Rating: Lanata se quedó afónico de audiencia ante La voz argentina

Una joven sorprendió con su talento, y logró capturar la atención de Lali Espósito, La Sole, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky en el ciclo musical de Telefe

Primer domingo en el que La voz argentina y PPT se enfrentaron en la competencia de rating. Si bien el certamen musical de Telefe comenzó en punta con números poco frecuentes para la TV de hoy, el infoentretenedor Jorge Lanata conserva un público fiel que lo ubica como uno de los programas más visto de eltrece.

La nueva temporada de este show, que tiene un despliegue de producción impactante, contó con un casting de más de 15.000 aspirantes con un mismo sueño: ser "La voz argentina". En esta primera gala de fin de semana se pudieron ver varias de las 180 audiciones a ciegas que tendrá el ciclo.

La competencia arrancó pasadas las 22.30 y lideró desde un comienzo Telefe. La voz obtuvo un piso de 18 puntos y llegó a una marca máxima de 21,3. Del otro lado, Lanata con un informe sobre la hidrovía llegó a los 9,1. El certamen de cantó obtuvo su marca máxima 21,9 frente a Policías en acción.

Rating: La competencia entre Tagliani y Barassi

La competencia en la televisión abierta porteña no se toma fines de semana. Los domingos hay un mano a mano interesante entre dos programas de entretenimientos, con Lizy Tagliani y Darío Barassi.

Trato hecho presentó un programa especial con Soledad que jugó y se divirtió junto a Lizy, Roberto Moldavsky y todo el equipo del programa. Con esta estrategia, Telefe buscó calentar la pantalla para el debut dominical de La voz argentina. Soledad integra el jurado de ese ciclo.

En el especial de 100 argentinos dicen, tres famosos compitieron junto a un grupo de amigos para demostrar quién conoce más sobre la opinión de la mayoría de los argentinos. En esta edición los famosos que participaron fueron Patricia Sosa, Rocío Marengo y Floppy Tesouro.

En una competencia pareja Telefe llegó a 10,8 y eltrece, a 10 puntos en competencia directa. Luego a las 22.00 mano a mano con PPT, Trato hecho subió a un pico de 18,1, minutos antes de la llegada de La voz.

La voz argentina: Esperanza enamoró a los jurados

Una joven sorprendió con su talento, y logró capturar la atención de Lali Espósito, La Sole, Ricardo Montaner, y Mau y Ricky, en una nueva emisión de La voz argentina. La participante, llamada Esperanza Careri, logró los elogios de los cinco jurados, quienes pelearon por conservarla en su equipo.

La joven de 21 años, de acento venezolano, contó al momento de presentarse: "Mi mamá se quedó embarazada de mí en Venezuela, pero no siguió con mi papá, me tuvo sola. Ella es mi pilar, me apoya en todo siempre".

Sobre sus influencias, Esperanza explicó: "Me gusta el soul, el blues, las artistas que me inspiran son Aretha Franklin o Nina Simone. Me daba vergüenza salir en la tele, porque siempre tuve un complejo con mi cuerpo, toda mi vida me han hecho bullying".

A los pocos segundos de haber comenzado su interpretación, los Montaner se dieron vuelta, luego fueron seguidos por la Sole y Lali. Al momento de la devolución, Ricardo le pidió que cantara algo en español, y nuevamente la joven volvió a sorprender a los especialistas.

Para tentarla a integrar su equipo, Lali le dijo: "Con voces como la tuya, una piensa doscientas estrategias, y para serte franca, tengo para ofrecerte lo que vos necesites. Podés brillar en cualquier equipo, pero no quiero perderme la oportunidad de ganar".

Esperanza se decantó por Mau y Ricky, y entre lágrimas abrazó a su mamá, y concluyó: "Lloro de lo impactada que estoy. Es mi sueño hecho realidad. De chiquita me la pasaba viendo La Voz, y ahora estoy acá arriba". En el cierre, Ricky aseguró: "Su voz es espectacular, y estoy seguro que va a dar sorpresas en esta competencia".