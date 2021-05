Diego Brancatelli y el Covid-19: explicó por qué se internó en una clínica privada de la Ciudad

Diego Brancatelli fue diagnosticado con coronavirus y días después debió ser internado por una complicación en el cuadro que padeció

Días atrás, Diego Brancatelli debió ser internado por una complicación en su cuadro de coronavirus. Había sido diagnosticado en los últimos días de abril, luego se contagió su esposa, y él tuvo que ser ingresado a una clínica porque estaba cursando una neumonía bilateral, efecto esperable y muy frecuente del Covid-19.

Cuando se supo de su internación y él mandó un mensaje a través de sus redes sociales, el panelista de Intratables fue cuestionado por haberse internado en una clínica privada de la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente, se encuentra en su casa completando la recuperación junto a su familia, el periodista se mantiene en contacto con sus seguidores a través de la red.

"Tengo 15 días de inyecciones por delante y me tengo que cuidar en mi casa. La falta de aire es tremendo, te cuesta hablar. Lo importante es estar bien de la cabeza, es el miedo que te agarra", afirmó recientemente el periodista y panelista del programa de América en una entrevista radial. Además, aprovechó ese momento para hacer referencia a un raro síntoma que atravesó durante el severo cuadro que atravesó.

Diego Brancatelli le respondió a un usuario que lo confrontó

Frente a una consulta de un usuario, el periodista reveló cuántos kilos bajó durante la internación y el aislamiento.

A su vez, hubo un seguidor que le hizo una particular observación: "No te sonó raro ir a un sanatorio de CABA? Con los hospitales de lujo que tenemos en provincia?".

Como respuesta, Brancatelli lanzó: "Los primeros controles me los hice en el Evita Pueblo de Berazategui. Luego fui varias veces al Sanguinetti de Pilar (me hice 2 tomografías allí). Y al momento de la internación me había hecho la 3ra tomo en l Hospital de Capilla del Señor. Ahora, al decidir la internación ERA MI OBLIGACIÓN llamar a la prepaga y coordinar con ellos donde internarme. No puedo ni me pareció ético ocupar una cama de alguien que no tiene cobertura. QUEDA CLARO? Besitos".

El mensaje que envió Brancatelli desde su internación

A poco de haber sido internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo a causa de la neumonía bilateral que le provocó el Covid, Diego Brancatelli escribió y posteó un texto sobre la dura experiencia que está atravesando. Allí también explicó el dolor que siente por estar alejado de su esposa Cecilia Insinga y sus dos hijos.

El periodista acompañó el texto que publicó con una foto de su esposa y los hijos de ambos, Valentín, de 6 años, y Luca, de 2. Luego de describir la situación que está padeciendo por el Covid-19, agradeció todas las muestras de afecto que recibe y destacó la fuerza que le da el hecho de pensar en salir adelante para volver a reencontrarse con su mujer y sus niños.

Brancatelli comenzó su posteo contando cómo se siente durante su internación en el sanatorio: "No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. Te saca fuerzas. Ganas. Todo", sostuvo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Branca ☜????????????⚽???????? (@diegobrancatelli)

Luego, hizo referencia al lugar fundamental que ocupa su familia en su vida. "El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ELLOS -destacó con mayúsculas-. En ellos 3. En las ganas de compartir TODO, ABSOLUTAMENTE todo con los chunos y Cecilia".

"Tenerlos al alcance de la mano -agregó-. Abrazarnos. Y esa es mi FUERZA hoy", aseguró Diego Brancatelli en referencia a sus dos hijos y a su pareja.

"Qué importante es la salud, sin dudas -siguió planteando Brancatelli-. Cuántos no la valoran. Cuántos regalan sus vidas. Por nada. Pero qué importante también es tener una FAMILIA, AMIGOS, COMPAÑEROS que no han dejado un solo segundo de acompañarme".

"Quiero agradecerles a todos", continuó.

A continuación, el panelista de Intratables (América, a las 22) quiso seguir agradeciendo: "Quiero agradecerles a todos. Y cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá, por WhatsApp, por un tercero. Están y estuvieron cerca".

Diego Brancatelli se encuentra internado por una neumonía bilateral

Explicó que no es nada fácil atravesar la situación que está viviendo desde que su cuadro de enfermo de Covid se complicó y el lunes por la tarde tuvo fue internado en el sanatorio del barrio porteño de Palermo.

"Estoy internado. Con neumonía bilateral. Llevándola lo mejor posible -indicó Brancatelli-. Sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible".

El periodista también expresó su gratitud a los médicos que lo están atendiendo. Lo hizo con estas palabras: "Gracias infinitas al Dr. Omar Recchi (de por vida voy a recordar el momento que me recepcionaste), al Dr. Roberto Debbag por su compromiso y profesionalismo. A tantos otros doctores que me han monitoreado, como la Dra, Lorena Gauna del Hospital Sanguinetti de Pilar".

"Gracias a todos y tantos por los mensajes, ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender. ¡Los quiero!", escribió Diego Brancatelli al final de su largo mensaje publicado en Instagram.

Cecilia Insinga también tiene Covid-19

Tres días atrás, el periodista había comunicado que su esposa, la periodista Cecilia Insinga, se había contagiado de coronavirus.