la bolsa de valores debido a la fortuna que amasa el fundador de Microsoft, cuyo valor asciende a 124.000 millones de dólares.

Sin embargo, cabe resaltar que no ha sido el único "divorcio millonario" que ha sacudido Wall Street. Según el portal Ámbito, basta con recordar el sorpresivo divorcio entre el fundador y director ejecutivo del gigante del comercio electrónico mundial "Amazon", Jeff Bezos, y la novelista MacKenzie Bezos.

A continuación, 10 de los divorcios más costosos del mundo que han tenido in impacto significativo en Wall Street.

1. Jeff y MacKenzie Bezos

El anunciado divorcio entre Jeff y MacKenzie Bezos se perfila como el récord histórico (u$s68.000 millones), sobre todo, dado que el fundador de Amazon es el hombre más rico del planeta. Si bien aún queda por ver cómo se resolverá la separación nada indica que este caso no liderará el ranking top ten, más teniendo en cuenta las leyes maritales del estado de Washington. Incluso si a Bezos (como en el caso Hamm, ver aparte), se le ordenara pagar a su exesposa solo el 5% de su patrimonio neto total (US$137,000 millones), esto le reportaría a MacKenzie unos u$s6.000 millones, superando holgadamente a Jocelyn Wildenstein (ver aparte), y lo que también le permitiría colocarse como una de las mujeres más ricas del planeta, como ya descuenta Bloomberg.

2. Alec y Jocelyn Wildenstein

El comerciante francés de arte, Alec Wilderstein, y la celebridad neoyorquina Jocelyn Wildenstein se divorciaron en 1999. Según Reuters, ella tenía derecho a u$s2.500 millones y a una suma anual de u$s100 millones durante 13 años. De modo que el acuerdo fue por u$s3,800 millones, pero un juez le ordenó a Jocelyn, archi conocida por sus varias cirugías estéticas, que no usase su millonaria pensión de divorciada para operaciones de este tipo. Hoy Jocelyn tiene 78 años mientras que Alec falleció en 2008 de cáncer a los 67 años.

3. Rupert y Anna Murdoch

En 2013, el magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch (Fox News) y su ex esposa, Anna Torv (ahora Anna Murdoch Mann) se divorciaron tras un matrimonio de 32 años. Según los términos del acuerdo, u$s1.700 millones de la fortuna de Rupert (que además incluía u$s110 millones en efectivo) fueron para Anna. A los diecisiete días de cerrar el divorcio, Rupert se casó con Wendi Deng (38 años más joven) mientras que Anna lo hizo varios meses después con el inversor William Mann. Murdoch y Deng se divorciaron en 2013 y, posteriormente, en 2016, el magnate volvió a casarse, por cuarta vez, con la ex modelo Jerry Hall.

4. Bernie y Slavica Ecclestone

El divorcio en 2009 entre el multimillonario y rey de la Fórmula Uno, Bernie Ecclestone (de 88 años) y su esposa Slavica, una ex modelo croata, era considerado el más caro hasta la fecha, con un patrimonio de u$s4.000 millones. Sin embargo, fuentes extraoficiales sostienen que el acuerdo final entre Ecclestone y Slavica (de 60 años) habría sido sellado en u$s1.200 millones para ella.

5. Harold Hamm y Sue Ann Arnall

El caso del magnate petrolero y pionero del shale oil, Harold Hamm, es uno de los que, por su naturaleza, más se asemeja al del dueño de Amazon. Al igual que en el caso Bezos, los Arnall no contaban con ningún tipo de acuerdo prenupcial sobre reparto de bienes en caso de divorcio. En el caso Hamm el patrimonio matrimonial ascendía a u$s18.000 millones. Sin embargo, Hamm sólo le pagó a su esposa menos de u$s1.000 millones (u$s974 millones), lo que representa el 5% del total involucrado. El divorcio comenzó en 2012 y dos años y medio después. Fue uno de los divorcios más mediáticos que se recuerda en EE.UU. Ocurre que el matrimonio vivía en Oklahoma, un estado de distribución equitativa, lo que significa que sus activos los divide "justamente" un juez, según sus criterios. En el caso de los Bezos, el estado de Washington, donde residen, establece que el patrimonio matrimonial (u$s137.000 millones) debe dividirse al 50%, por lo que, de ser así, sin duda será el divorcio más caro de la historia (aunque la pareja puede llegar a un acuerdo y luego el juez debe decidir si lo convalida o no).

6. Adnan y Soraya Khashoggi

El matrimonio Khashoggi se divorció en 1974 pero no fue hasta 1979 cuando Soraya demandó a su ex marido Adnan, un multimillonario traficante de armas saudí, una indemnización de u$s2.540 millones. Recién en 1982, la pareja acordó que Adnan le pagaría a su exmujer u$s874 millones. Adnan tenía un patrimonio de US$4,000 millones y en 2007 perdió la cucarda de multimillonario. Murió en 2017 a los 81 años. Soraya (hoy de 77 años) afirma que jamás recibió el dinero de Adnan. Los expertos de jet set señalan que vive en Londres, modestamente.

7. Steven y Elaine Wynn

En marzo de 2010, el magnate de los casinos de Las Vegas, Stephen Alan Wynn (más conocido como Steve Wynn), solicitó el divorcio de su esposa Elaine y tuvo que pagarle u$s741 millones en acciones de su compañía, Wynn Resorts. Elaine pasó así a ser miembro de la Junta y el principal accionista de la compañía. Cabe señalar que este fue el segundo divorcio de la pareja, después de que el primero durara cinco años.

8. Dmitry yRybolovlev y Elena Rybolovleva

El multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev (dueño del club de fútbol AS Mónaco) y su ex esposa, empresaria y también socia, Elena Rybolovleva, se separaron después de 26 años de matrimonio en 2008. Seis años después, un tribunal suizo ordenó a Dmitry que pagara a su ex esposa u$s4.800 millones. Pero Elena no llegó a cobrar ya que, en 2015, dicho tribunal revocó su decisión y redujo el monto a u$s600 millones tras un supuesto acuerdo amistoso entre la pareja.

9. Craig y Wendy McCaw

El empresario Craig McCaw fue el fundador de McCaw Cellular y Clearwire Corporation. Se separó de su exesposa Wendy en 1998, tan sólo unos años después de haber vendido McCaw Cellular a AT&T por cerca de u$s12.000 millones. Craig tuvo que pagar a su exmujer la suma de u$s500 millones. Con esa indemnización Wendy compró el periódico Santa-Barbara News-Press, que pertenecía al The New York Times.

10. Mel y Robyn Gibson

El actor y director Mel Gibson se divorció de su esposa Robyn Moore en diciembre de 2011. Según datos del mercado Mel le habría cedió más de la mitad de su fortuna de u$s850 millones. Después de la separación, Robyn ganó el derecho a quedarse con la mitad de la fortuna de Mel (u$s425 millones) pero además también con un buen porcentaje de los beneficios que el actor obtenga de sus películas incluso luego del divorcio.