Mark Zuckerberg contrata a Messi para promocionar las videollamadas de WhatsApp

"¡Qué lindo momento! Fue justo después de la final cuando estaba celebrando la Copa América con mi familia en una videollamada de @whatsapp". Esta frase fue la que Lionel Messi eligió para publicar en su cuenta de Instagram, junto con un video en el que se lo puede ver compartiendo la medalla del título de la Copa América con su familia, que en ese momento estaba en Rosario, ciudad natal del astro del futbol.

La publicación, una "colaboración pagada" que en pocos minutos tuvo cientos de miles de reproducciones, deja ver una nueva estrategia de la aplicación de mensajería instantánea, que es propiedad de Facebook Inc, para mantenerse en los primeros planos a nivel mundial.

Con más de 237 millones de seguidores, la cuenta de Messi es una de las más relevantes del mundo del deporte en Instagram. Así se puede entender la elección de Facebook para publicitar las videollamadas de la app de mensajería.

Al finalizar el encuentro, en el que hace un par de semanas Argentina le ganó 1-0 a Brasil en el Maracaná, y que le dio el primer gran trofeo de selecciones en mucho tiempo, el jugador argentino compartió una videollamada internacional con su esposa, Antonela Roccuzzo, y sus tres hijos.

Evidentemente, Mark Zuckerberg y su equipo de marketing vieron una gran oportunidad para la marca y le propusieron a Messi que compartiera un video del momento en la red social Instagram, que también es parte del grupo empresario Facebook.

Hasta el momento se desconoce qué tipo de acuerdo cerró Messi con la compañía de Zuckerberg, es decir, si se trata de una colaboración única o si seguirá haciendo publicidad para la marca más adelante, o para otros productos de la compañía. Tampoco trascendió el valor del acuerdo, aunque se presume que es millonario y en dólares, por supuesto.

Facebook ha tenido algunos problemas para conseguir anunciantes, especialmente por su imposibilidad de frenar los cada vez más frecuentes mensajes de odio.

Loved to see Messi celebrating the big win with his family on WhatsApp ????????????Who would your dream Joinable call be with?#CopaAmerica pic.twitter.com/gjWvgVHB51 — WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021