Rating: Tinelli en su hora más negra, batió su récord de audiencia más baja del año

Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, los finalistas del certamen culinario, tuvieron que cocinar en 90 minutos, entrada, plato y postre

El horario estelar del miércoles fue especial porque Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau disputaron la final de MasterChef Celebrity 2, cuyo ganador se anunciar´pa este jueves. El mano a mano de los noticieros fue ñpara Telefe Noticias con pico de 13,2 puntos, mientras que Telenoche llegó a 8,9.

Luego llegó el turno de La Academia en ShowMatch: con la sentencia, el duelo y la eliminación de Charlotte Caniggia tocó los 10 puntos. Doctor Milagro lideró la franja con una marca máxima de 18,9 puntos.

En el mano a mano de Marcelo Tinelli con MasterChef, Telefe se impuso con 22 puntos con la gala donde los finalistas tuvieron que cocinar en 90 minutos, entrada, plato y postre. Cuando arrancó Guido Kaczka el certamen culinario llegó a una marca máxima de 24,9 puntos, mientras que Bienvenidos a bordo se mantuvo entre 4 y 5 puntos.

Rating: las competencias del mediodía y la tarde

Este miércoles al mediodía se impuso Flor de equipo, en Telefe, con un pico de 7.8, con la cobertura de la búsqueda de la niña desaparecida Guadalupe en San Luis y el repaso de la gala de MasterChef con Sol Pérez de invitada. Lo de Mariana obtuvo una marca máxima de 4,2.

A la tarde lideró Fuerza de mujer, en Telefe, con pico de 12 puntos, lo más visto de la franja. Zuleyha se impuso con una marca máxima de 10,1 y El club de las divorciadas llegó a 6,5.

Canal que ganó el rating del miércoles 23 de junio

Tras ganar las tres franjas, Telefe se quedó con el día, por una diferencia de 6 puntos. Además, tuvo los cinco programas más vistos del día.

Promedio del día por canal

Telefe: 12,3

eltrece: 6,3

El Nueve: 3,1

América: 2,1

TV Pública: 0,8

Los tres programas con más rating

MasterChef Celebrity 2: 24,2

Doctor Milagro: 18

ViajeChef: 14,6

Destacados del rating del miércoles 23 de junio

MasterChef Celebrity 2 alcanzó un rating promedio de 24,2 puntos. Fue la marca más alta de la segunda temporada y la segunda medición más alta en lo que va del año. Además, fue lo más visto del día. Super super midió en su estreno 3,3 puntos. Quedó tercero en su franja.

ShowMatch, en noche de sentencia y eliminación y con nuevo ritmo, promedió 8,7 puntos. Fue la medición más baja en lo que va del programa. 100 argentinos dicen midió 8,4 puntos. Fue la marca más alta de las últimas dos semanas y media y quedó segundo en su franja muy cerca de la competencia directa.

Siguen los cambios en El Nueve

La pantalla de El 9 tuvo cambios los últimos meses con la llegada de Está en tus manos, La hora exacta, Fuego amigo y De mil humores. Este miércoles se sumó José María Listorti con Super Super, un nuevo programa de entretenimientos donde un estudio se transforma en un gran supermercado.

Dos equipos se enfrentarán sorteando distintos desafíos, poniendo a prueba su velocidad, astucia e inteligencia. El ciclo debutó con un piso de 2,3 y llegó a una marca máxima de 4 puntos que lo ubicó tercero en la franja. Súper Súper se emitirá de lunes a viernes de 16.00 a 17.30 y una emisión especial de famosos los sábados por la noche.

MasterChef Celebrity 2: comenzó la final

MasterChef Celebrity 2 inició el camino hacia la final, cuyo ganador se conocerá este jueves. Este miércoles se emitió todo el proceso de preparación del menú completo que enfrentó a Georgina Barbarossa y Gastón Dalmau, mientras que la edición del jueves quedó para el veredicto del jurado y el consiguiente anuncio del campeón de esta edición.

La visita de Analía Franchín y Claudia Villafañe (subcampeona y campeona de la primera entrega, respectivamente) fue el inicio de una sucesión de invitados especiales que llegaron para arengar al dúo finalista. A los amigos y familiares se sumaron todos sus excompañeros, a excepción de Flavia Palmiero, Daniel Aráoz, Mariano Dalla Libera y Alexander Caniggia.

El enfrentamiento fue a puro fair play, ya desde las palabras iniciales que se dedicaron uno a otro mirándose a los ojos. "Te amo, sos más que una tía. Me cuidaste, me acompañaste, te tengo acá enfrente. Para mí ya ganamos los dos, honestamente no me importa el resultado", le dijo lagrimeando Gastón a su compañera quien, con risa nerviosa y a punto de quebrarse replicó: "Nos reímos y lloramos desde que llegamos hoy a la mañana. Te amo, sos un sol vos creciste un montón, sos genial. Un rival muy difícil".

Pero la emoción terminó cuando Germán Martitegui anunció que comenzaba la hora y media en la que tenían que entregar un menú de tres pasos. Mercado abierto, corridas y la tribuna agitando y aconsejando a más no poder.

La actriz fue por un salmonejo blanco de uvas y almendras, de principal solomillo de tierra y mar, y postre familiar: natilla de mamá reversionada con azafrán. El ex Casi ángeles se complicó la vida con un carpaccio de langostinos con emulsión de tomate, tarta de palta y pickles de sandía; de plato principal un abadejo con croute de pistacchios, salsa de cítricos y crema de hinojos, y de postre, una pavlova con curd de limón y frutos rojos.

La chicharra sonó y comenzó el tiempo de descuento. Mientras Gastón no lograba montar las claras para llegar a la consistencia necesaria para el merengue de la pavlova, Georgina de tan concentrada no le prestó atención ni siquiera a los jurados cuando pasaron a ayudar.

"Noté un poco de tensión en los chicos", anticipó Donato de Santis. "Una tensión de restaurant", puntualizó Damián Betular. Mientras eran ovacionados por sus compañeros rodaron por el piso felices. Este jueves se anunciará quién de los dos levanta el trofeo de campeón y se lleva más de un millón de pesos de premio.