Los más ricos del mundo: quiénes son los 4 deportistas que ganaron más de US$ 100 millones en el último año

Pandemia mediante, hubo algunos jugadores profesionales de distintos deportes que han percibido ganancias por encima de los us$ 100 millones

El 2020 fue un año muy particular para todo el mundo, incluso para grandes atletas que fueron marginados. De un día para el otro pasaron a trabajar por un salario reducido, jugando en asientos vacíos o aislados en burbujas para frustrar una pandemia que minó miles de millones de dólares de los deportes profesionales.

Sin embargo, y pese al contexto desfavorable, los deportistas más destacados del mundo siguieron generando ganancias monstruosas. Para dar una idea de lo que significa este termino, los diez atletas mejores pagos del mundo se llevaron a casa ganancias brutas de US$ 1.050 millones (dentro y fuera del campo) durante los últimos 12 meses, un 28% más que los que más ganaron el año pasado. El botín está unos pocos millones por debajo del récord de US$ 1.060 millones establecido en 2018, año en el que, por ejemplo, el boxeador Floyd Mayweather ganó US$ 285 millones.

¿Quién fue el deportista que más ganó en el último año?

Este año, quien consiguió el golpe noqueador no fue Mayweather sino McGregor, habiendo aprovechado su incomparable popularidad en las artes marciales mixtas para construir un lucrativo ajetreo fuera del octágono de UFC. El impetuoso McGregor recaudó un total de US$ 180 millones en los últimos 12 meses: la mayor parte provino de su reciente venta de su participación mayoritaria en la marca de whisky Proper No. Twelve a Proximo Spirits por US$ 150 millones.

Es la primera vez que McGregor, de 32 años, ocupa el puesto número uno, siendo su segunda aparición entre los diez primeros (llegó al puesto número 4 con US$ 99 millones en 2018 después de la pelea contra Mayweather). McGregor claramente quiere poner su dinero a trabajar, incluso más allá del alcohol: por eso lanzó la idea descabellada de comprar el Manchester United, el equipo más valioso de la Premier League, en tweets recientes.

Otras tres superestrellas también superaron los US$ 100 millones en ganancias totales este año: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y el mariscal de campo de la NFL Dak Prescott. Messi, cuyo drama fuera de la cancha con el Barcelona fue seguido por los medios y derivó en la revelación de que su contrato valía US$ 674 millones, estableció un récord para los jugadores de fútbol con su total de US$ 130 millones en 2021.

Uno que estuvo a nada de unirse a este grupo de elite fue LeBron James: la estrella de Los Angeles Lakers se llevó a casa US$ 96,5 millones, un récord para la NBA.

Eso no quiere decir que Covid-19 no afectó las ganancias de los atletas. A los jugadores de fútbol de muchos clubes, incluido Messi, se les recortó el salario. A su vez, los salarios de las Grandes Ligas se prorratearon el año pasado ya que la temporada se redujo a 60 juegos, de los 162 habituales; mientras que en la NBA, dos temporadas acortadas y estadios vacíos provocaron cambios de emergencia en el acuerdo de la liga con los jugadores.

El Top ten del Ranking de Forbes en Estados Unidos