Rating: Dura derrota de Tinelli ante Doctor Milagro y MasterChef

ShowMatch,, con las imitaciones de Ángela Leiva, Cucho Parisi, Barby Franco y la sentencia, obtuvo un pico que no le hizo ni cosquillas a Telefe

El horario estelar del jueves comenzó con el mano a mano de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con pico de 14,3 puntos, mientras que Telenoche llegó a 9,4. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 23,4 puntos. ShowMatch - La Academia, con las imitaciones de Ángela Leiva, Cucho Parisi, Barby Franco y la sentencia, obtuvo un pico de 12,7 puntos.

MasterChef Celebrity 2 se impuso con 24,8 puntos con la tercera gala de la semana, donde los paeticipantes cocinaron con alimentos como chia y matcha. Cuando arrancó Guido Kaczka en eltrece, el certamen culinario llegó a una marca máxima de 26,3 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 5 y 6 puntos.

Rating: subieron los números de Bendita y Los Mammones

Los Mammones Horario especial, con Jey Mammon en América, ya duplica la audiencia que tenía TV Nostra, con Jorge Rial. Bendita continúa fiel a su estilo, con sus informes, y Beto Casella desde su casa y Edith Hermina junto al panel en el piso.

Este miércoles Bendita quedó tercero en la franja, con picos de 6 puntos, mientras que Los Mammones, con Mauricio Dayub en el ciclo como entrevistado, llegó a una marca máxima de 4,1.

Rating: el empate vespertino

La tarde se volvió un segmento competitivo por los números de las novelas de Próximo Oriente y el mano a mano entre Cortá por Lozano versus 100 argentinos dicen. Esta semana Paula Chaves conduce el ciclo de Telefé en lugar de Lozano, quien está de vacaciones.

Luego de que el martes se impusiera eltrece en la franja con un promedio de 8 puntos, el miércoles el mano a mano fue muy parejo ya que los ciclos lideraron por momentos con picos de 8,3.

MasterChef: a Betular se le acabó la paciencia

En MasterChef Celebrity 2, Damián Betular, uno de los jurados, fue obligado a supervisar la mayor parte de los platos de la noche. Donato de Santis y Germán Martitegui cedieron protagonismo ante el repostero y pastelero.

Betular se muestra a veces de buen humor, a veces exacerbado y otras fuera de sí, como sucedió el miércoles. Uno de los conflictos llegó por el abatidor, elemento clave a la hora de enfriar preparaciones que ya generó conflicto en los participantes que se boicoteaban mutuamente.

Gastón Dalmau, que terminó con tiempo, se convirtió en el custodio del aparato: no dejó pasar ni siquiera al jurado. María O’Donnell no colaboró, ya que le preguntó a Damián dudas de emplatado que a esta altura no debieran aparecer. Sol Pérez exptresó de nuevo sus dudas; Claudia Fontán pidió secretos para su pavlova y Georgina Barbarrosa, disfónica, pedía atención desde lo gestual.

El chef no aguantó más, y el desmolde de un cheesecake por parte de Dalmau fue la gota que rebasó el vaso. Sacado, a los gritos y contenido por Donato, Betular fue arrastrado lejos de las estaciones hasta que se calmó.

Con la degustación volvió al jurado el buen humor, aunque Betular fue ácido a la hora de juzgar los resultados.