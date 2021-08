Cientos de personas protestan contra el cierre de los bancos en Kabul

El Banco Central ordena su reapertura inmediata pero limita a 200 dólares semanales la cantidad máxima de dinero a retirar por habitante

Cientos de personas han salido este sábado a las calles de Kabul para protestar contra el cierre de los bancos y los mercados de cambios de divisa que lleva en vigor en la capital afgana por orden de los talibán desde hace 15 días, tras su conquista del país.

La capital atraviesa un momento crítico de liquidez. En una de sus primeras decisiones tras su entrada en la capital, los talibán ordenaron el cierre de las instituciones bancarias y de estos puntos de intercambio para evitar el desplome de la moneda afgana y la fuga masiva de capitales.

Aunque los talibán ordenaron que este mismo sábado tenían que reabrir algunos bancos de la capital, los ciudadanos todavía aguardan impacientes para poder sacar su dinero, según testigos del medio afgano Jaama Press. Incluso países potencialmente aliados como China se han quejado ante la imposibilidad de sacar sus inversiones del país.

La crisis en Afganistán no se detiene.

Además, hay que recordar que muchos empleados se han negado a ir a trabajar por la inseguridad reinante en la capital, escenario esta semana de una masacre perpetrada por Estado Islámico que costó la vida a 170 personas en el aeropuerto de Kabul.

Los dueños de los bancos privados se han negado a operar hasta que no reciban orden del Banco Central de Afganistán (DAB) ante el peligro que podría suponer un desvío de futuras políticas monetarias. En este sentido, el DAB ha emitido este domingo una carta a los bancos en la que les insta a abrir sus puertas pero ha limitado la cantidad de dinero a extraer a 200 dólares semanales.

La institución ha explicado que esta cantidad tiene carácter temporal, para que la gente pueda atender sus necesidades diarias y evitar la retirada masiva de dinero, según la cadena BBC.

Transferencias canceladas

"La gente se está quedando sin efectivo y todo el mundo está esperando que los bancos vuelvan a abrir", detalló a The Washington Post un médico afgano. Las transferencias bancarias también fueron canceladas.

Los residentes del país, sacudido tras el avance talibán, ven con temor la suba de los precios de la nafta y los alimentos, como la harina y el arroz, así como el desplome de la moneda local, que ocurre a medida que concluye la retirada de las tropas estadounidenses.

Afganistán ya era uno de los países más pobres del mundo y dependía, en gran medida, de la de ayuda financiera extranjera. Para 2021, el gobierno del entonces presidente Ashraf Ghani cubría el 75 por ciento de sus gastos públicos con subvenciones internacionales, según datos del Banco Mundial.

En Kabul la desesperación sigue reinante.

Pero esa ayuda ahora está en peligro. El Banco Mundial detuvo el miércoles la financiación de proyectos en Afganistán debido a su preocupación por el devenir del país, ahora bajo el régimen talibán, y la administración de Joe Biden también cortó otra fuente de miles de millones de dólares: las reservas que el Banco Central afgano tiene en cuentas bancaras estadounidenses.

El economista Dawood Niazi, de Kabul, dijo a The Washington Post que la economía del país dependerá del tipo de gobierno que formen los talibanes. "Dios no lo quiera, pero si se anuncia un gobierno no aceptable para el mundo y no se tienen relaciones cordiales con la comunidad internacional, entonces vendrá el peor escenario económico, que puede empujar a más personas a la pobreza", advirtió.