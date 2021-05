Divorcio de Bill y Melinda Gates: cómo intentaron blindar la vida de sus hijos

Los tres hijos de la pareja utilizaron el apellido de soltera de su madre cuando fueron inscriptos en la escuela pública para que pasaran desapercibidos

Bill Gates, de 65 años, es actualmente el cuarto hombre más rico del mundo, según Forbes, detrás de otros dos estadounidenses, Jeff Bezos y Elon Musk, y del francés Bernard Arnault.

El multimillonario conoció a Melinda French, hoy de 56 años, cuando era una joven empleada de Microsoft en 1987, año en el que se graduó como licenciada en Informática.

Se casaron en 1994, y a partir de entonces, ella adoptó el apellido de su marido. Dos años después llegó al mundo Jennifer, la mayor de sus tres hijos, Rory en 1999 y Phoebe en 2002.

Todos adoptarían el apellido de su madre cuando fueron inscriptos en la escuela pública para que fueran lo más anónimos posiblee. En parte consiguieron, pero ahora con el divorcio, la familia está en primera fila en todos los medios. Desde entonces, poco se filtró sobre la vida familiar de los Gates.

Una vida en familia

Los tres hermanos se criaron protegidos de los focos mediáticos en la propiedad que la familia tiene en Medina, Seattle, conocida como Xanadú 2.0.

La mansión tiene 4.500 metros cuadrados, está repleta de productos de alta tecnología (como no podía ser de otra manera), y tiene 24 baños, 6 cocinas y 2 canchas de tenis, entre muchos otros lujos.

Melinda había dejado de trabajar cuando nació su hija Jennifer para estar con su familia. Cuando comenzó a ir a la escuela a principios de la década de 2000, le pidió a su marido que compartiera las tareas del hogar y fue así como Bill comenzó a hacer el viaje diario de una hora dos veces por semana.

Los tres hijos se criaron protegidos de los focos mediáticos en la propiedad que la familia tiene en Medina

Hoy con 25 años, hasta el momento, Jennifer Gates fue la única que habló públicamente sobre la noticia de la separación. "Muchos de ustedes habrán escuchado las noticias de que mis padres se separan. Es un momento complejo para toda nuestra familia. Sigo tratando de aprender cómo procesar mis emociones y las de mi familia en estos momentos, y estoy agradecida de tener el espacio para hacerlo. No haré más comentarios acerca de la separación, pero por favor sepan que sus amables palabras y su apoyo significan mucho para mí", escribió unos días atrás.

La joven estudió biología humana en Stanford, antes de realizar estudios de medicina en la escuela Icahn de Mount Sinai en Nueva York. Hace un año, anunció su compromiso con el jinete egipcio Nayel Nassar, de 30 años.

En cuanto a Rory y Phoebe, que tienen 21 y 18 años, respectivamente, solo se conocen vagamente sus caras, que ocasionalmente se ven en las fotos publicadas por Melinda Gates en su cuenta de Instagram.

Su padre ha decidido privarles de gran parte de su legado, algo que reveló hace tiempo. "No creo que le estés haciendo un favor a alguien al darle miles de millones en herencia", dijo Bill Gates en la plataforma Reddit en 2015. "No es bueno crecer sin tener que trabajar". Por eso sus miles de millones los entregaron a The Giving Pledge , el programa lanzado por los Gates y su amigo Warren Buffett, en el que los hiperafortunados se comprometen a donar a obras filantrópicas, durante su vida, la mitad de su patrimonio.

Así se dividirá la fortuna en el divorcio de Bill y Melinda Gates

El divorcio de parejas multimillonarias suele cautivar al ojo público por diversos motivos, entre ellos cómo se ejecuta la división de bienes. Desde la separación de Jeff Bezos con su ex esposa MacKenzie Scott, no hubo un divorcio en el que hubiera tanto dinero y bienes en disputa. Hasta ahora.

Resulta ser que Bill y Miranda Gates anunciaron el pasado lunes que decidieron terminar con su matrimonio después de 27 años. En aquel momento, la pareja había decidiro no firmar un acuerdo prenupcial, de modo que la división de bienes se hará se la siguiente manera.

Se espera que un tribunal revise las solicitudes de divorcio de los Gates en septiembre

A raíz del acceso de TMZ a los documentos de divorcio de los protagonistas, se dio a conocer la inexistencia de este acuerdo previo. Lejos de esto, publicaron que la pareja filantrópica firmó un contrato de separación en el cual le dijeron a la corte que hiciera cumplir.

A diferencia del acuerdo prenupcial en el que los involucrados identifican con antelación lo que le correspondería a cada parte en caso de divorciarse, un contrato de separación es un "acuerdo postnupcial" que se firma cuando las dos partes están considerando divorciarse pero están legalmente casadas. Según un estudio de abogados estadounidense, si bien este puede dictar la división de la propiedad y abordar la manutención del cónyuge, no puede incluir ninguna disposición relacionada con la manutención y la custodia de los hijos.

La división de bienes

A la hora de dividir los bienes, tanto propiedades como dinero, los Gates se pusieron de acuerdo en dividir los bienes inmobiliarios, personales, las deudas y las responsabilidades tal como "se establece en nuestro contrato de separación". Por otro lado, aclararon que no es necesaria la manutención conyugal.

Con una fortuna calculada alrededor de los 146 mil millones de dólares, la separación de su patrimonio incluye propiedades en cinco estados de Estados Unidos, un jet privado, una asmbrosa colección de arte y una flota de autos de lujo.

Los motivos de la separación

En cuanto a las razones de la separación, Melinda especificó en su solicitud de divorcio: "Este matrimonio está irremediablemente roto", y agregó: "Le pedimos a la corte que disuelva nuestro matrimonio y descubramos que nuestra comunidad marital terminó en la fecha indicada en nuestro contrato de separación".

La pareja se conoció en 1987 en un evento laboral en Nueva York y hoy comparten 3 hijos

"Después de pensarlo mucho y trabajar mucho en nuestra relación, hemos tomado la decisión de poner fin a nuestro matrimonio", escribieron ambos dos en el comunicado publicado este lunes. "Durante los últimos 27 años, hemos criado a tres hijos increíbles y hemos construido una base que funciona en todo el mundo para permitir que todas las personas lleven una vida saludable y productiva. Seguimos compartiendo la fe en esa misión y continuaremos nuestro trabajo juntos en la base, pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Pedimos espacio y privacidad para nuestra familia mientras comenzamos a navegar en esta nueva vida ", finalizaron.