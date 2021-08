El peor offside de "Kun" Agüero: ¿cuántos millones resignó para jugar con Messi en el Barcelona?

El delantero del Manchester City llegó al Barcelona para acompañar a Messi, su amigo personal. Dejó de lado importantes propuestas económicas

El mundo del fútbol quedó en shock este jueves al conocerse que Lionel Messi no seguirá jugando en el club de sus amores, el Barcelona. Pero, más allá de la sorpresa general, una de las personas que haya sentido el mayor impacto de la noticia quizás sea Sergio "Kun" Agüero.

Recientemente, el delantero estrella del fútbol inglés dejó de lado ofertas de otros clubes y prefirió, en cambio, mudarse a España para compartir plantel con su amigo de la Selección. Pero con la noticia de este jueves, lo que parecía ser un fin de carrera soñado, se convirtió en una pesadilla doble para "el Kun": se quedó sin la posibilidad de jugar con Messi y sin la plata que podría haber obtenido jugando en otros destinos.

Amigos: la dupla ofensiva no podrá articularse en el Barcelona.

El costoso paso en falso de Agüero

Agüero fue fichado por Barcelona en calidad de jugador libre el 31 de mayo pasado. Tras haberse vencido su contrato con Manchester City, Agüero se disponía a concretar uno de sus sueños: jugar con Messi a nivel de clubes. Sin embargo, el destino le hizo una inesperada gambeta.

Con 28 millones de euros por temporada, Agüero era uno de los jugadores mejor pagos del City. Al quedar libre le llovieron ofertas de otros clubes interesados en sumar al delantero de la Selección argentina. Y aunque las propuestas de otros clubes eran más atractivas, la posibilidad de jugar junto a Messi pesó más y el Kun aceptó la "magra" oferta que le hizo el presidente del Barcelona, Joan Laporta.

El Kun resignó alrededor 20 millones de dólares al año para jugar al lado de Messi. Su salario en Barcelona es de 7,3 millones de dólares, según detalló Mundo Deportivo.

Se trata de un número bajo, si se pone sobre la mesa los 12 millones de dólares que le ofreció Juventus. El equipo italiano lo quería en sus filas para juntarlo con Cristiano Ronaldo, sin embargo, la amistad con Messi pesó más.

Agüero en Barcelona: sin Messi, pero con una Ferrari

Uno de los fichajes más resonantes de lo últimos tiempos en los grandes clubes europeos fue el pase de Sergio "Kun" Agüero del Manchester City al FC Barcelona. El delantero que se fue libre de su club inglés, ya está entrenando en el predio blaugrana buscando ponerse a punto físicamente y también acomodándose a la ciudad.

Pero antes de verlo jugar con su nueva camiseta y de terminar de organizarse, el argentino tomó una de las primeras decisiones en su nuevo lugar de residencia y salió de compras, para adquirir, nada más ni nada menos, que un nuevo deportivo de lujo. Se trata de un Ferrari SF90 Stradale, un deportivo híbrido enchufable de la marca de Maranello.

"Gracias por la visita, Kun". El concesionario FC Barcelona se convirtió con esa frase y una foto en la noticia del día en España. El jugador argentino Sergio "Kun" Agüero acababa de ser contratado por el Club Barcelona y los medios catalanes aseguraban que ya se compró su primer auto en esa ciudad: una Ferrari SF90 Stradale.

Agüero junto a su nuevo Ferrari.

Si bien Agüero no confirmó la compra, en Barcelona ya todos los dan por hecho, sabiendo de los gustos de muchos jugadores por este tipo de autos de los más lujosos y veloces de todo el mundo.

En cuanto a la elección del futbolista, la SF90 Stradale es un deportivo híbrido enchufable que está equipado con un motor V8 4.0 biturbo de la F8 Tributo con 780 cv de potencia y 800 Nm de torque.

Por otro lado, al ser un modelo que emplea las nuevas tecnologías, cuenta con dos motores eléctricos en el eje delantero (uno en cada rueda) y otro más en la parte central del vehículo. Cuando todo el esquema híbrido trabaja de manera conjunta, entrega 1.000 caballos de potencia. Por este motivo, además, cuenta con doble tracción.

La primera Ferrari Plug-In Hybrid 4WD de la historia declara una velocidad máxima de 340 km/h y una aceleración de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos.

Se trata de un coche completamente nuevo que sienta las bases de la electrificación a la que promete someter Ferrari a todos sus modelos. De hecho el SF90 Stradale defiende una revolución en aspectos clave como el diseño exterior, el sistema de propulsión o el infoentretenimiento.

Agüero en un Nissan tuneado.

El Ferrari SF90 Stradale y su planteamiento híbrido enchufable de muy altas prestaciones tiene como rivales directos al Mercedes-AMG ONE y al Aston Martin Valkyrie, coche de similares filosofías, pero con visiones muy diferentes sobre cómo crear el mejor superdeportivo híbrido para circuito.

Volviendo al Kun, parece que el futbolista, de esta manera, cambia de marca, esperando mejores resultados. Hace unos meses, Agüero fue noticia también por hablar de uno de sus autos en Manchester. El Kun se compró en su momento una Lamborghini y aseguró: "En 2014 pagué un millón y medio de dólares por un Lamborghini Aventador. Al pedo. No sé para qué mierda me lo compré. Debe tener unos 1.200 kilómetros en seis años. Apenas lo usé. Llevo dos años pensando para qué mierda me compré ese auto. Fue muy al pedo. Ahora lo único que hace es cagarse de frío por la lluvia. Tiene telarañas y todo".