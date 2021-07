Dramáticos audios de los rescatistas luego del derrumbe en Miami: "Se parece al Trade Center"

La cifra de fallecidos confirmados aumentó este miércoles a 16, y otras 147 personas permanecen desaparecidas, entre ellas 9 argentinos

El derrumbe parcial del complejo de condominios Champlain Towers South, en la ciudad estadounidense de Miami sucedió en la madrugada del 24 de junio, cuando una torre de 12 pisos colapsó en Surfside. La cifra de fallecidos confirmados aumentó este miércoles a 16, y otras 147 personas permanecen desaparecidas, entre ellas 9 argentinos.

La cadena televisiva CNN difundió las primeras comunicaciones entre los equipos de rescate que acudieron al lugar del derrumbe tras los primeros llamados de auxilio. "Tenemos un edificio de trece pisos del que ha desaparecido la mayor parte. Esto será de alta prioridad. Vamos a necesitar equipos técnicos de rescate. Necesitaremos una asignación completa para esto. Todos", dice uno de los rescatistas.

Y luego agrega una comparación realmente conmocionante: "Este edificio no parece estable. Todavía hay personas que deben ser evacuadas. Veo gente en los balcones. El edificio desapareció. No hay ascensores. No hay nada. Quiero decir, se parece al Trade Center". La referencia corresponde al ataque terrorista del 11-S contra las Torres Gemelas, en Nueva York, en 2001.

"Se parece al Trade Center", se puede escuchar en un audio obtenido por @cnn que refleja las primeras impresiones de los socorristas momentos después del colapso del edificio en Miami. https://t.co/IhyezGSLEb pic.twitter.com/QRTFiy64yO — CNN en Español (@CNNEE) June 30, 2021

Según publicó The New York Times, la investigación del quizás el derrumbe accidental más luctuoso de la historia de Estados Unidos recién empieza, pero los expertos que han analizado las imágenes en video del desastre ocurrido en Miami apuntan a un punto de la parte inferior del edificio —posiblemente en las cocheras subterráneas del edificio o debajo de ellas—, donde una falla inicial puede haber desencadenado un desplome estructural.

Conocido técnicamente como "colapso progresivo", ese encadenamiento de fallas pudo deberse a una variedad de razones, incluidas falencias de diseño o las características de construcción, menos sólidas que las actuales, que permitía la reglamentación de hace cuatro décadas, cuando se levantó el edificio.

Pero ese efecto cascada forzosamente tuvo como disparador una ruptura crítica inicial, y la observación atenta de los borrosos videos de las cámaras de vigilancia ya arroja las primeras pistas de dónde puede haberse producido.

Si bien todos los años se producen fallas en puentes, pasos elevados y edificios en construcción, el colapso catastrófico de un edificio ocupado, sin mediar una bomba o un terremoto, es inusual, y los investigadores se desvelan por entender cómo pudo haber ocurrido un desplome de semejante magnitud con tan poca advertencia inminente.

"Es como si lo hubiera fulminado un rayo", dijo Charles Burkett, alcalde de Surfside, Florida, desde el lugar del hecho. "Es muy poco común que en Estados Unidos se caiga un edificio. Se ve que algo estaba muy, muy mal".

Continúa la búsqueda de desaparecidos por el luctuoso hecho.

La marcha de la investigación

El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, una agencia federal del país norteamericano, envió científicos e ingenieros para hacer una evaluación preliminar, con la esperanza de identificar y preservar muestras de materiales que pudieran ayudar a comprender el colapso. Los funcionarios esperan que de la investigación también participen varios organismos locales, estatales y federales, aunque no estaba claro qué agencia liderará la tarea.

En medio de las investigaciones, se conoció que hace tres años, un ingeniero encontró evidencia alarmante para considerar que el edificio presentaba "daños estructurales importantes" en la losa de concreto debajo de la estructura de la pileta y "abundantes" grietas y desmoronamientos de las columnas, vigas y paredes del estacionamiento, según publicó The New York Times. El informe del consultor, Frank Morabito, impulsó entonces los planes para un proyecto de reparación multimillonario que se pondría en marcha pronto, pero nunca sucedió.

Si bien Morabito no indicó en su informe de 2018 que la edificación presentara algún tipo de riesgo de colapso, sí señaló la necesidad de concretar arreglos destinados a "mantener la integridad estructural" del complejo y sus 136 unidades. "Aunque parte de este daño es menor, la mayor parte del deterioro del concreto debe repararse de manera oportuna", había resaltado en aquella oportunidad el ingeniero.