Afirman que Facebook sufrió la mayor filtración en la historia: afecta a 1.500 millones de usuarios

Privacy Affairs afirmó que los datos de los usuarios están a la venta en un foro de hackers y podrían ser utilizados para ataques de tipo phishing

Los datos personales de más de 1.500 millones de usuarios de Facebook estuvieron a la venta en un foro de hackers, lo que podría permitir a los ciberdelincuentes y anunciantes dirigirse a internautas de todo el mundo, informó este lunes Privacy Affairs.

Según los especialistas en seguridad informática:

Los datos contienen el nombre, correo electrónico, número de teléfono, ubicación, sexo e identificación del usuario

Parecen ser originales

Se obtuvieron mediante raspado de la web

Pueden ser utilizados para ataques tipo phishing y de toma de posesión de cuentas

Son supuestamente nuevos: a partir del 2021

En su informe, Privacy Affairs compartió capturas de pantalla del foro en cuestión, donde se aprecia un mensaje del supuesto vendedor, quien afirma representar a un grupo de 'web scrapers' (raspadores web) y haber tenido "más de 18.000 clientes" en el trascurso de cuatro años, publicó el portal RT en Español.

Los comerciantes aseguran haber obtenido los datos mediante web scraping o raspado web, una técnica para extraer información de sitios web mediante programas de software. Se recopilan automáticamente datos en línea disponibles y accesibles al público y se organizan en listas y bases de datos, explica el portal.

Los expertos subrayan que esta filtración pone en riesgo la seguridad de los usuarios de la red social, ya que los datos podrían ser utilizados por piratas informáticos para sofisticados ataques de phishing o ingeniería social.

Asimismo, esa información podría caer en manos de inescrupulosos especialistas en marketing para bombardear con publicidad a un individuo en particular o a grupos de personas.

Privacy Affairs afirmó que se trata de la mayor y más significativa filtración de datos en la historia de la red social que, aparentemente, no está relacionada con un anterior vertido de datos de Facebook de este año, en el que se vieron afectados 500 millones de usuarios.

El pasado abril, los datos personales de internautas de más de 100 países también fueron publicados de forma gratuita en línea por un usuario en un foro de piratería de bajo perfil.

La información robada incluía nombres completos de usuarios, números de teléfono, ID de Facebook, ubicaciones, fechas de nacimiento, información biográfica y, en algunos casos, direcciones de correo electrónico, entre otros.

Lunes negro para las acciones de Facebook

Las acciones de las principales empresas informáticas de EE.UU. cayeron este lunes, luego de que varias plataformas, como Instagram, WhatsApp, Facebook y TikTok sufrieran fallos masivos de funcionamiento.

El sitio Downdetector mostraba cortes en áreas densamente pobladas. De hecho, alrededor de las 12:15 horas de Argentina, las tres aplicaciones que pertenecen a Facebook dejaron de funcionar y, según el mencionado portal especializado, en menos de una hora sumaron más de 20.100 incidentes reportando problemas.

Downdetector, que solo rastrea las caídas recopilando informes de estado de una serie de fuentes, incluidos los errores enviados por los usuarios a su plataforma, mostró que con el paso de las horas ya había más de 50.000 incidentes de gente reportando problemas con Facebook e Instagram. Es posible que la caída esté afectando a un mayor número de usuarios.

De acuerdo con los datos del mismo portal, los problemas se registraron en el territorio de los países europeos, asiáticos, latinoamericanos, así como en EE.UU., Canadá y Australia.

Entre las quejas reportadas, se encontraban la imposibilidad de abrir las aplicaciones, acceder al sitio, conectarse con el servidor y enviar mensajes.

Por su parte, el reportero tecnológico de The New York Times, Ryan Mac, escribió en su cuenta de Twitter que el problema no afectó únicamente a los servicios y las aplicaciones de Facebook, sino que también a sus herramientas y plataformas de comunicación internas. "Nadie puede hacer ningún trabajo. Varias personas con las que he hablado dijeron que esto equivale a 'un día de nieve' en la compañía", afirmó.

Otra reportera tecnológica de New York Times, Sheera Frenkel, afirmó que habló con un empleado de Facebook, quien relató que los trabajadores tampoco podían entrar en los edificios de la empresa porque sus tarjetas dejaron de funcionar.

Avanzada la jornada, aún se desconocía la causa que afecta los servicios, no obstante, el mensaje de error de la página web de Facebook sugería un error de Sistemas de Nombre de Dominio (DNS, por sus siglas en inglés). El DNS permite a las direcciones de las webs llevar a los usuarios a sus destinos, según explicó Reuters.

El impacto del problema no se hizo esperar en los mercados bursátiles, en especial el de Wall Street, donde las acciones de la Facebook Inc (NASDAQ:FB), el gigante tecnológico dirigido por Mark Zuckerberg, llegaron a caer casi el 5,5%, pues cotizaban cerca de los 325 dólares. Esta caída en el Nasdaq también se reflejaban en los CEDEARs de la compañía que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires, pues mostraban una baja del orden del 6 por ciento.

"Somos conscientes de que algunas personas están experiementando problemas con WhatsAp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y enviaremos actualización aquí lo antes posible, ¡Gracias por su paciencia!, dijo Whatsapp desde Twitter.

Como si este problema no tuviera trascendencia en sí mismo, las acciones de Facebook también se están viendo afectadas por las declaraciones de una ex empleada de la empresa, Frances Haugen, quien aseguró públicamente que la compañía anteponía sus intereses sobre la seguridad de los usuarios.

"Había conflictos de intereses entre lo que era bueno para el público y lo que era bueno para Facebook. Una y otra vez eligió optimizar en función de sus propios intereses y hacer más dinero", expresó Frances Haugen, ex empleada de la compañía en el programa "60 Minutes".

Se trata de una especialista en datos de 37 años, que trabajó para Google y Pinterest y que filtró a las autoridades estadounidenses documentos de la empresa que afirman que sus productos alimentan el odio y dañan la salud mental de los niños, apareciera en la televisión para revelar su identidad.

Facebook acumula una pérdida superior al 15% en un mes, en línea con lo que sucede con el resto del sector tecnológico en general, que se ha visto afectado por un mayor interés de los inversionistas en las acciones cíclicas, y el aumento en el rendimiento de los bonos del Tesoro. El índice Nasdaq enfrenta hoy otro duro día, cae 2.58%.

La compañía compró Instagram el 9 de abril de 2012, luego de pagar u$s1.000 millones en efectivo y acciones. Dos años después, adquirió WhatsApp, en febrero de 2014, por u$s19.000 millones, de los cuales pagó u$s4.000 millones en efectivo, u$s12.000 millones en acciones de Facebook y u$s3.000 millones en acciones exclusivas para los fundadores de WhatsApp, Jan Koum y Brian Acton.

El grupo de empresas en total tiene una valuación de mercado superior a los u$s900.000 millones y está sexto en el ranking de las mayores compañías del mundo, detrás de Apple, Saudi Aramco, Microsft, Amazon y Alphabet (Google).