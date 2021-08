Sigue el terror en Afganistán: una explosión sacudió a Kabul

Una explosión se escuchó este domingo por la tarde en Kabul tres días después de un sangriento atentado en el aeropuerto de la capital afgana donde los países occidentales terminan sus operaciones de evacuación, según registraron periodistas de la agencia de noticias AFP.

Después de ese atentado reivindicado por el grupo Estado Islámico del Khorasan (EI-K), el presidente estadounidense, Joe Biden, consideró "muy probable" un nuevo ataque antes de la retirada de sus tropas el martes próximo.

De acuerdo con los medios de comunicación, la nueva explosión tuvo lugar en Kabul cerca del aeropuerto.

A su vez, una fuente indicó que se trata de un ataque con misiles lanzado contra un barrio cercano.

La agencia de noticias Asvaka reporta dos muertos y tres heridos en este ataque. Según el medio, un misil impactó un edificio residencial en el distrito 11 de Kabul. Los testigos afirman que mujeres y niños están entre las víctimas.

Por su parte, la cadena Al-Jazeera comunica que un niño muere y 3 personas resultan heridas en el ataque.

#Breaking: An explosion in #Kabul, caused by a rocket hitting a residential house in the Gulai area of ​​Khajeh Baghra near #KabulAirport. No casualties reported yet.#Afghanistan #Explosion https://t.co/hzO8NQLLxu — Nutkhut (@nutkhut007) August 29, 2021