Rating: el "milagro" de Doctor Milagro -gana a la noche y también a la tarde-

Reha Özcan, el jefe de cirugía Adil que deslumbra en las noches de Telefe, dio su primera entrevista a la TV argentina en el programa de Verónica Lozano

El horario estelar del jueves en la TV abierta porteña comenzó con el mano a mano de los noticieros, que ganó Telefe Noticias con pico de 14,2 puntos, mientras que Telenoche llegó a 9 puntos.

Luego llegó el turno de La Academia, con la participación de Luciana Salazar, el Polaco, Barbi Franco y Viviana Saccone, y llegó a 11,8 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 19 puntos. Este jueves quedó tercero en la franja Bendita con pico de 5,1 y cuarto se ubicó Los Mammones, con Donald de invitado, con una marca máxima de 3,1.

En el mano a mano de ShowMatch con MasterChef Celebrity 2, Telefe se impuso con 22 puntos con la gala donde los participantes tuvieron que cocinar con cebada. Cuando arrancó Guido Kaczka el certamen culinario llegó a una marca máxima de 23 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 5 y 6 puntos.

Rating: la competencia vespertina

Con la vuelta de Verónica Lozano después de sus vacaciones, Cortá por Lozano lideró con pico de 9,7 primero con una entrevista a Reha Özcan, el jefe de cirugía Adil que deslumbra todas las noches en Doctor Milagro, y quien habló por primera vez en la TV argentina para contar los detalles de la historia que es el segundo éxito de Telefe. 100 argentinos dicen obtuvo una marca máxima de 7 puntos. Luego frente a El club de las divorciadas, la entrevista al actor en Telefe escaló a 12,4 a la espera de Fuerza de mujer.

Canal que ganó el rating del jueves 17 de junio

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 4,8 puntos. Además, tuvo los cuatro programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 11,4

eltrece: 6,6

El Nueve: 2,8

América: 2

TV Pública: 0,8

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 22,2

Doctor Milagro: 17,3

Fuerza de mujer: 11,7

Destacados del rating del jueves 17 de junio

MasterChef Celebrity 2 alcanzó un promedio de 22,2 puntos. Fue lo más visto del día pero bajó 1,4 puntos con respecto a la emisión anterior. Intratables midió 1,1 puntos. Quedó cuarto en su franja y fue la medición más baja de las últimas tres semanas.

El gran premio de la cocina marcó 5,8 puntos. Quedó segundo en su franja, lejos de la competencia, pero se mantuvo en su promedio habitual. La hora exacta promedió 2,5 puntos. Fue la medición más alta de la última semana y media y quedó segundo en su franja.

La Academia: el llanto de la hija de Luciana Salazar

Luego de una fallida presentación de El Polaco y Barby Silenzi, llegó el turno de conocer la propuesta de Luciana Salazar en la ronda de "shuffle". La modelo cumplió la promesa y llevó al estudio a su hija Matilda, pero el reencuentro de la niña de tres años y Marcelo Tinelli no fue como esperaban.

Angustiada y en medio de un ataque de llanto, Matilda esperaba ver a su mamá bailando. Y al verla corrió hacia ella. Con cada paso, en su cara se fue dibujando una sonrisa que se hizo más grande aun cuando su mamá la alzó. "¡Se puso a llorar porque pensó que no la llamabas!", le explicó Luli al conductor.

A pesar de que Tinelli le alcanzó una bolsa con golosinas que ella agradeció muy educadamente, Matilda se negó a bailar, aunque sí le respondió al conductor cómo se llama y cuántos años tiene. "Está tímida", justificó la modelo.

Luego, junto a su compañero, Jorge Moliniers y un grupo de cuatro bailarines, Luli mostró su destreza en el tercer ritmo de concurso. Como todas las noches, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (5): "¡Qué linda que está Matilda! Me encanta ver a Luciana como mamá. Y también verla vestida... ¡Es la primera vez que la veo tan vestida en mi vida! Me gustó el grupo, la coreografía y que ella se adaptara al ritmo de sus compañeros. En este ritmo cuesta mucho el tema de los pies, pero hubo momentos en los que mostró fuerza y ritmo. Me gustó".

Pampita Ardohain (6) estuvo de acuerdo. "Me gustó mucho. Me gusta verla entusiasmada. Se mete en personaje en cada ritmo. Hubo exageración en el primer truco, que se me hizo largo, pero después compensó. Tuvieron un poquito de todo, pero tal vez me faltó un final más impactante".

La dueña del voto secreto, Jimena Barón, agregó: "Me encanta ver a Luciana y es un equipo que trabaja muchísimo. Ella se animó a hacer todo, y a pesar de que no estuvo perfecto, hizo los pasos más difíciles del shuffle. Valoro mucho que se haya mandado. Estuvo rarito por momentos, pero Luciana hizo todo y lo voy a valorar".

"Estuvo buenísimo porque para ella es un desafío y lo asumió. Pisó con más fuerza y se la vio haciendo cosas sola. Salió de su zona de confort y lo agradecemos", cerró Hernán Piquín (5).

Se despide MasterChef Celebrity 2: qué se viene en la última semana

MasterChef Celebrity 2 es el programa más visto de la TV argentina y va camino a transitar sus últimas cuatro galas. El 24 de junio será parte del super horario estelar que incluirá a Doctor Milagro y el estreno de La voz argentina.

Los semifinalistas Sol Pérez, Candela Vetrano, Gastón Dalmau y Georgina Barbarossa están frente a los desafíos más complejos. Este jueves no se eliminó a nadie del programa pero se definieron los competidores de la gala del domingo.

De manera que el domingo y el martes se irán los dos últimos participantes. El miércoles se realizarán las pruebas de la gran final y el jueves, a las 22.00 se anunciará al ganador en una edición de sólo media hora.