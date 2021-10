Qué significa soñar que tu pareja te engaña enfrente de ti

Así pienses que tu pareja te es infiel o no, siempre te conviene saber qué significa soñar que tu pareja te engaña enfrente de ti

Así tengas esposo, esposa o pareja de otro tipo, te conviene saber qué significa soñar que tu pareja te engaña enfrente de ti.

Los sueños hablan mucho sobre nosotros y cómo nos sentimos, por eso no desestimes el poder de su significado y de entender qué significa este sueño tan extraño.

En esos momentos en el limbo además es cuando nuestra percepción inconsciente se abre paso, y por eso entendemos aquello que no podemos comprender en la vigilia o nos animamos a enfrentarnos con lo que ya percibimos pero no interpretamos conscientemente.

Por eso, así temas o no que tu media naranja te esté siendo infiel, no pierdas esta oportunidad de comprender qué significa ver a tu pareja con otra persona y encima adelante de ti.

En principio, es importante que sepas que no hay nada de malo en querer averiguar qué significa soñar que tu pareja te engaña enfrente de ti o en tener ese tipo de sueños. Es muy común y normal tenerlos.

De hecho, hay personas que sueñan que sus parejas los engañan y los descubren con sus propios hermanos, hermanas, mejores amigos o amigas, etc. Es una imagen muy dolorosa, sin dudas.

Cuando querés mucho a alguien es muy normal el miedo a perderlo, el miedo a ser decepcionado o decepcionada, a la traición, etc. Y todo esto está detrás de soñar que tu pareja te engaña delante de ti, así que no temas.

En general nuestros sueños dicen más de nosotros y nuestros estados emocionales que de lo que realmente ocurre y de lo que hacen o no los demás. Por eso, al preguntarte qué significa soñar que tu pareja te engaña enfrente de ti, quizás debas cuestionarte qué acción o gesto infundió en vos ese temor o inseguridad.

Asimismo, puede ser una señal de tu propia insatisfacción, de aquello que está fallando en tu pareja o que te falta. Puede tener que ver quizás con tus propias ganas de salir de esa relación.

Si bien cada persona lo toma de una forma diferente, el tema de la infidelidad es algo delicado, ya que esto va ligado a experiencias que ha tenido a lo largo de su vida, además de las mismas vivencias que ha tenido con su pareja actual, por lo que puede tener diferentes motivaciones.

En este sentido, soñar que tu pareja te engaña delante de ti puede tener varios significados que motivan ese sueño.

Soñar que tu pareja te engaña: más significados

Así y todo, hay portales que indican que soñar que tu pareja te engaña enfrente de ti tiene un significado más profundo.

Puede, aunque no es seguro, haber algún tipo de conexión inconsciente con algún indicio que hayas visto o escuchado que te haga pensar que tu pareja te es infiel.

Cuando no tiene que ver con tus propios sentimientos hacia la relación, como mencionamos antes, puede ser que ese sueño de que tu pareja te engaña delante de ti refiera a alguna percepción que tuviste de que está interesado en otras personas o que simplemente no está tan interesado o interesada en vos como antes.

Esas dudas e inseguridades sobre si el amor es recíproco pueden desencadenar este tipo de fantasías.

Cuando llegás a esta instancia de soñar que tu pareja te engaña delante de ti es porque desgraciadamente ya hay algún problema y hasta que no lo soluciones estarás dándole vueltas al tema en tu cabeza constantemente.

En ese marco, es probable que este sueño se siga repitiendo hasta que aclares tu mente, encuentres la calma o directamente hables del tema con tu otra mitad.

Solo una vez que hayas sanado tus dudas sobre tus propios sentimientos sobre la relación y sobre los de tu compañero o compañera de vida, dejarás de soñar que tu pareja te engaña delante de ti.

Significados positivos

Soñar que tu pareja te engaña delante de ti no siempre tiene que ver con malos presagios o señales de infidelidad que detectaste inconscientemente durante la vigilia. Puede ser de hecho una prueba de una buena relación.

Aunque parezca increíble, en algunos casos, supone un buen augurio. La interpretación más común es la que de que te encontrás en una relación satisfactoria con muchas probabilidades de éxito y felicidad. Que sueñes que tu novio o novia te es infiel con alguien más, viene a decir que la comunicación dentro de la pareja es fluida.

Lo cierto es que, como ocurre con casi todos los sueños, lo que cuenta a la hora de encontrar el significado, es la sensación que te haya producido durante el sueño.

Si te sentís con seguridad y confianza, aunque veas cómo tu pareja te engaña con otra persona o si lo que te pasa es soñar que tu pareja te es infiel delante de ti, la interpretación más probable es la total confianza que tenés en tu otra mitad.

De la misma manera que si el sueño se produce mientras la pareja está atravesando una crisis, significa que espera un tiempo de felicidad sentimental tras haber superado el bache. Así que no te dejés llevar por las apariencias porque quizás ese sueño significa que te espera una buena racha sentimental.

Pero si durante el sueño te sentiste con angustia y te rodeó una sensación de tristeza y decepción al ver cómo tu pareja te engañaba delante de ti, el significado puede no ser tan positivo. Pero no pierdas la calma por un sueño, porque en este caso lo que vino a decirte no se trata tanto de lo que hace tu pareja como de tus propios sentimientos.

Soñar que tu pareja te es infiel puede significar que te sentís insegura en la relación, por falta de amor, falta de confianza o porque no te valora lo suficiente. En cualquier caso, este sueño de infidelidad habla de tus miedos y dudas sobre tu relación, así que tenés que reflexionar qué es lo que tenés que cambiar.

Hay otro dato importante que no podés dejar pasar si soñas que tu pareja te engaña delante de ti. ¿Sufriste un engaño en una relación anterior? ¿Seguís dolido o dolida por esa experiencia? Si fuiste traicionado o traicionada en una relación anterior, puede que tu sueño signifique que no lo superaste del todo aún.

Rasgos de los infieles

A veces cuando intentás averiguar qué significa soñar que tu pareja te es infiel enfrente de ti en realidad estás buscando la manera de descubrir si te está engañando o no en la vida real.

No siempre vas a encontrar a tu pareja con las manos en la masa para comprobar esto. A veces hay que prestar atención a los rasgos psicológicos más sutiles que suelen caracterizar a los infieles.

Para entender no solo qué significa soñar que tu pareja te engaña sino qué buscar en tu pareja para saber que es infiel, el portal Mui relevó los rasgos que tiene una persona que ve la infidelidad como norma de vida, es decir, que ya es normal cometer estos actos.

Esos 5 rasgos que comparten los infieles son los siguientes:

1- Emociones inestables: se empieza a volver más agresiva, sacando en cara cosas que probablemente no pasaron, por lo que sus emociones suelen ser muy extremistas e inestables.

2- Celos constantes: aunque puede ser contradictorio, es algo muy común. Las personas infieles al hacer algo que saben que no está correcto, empiezan a temer a que su pareja haga lo mismo. La agresión y los celos constantes suelen ser rasgos.

3- Es contradictorio en el amor: Cuando sos infiel, haces que te replantees tu significado del amor y querrás ser innovador, algo que no se te había pasado por la mente en el tiempo pasado.

4- Tiende a ser dependiente: Esto puede ocurrir de repente, que tu pareja empiece a necesitar que le digas constantemente cuanto lo amás y necesitás. Esto lleva a que la otra persona tome un papel de inseguridad.

5- Aferro en la búsqueda de pareja: Por último y lo más común, es que cuando la pareja deja al infiel por esa causa, ésta rápidamente buscará otra pareja, dado que hay personas que necesitan estar en una relación para poder estar con alguien más.

Por otra parte, muchos de los infieles cometen estos actos para cubrir otras necesidades sentimentales, creyendo que así se sentirá satisfecho, cuando realmente no es así. Por eso es que quizás estás soñando que tu pareja te engaña enfrente de ti, porque detectás esa necesidad.

Cómo descubrirlo por WhatsApp

Si bien no es saludable vivir desconfiando de la pareja, muchas veces suele haber incertidumbre por saber con quién interactúa más a través de su celular y esta intriga crece si se sospecha que pueda haber una infidelidad.

Así es también que podés comenzar a soñar que tu pareja te engaña en frente de ti, por esa incertidumbre acumulada.

Para sacarte del todo las dudas, hay muchas maneras en las que podés descubrir si tu pareja te es infiel en la vida real o no. No son trucos agradables y muchos pueden destruir la relación debido a tu falta de confianza en el otro o al haber violado su privacidad.

Así que pensá muy bien si querés o no avanzar por este camino antes de hacerlo, y evaluá qué pruebas concretas tenés antes de traicionar al otro por solo un sueño.

Aunque no es recomendable, hay un truco de WhatsApp que permite aclarar las dudas. Es muy sencillo y para realizarlo no se necesita descargar ninguna aplicación adicional.

Pero pensá muy bien antes de avanzar por este camino porque no hay vuelta atrás una vez que espiaste a tu pareja.

En primer lugar, hay que ingresar a WhatsApp e ir a "Ajustes".

Luego se debe entrar a "Datos y Almacenamiento" y allí a "Uso de almacenamiento".

La aplicación mostrará los contactos y los grupos con los que la pareja conversa con frecuencia. Se muestra en forma de lista, y en la parte superior se encuentran aquellos con los que más habla el usuario.

Mediante esta acción, se puede conocer en WhatsApp tanto los mensajes, como también las fotos, videos, audios y todo lo que se haya compartido en el chat. Y seguramente en esos datos descubrirás si tu pareja te ha sido infiel y con quién o si simplemente son ideas tuyas y podés confiar en la persona con la que compartís tu vida.

Una vez que hayas saldado esta duda no solo podrás saber cómo proceder con tu pareja sino que al menos dejarás de soñar que te engaña delante de ti.