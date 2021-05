Ranking 2021: estos son los mejores lugares para trabajar para las mujeres en el país

La iniciativa se enmarca en un modelo conceptual que alienta a las organizaciones a poner foco en maximizar el potencial humano de todos sus integrantes

En su tercera edición del ranking, Great Place to Work dio a conocer cuáles son los mejores lugares para trabajar para las mujeres en Argentina en el 2021.

Para formar parte de este listado, las organizaciones demostraron ser excelentes espacios para trabajar para todos sus empleados y dan una lección importante respecto de que se puede lugar con un lugar de trabajo de calidad aun cuando se atraviesa una situación compleja y de alta incertidumbre como la pandemia.

La iniciativa se enmarca en el nuevo modelo conceptual de Great Place to Work For All, que alienta a las organizaciones a poner foco en maximizar el potencial humano de todos los que integran la organización y, por ende, a crear una experiencia positiva para todos los empleados, sin importar su sexo, quiénes son o qué hacen en la empresa.

Existen dos componentes esenciales en la metodología de Los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres:

- La percepción de los colaboradores a través de la cual se miden las experiencias de confianza, y el logro de su máximo potencial humano sin importar quiénes sean ni qué lugar ocupen en la organización. También se consideran las experiencias diarias de todos los colaboradores respecto de cómo se viven los valores dentro de la organización, la posibilidad de las personas para aportar nuevas ideas y la eficacia de los líderes en el día a día. Este mismo análisis se replica para el colectivo específico de mujeres.

- La proporción que existe en la cantidad de hombres y mujeres en los cargos de conducción.

Fomentar la equidad de género es un desafío presente en muchas organizaciones, es por eso que este ranking es un reconocimiento al gran trabajo que realizaron cada una de las empresas reconocidas frente a la inclusión, trato igualitario y bienestar de sus colaboradores.

La metodología para determinar estos resultados está siendo aplicada por más de veinte años en más de 60 países en todo el mundo.

Ranking completo

Este ranking se elaboró a partir de la opinión de 44.605 colaboradores de 123 empresas y fue desarrollado con el objetivo de brindar información y fomentar la diversidad de género en las organizaciones del país.

Divididas en tres categorías, según la cantidad de empleados, a continuación están las mejores empresas para trabajar para las mujeres en la Argentina:

Más de 1.000 trabajadores

1- Banco Galicia

2- Mercado Libre

3- SAP

4- Santander

5- DIRECTV

6- EY

7- Banco Ciudad

De 251 a 1.000 empleados

1- Hilton

2- DHL

3- Salesforce

4- Garantizar

5- Citi

6- Aes

7- Prudential

8- Baufest

9- SC Johnson

10- Dell Technologies

11- Oracle

Hasta 250 colaboradores

1- Coderhouse

2- Stoller

3- Comprando en grupo

4- Saesa

5- Assurant

6- Ami

7- Insside informacion inteligente

8- Ware Cloud

9- Smiles

10- Prosumia

11- Desol

12- Axxon consulting

Solo un tercio de postulaciones a puestos en IT son de mujeres

Las mujeres son alrededor de un tercio de las postulaciones a posiciones IT en el AMBA

En la Argentina los programas para incentivar el estudio de carreras técnicas y de tecnología llevan décadas. Aun así la brecha entre lo que demanda el mercado y el talento que se "produce" a nivel local sigue manteniendo una enorme distancia que la pandemia solo vino a profundizar, en la medida en que acentuó la economía digital como nunca antes.

"En un plano histórico podemos decir que durante los últimos 10 años, el mercado necesito el doble de profesionales de IT de los que surgían de las universidades, esto llevo a que las empresas hicieran convenios con las casas de estudios y a la vez abrieran operaciones o reclutaran en otras provincias y ciudades fuera de CABA, o bien crearan polos tecnológicos, por ejemplo, en Tandil", dijo Julio Sánchez, Gerente de Talent and Rewards de Willis Towers Watson. La expansión fue más allá de las fronteras, a países como Uruguay, Colombia o algunos de Centro América, como Costa Rica, avisó el experto.

Nada de todo esto alcanzó para achicar la brecha y satisfacer la demanda de talento IT, que además se vio aumentada cuando las empresas tradicionales multiplicaron sus negocios digitales para seguir operando en pandemia.

Hay una respuesta que parece ser obvia pero no lo es tanto. No solo geográficamente se debe ampliar el "pool" de talentos de donde contratar. Si la pandemia permitió a las empresas dar flexibilidad de lugar y horario de trabajo, ¿por qué no hacerlo para atraer también a ese talento que se resiste a dedicarse a carreras en IT?

Al estudiar en términos de género esa brecha en cualquier parte del país se nota que las carreras de este tipo, pese a ser las mejor pagas y con amplia salida laboral, no están teniendo éxito en conquistar a las jóvenes profesionales mujeres.

¿Cuántas mujeres se postulan a puestos IT?

La última edición del informe conjunto del portal de empleo Bumeran (de Navent) y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) enfatizó que las ellas representan un 51,4% de las postulaciones en un aviso de búsqueda de personal general en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero si el aviso es del área IT, ese porcentaje disminuye a 34,5 por ciento.

Los datos contrastan con lo que ocurre en otras áreas más tradicionales: las postulaciones de mujeres en el primer trimestre de 2021 fueron el 56,2% en avisos del área de marketing y comunicaciones, más del 60% en los de comercial, el 63% en administración y finanzas y el 66% en Recursos Humanos.

"La participación de las mujeres en el sector IT viene en una pendiente creciente, desde el primer trimestre de 2018 ha aumentado 6,2 puntos porcentuales. Sin embargo, todavía falta un camino por recorrer para llegar a la igualdad de género en este mercado: frente a una participación femenina promedio del mercado del 51,4%, en el área IT vemos que desciende a 34,5%", dijo Ariel Arcidiacono, director comercial de la vertical JOBS en Navent.

En el sector IT la brecha salarial pretendida por género es del 15,1% a favor de los hombres, dos puntos por debajo del promedio general. Los postulantes varones solicitan en promedio 89,253 pesos para un empleo de tecnología, frente a las postulantes mujeres que, por el mismo trabajo, piden una media de 77.543 pesos.

Eso no es todo. Si bien la participación femenina en las áreas tecnológicas resulta ser menor a la media del mercado, no disminuye drásticamente a medida que incrementa el seniority, como sí sucede a nivel general.

En el sector tecnológico, la participación en los puestos junior es del 34%. Respecto de los puestos semi-senior/senior, el nivel de postulación femenina es del 36%. Por último, en cuanto a los puestos de jefe/supervisor, el nivel de participación de las mujeres dentro del área de Tecnología es del 30%.

"El avance y posicionamiento de las mujeres en el área IT es sinónimo de competitividad y evolución para nuestra ciudad. En este sentido, sabemos que reducir las brechas de género es fundamental para impulsar su talento y lograr el desarrollo económico. Por eso, desde el Gobierno de la Ciudad, trabajamos en políticas públicas que incentiven y promuevan la inserción de las mujeres en el mundo de la tecnología, un mercado tan dinámico y de grandes oportunidades", destacó el ministro de Desarrollo Económico y Producción de la Ciudad, José Luis Giusti.