Se viene el invierno: cuánta plata cuesta hoy un artefacto para calefaccionar tu casa

Estufas eléctricas o a gas, aires frío/calor y caloventores. Estas son las opciones y consejos útiles a la hora de elegir el producto ideal para vos

El comienzo del invierno está a la vuelta de la esquina. De a poco, las bajas temperaturas le ganan la pulseada al clima otoñal y surge la necesidad de encender los distintos artefactos para calefaccionar el hogar.

En ese contexto, para aquellas personas que necesiten equipar sus casas, o al menos una habitación, existe una amplia variedad de opciones con distintos precios y prestaciones. En muchos casos, la elección puede depender del tamaño del ambiente o según la preferencia de un artefacto eléctrico o uno a gas.

Por su versatilidad, una opción con elevada demanda actualmente son los aires acondicionados frío/calor, cuyos precios en las casas de electrodomésticos van desde los $42.000 hasta los $80.000, con la posibilidad de pagarlo en hasta doce cuotas sin interés.

Otra variante es el clásico calefactor a gas. Uno que no requiere ventilación, de 4.200 kcal/h, cuesta cerca de $17.000 y también se puede financiar. En tanto, una estufa portátil que se alimenta mediante gas envasado (pequeñas garrafas), sale unos $14.000.

En cuanto a las opciones eléctricas, un vitrocalefactor de 2.000W, cuesta entre $7.500 y $10.000. Un calefactor eléctrico, también de 2.000W, sale en torno a los $10.000 y una estufa infrarroja, de 2.200W, se consigue por unos $7.999. En todos los casos, también es posible acceder a financiación sin interés.

Sustentabilidad y ahorro

Más allá del precio del producto en sí, muchos clientes ponen especial atención en la eficiencia en materia energética del artefacto, tanto por una cuestión de ahorro de dinero como de sustentabilidad. "Desde hace algunos años observamos clientes más atentos al ahorro energético, no solo impulsado por el interés en el medioambiente sino también porque tiene un impacto en la economía familiar", señaló a iProfesional Álvaro Mainero, responsable de la Categoría Calefacción de Newsan, empresa que comercializa caloventores, radiadores de mica y vitroconvectores de las marcas ATMA y Philco.

"Como respuesta a esta demanda, hay en el mercado productos que promueven el bajo consumo energético con resistencias de última generación y termostatos digitales que tiene una alta eficiencia generando importante ahorros", agregó Mainero, quien destacó: "En el caso de nuestras marcas, promovemos el consumo responsable ofreciendo una línea de productos ‘eco’ que permiten a los consumidores regular la temperatura de confort evitando un consumo excesivo de energía. En este caso, el promedio de precios va desde los $3.100 hasta $10.999 y se pueden adquirir con el programa Ahora12".

"La realidad es que quien elige es el cliente. Es decir, son ellos quienes buscan el mejor producto que se acomode a su necesidad como también a su capacidad económica de compra y al espacio a calefaccionar", sostuvo por su parte Alejandro Taszma, Director Comercial de Frávega, quien ejemplificó: "Los Aires Acondicionados ‘Inverter’ son los más eficientes desde el punto de vista de consumo. Aunque, en realidad, los nuevos artefactos eléctricos no tienen un gran consumo".

Consejos para elegir

"Para elegir el sistema de calefacción adecuado para el hogar sugerimos buscar el equilibrio entre confort y ahorro. En este sentido, la calefacción eléctrica es una energía limpia que no produce gases porque no existe combustión; a su vez, es un modo seguro porque no es necesario almacenarla, simplemente se enchufa el artefacto a la red eléctrica domiciliaria. También se destaca por que no requiere instalación y el costo de adquisición es mucho menor que los calefactores a gas y el mantenimiento es mínimo y muy sencillo", explicó Mainero.

En ese sentido, el especialista de Newsan remarcó que en el último tiempo, "los calefactores eléctricos evolucionaron más que los productos a gas". "Hoy podemos encontrar una amplia oferta con variedad de terminaciones, display digital, control remoto y diferentes colores que además de calefaccionar tienen en cuenta estar en armonía con la decoración del ambiente, otro de los drivers de compra", sostuvo.

El 80% de los artefactos que ofrecemos actualmente son eléctricos y con distintas variedades de tecnologías, desde lo más básico que es un caloventor hasta vitroconvenctores. Por otro lado también contamos con Aires Acondicionados frío-calor, que incluso están siendo una buena alternativa para calefaccionar", señaló por su parte Taszma, quien agregó: "Particularmente, este año pudimos ver que la categoría de calefacción eléctrica exterior está siendo muy buscada, justamente por la pandemia, dado que es ideal para las reuniones al aire libre".

Finalmente, a la hora de elegir un artefacto, también dependerá del ambiente que se desee climatizar, "porque en base a sus características se define la potencia necesaria para llegar a una temperatura de confort en un tiempo razonable y el tipo de calefactor más adecuado para ese espacio", señaló Mainero.

"Por ejemplo, para ambientes de grandes dimensiones o techos altos, los productos adecuados son los radiadores porque su principal ventaja es la generación de calor instantáneo. En cambio, para habitaciones recomendamos los convectores que no emiten luz y calientan el aire de una forma más homogénea y confortable", concluyó el Responsable de la Categoría Calefacción de Newsan.