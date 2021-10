Cuál es y cuánto cuesta el colegio argentino que fue elegido entre los mejores 100 del mundo

Un índice internacional hecho por Carfax Education ubicó a un colegio argentino entre las mejores 100 instituciones educativas del mundo

Un índice internacional ubicó a un colegio argentino entre los cien mejores de todo el mundo. Se trata de un relevamiento realizado por Carfax Education, que es una consultora dedicada a analizar distintos factores de la educación.

El ranking fue publicado en septiembre y categoriza a las instituciones por regiones: secundarios de Gran Bretaña, primarios de Gran Bretaña, Suiza, resto de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente, China, Sudeste Asiático y resto del mundo, categoría en la cual fue incluido St George's College, siendo uno de los dos colegios de América latina que figuran en la lista, junto con el St. Paul´s School de Brasil.

Esta entidad argentina actualmente cuenta con 844 estudiantes. De acuerdo a la publicación de la consultora, brinda una "educación integral y demandante", por lo que "los alumnos son alentados a desarrollar cualidades como integridad, iniciativa y coraje, en el marco de la mezcla de tradición e innovación del colegio".

Si bien en el propio listado el colegio argentino no da a conocer sus precios, según trascendió, a principios de 2020, los niveles iniciales del nivel primario tenían una cuota mensual de $ 40.000.

Ranking de las mejores universidades de la región: hay 43 casas de estudio de Argentina, ¿qué puestos ocupan?

Más de 40 universidades argentinas lograron mantenerse y posicionarse en el 11° ranking de Latinoamérica que elabora la consultora especializada en educación superior, QS Quacquarelli Symonds.

La edición 2022 de esa clasificación incluye a 416 casas de estudio de la región, y la que se consagró como la mejor es la vecina Pontificia Universidad Católica de Chile, que logró una puntuación perfecta tanto en los indicadores que miden la opinión de los académicos como de los empleadores. Es el cuarto año consecutivo que queda como número uno en Latinoamérica.

Puede resultar extraño este resultado si se considera que en el ranking global que elabora QS sobre universidades, la primera de la región que aparece es la Universidad de Buenos Aires (UBA). "Son dos rankings con diferentes metodologías diseñadas para ofrecer diferentes lentes de comparación", explicó a iProfesinal Jack Morán, vocero de QS.

"En el ranking de junio, la UBA es la primera de Latinoamérica, y para ese ranking que es global se usan seis métricas: reputación académica, reputación entre empleadores, ratio entre estudiantes y profesores, citas de investigaciones, ratio de estudiantes internacionales y de profesores internacionales. Solo incluimos a las 1.300 mejores universidades del mundo, por lo que hay otras entidades emergentes que no participan de la comparación global y que si se incluyen cuando hacemos foco en la esfera de la educación superior regional", prosiguió.

Según explicó Morán, dentro de la serie de rankings regionales además el de Latinoamérica tiene una metodología particular, "porque las universidades de la región enfrentan retos que las de otras latitudes no encuentran". Por caso, en el ranking global la mayoría de las universidades tienen a todo el staff docente con PhD (profesorado) por lo que este dato no sería una buena métrica de diferenciación. Pero como en Latinoamérica eso no es así, si es una buena métrica de benchmark.

"La UBA tiene una menor performance en estas métricas que están incluidas solo en el ranking regional y no en el global, como el de ratio de papers por staff docente y en el de citas. Por eso, al aplicar este lente diferente y en un rango de universidades global, la performance de la UBA parece variar", cerró Morán.

Así y todo, la institución más destacada de Argentina sigue siendo la Universidad de Buenos Aires, que mantuvo en este ranking regional la octava posición. Obtuvo la máxima puntuación en Reputación Académica y Reputación del Empleador, y el octavo mejor resultado de la región en Red Internacional de Investigación (99,2/100). Sin embargo, sus puntuaciones en productividad de la investigación (17,6/100) e impacto de la investigación (34,6/100) le impiden ocupar una mejor posición.

Ben Sowter, Director de Investigación de QS, comentó: "Observamos una relación relativamente clara entre la proporción de personal de una universidad con un doctorado y la productividad investigadora de esa universidad. Del mismo modo, las universidades latinoamericanas que colaboran con más instituciones en todo el mundo también tienden a disfrutar de mayores niveles de producción de investigación."

Las mejores universidades de la Argentina, según QS

De las 43 instituciones locales incluidas en este último ranking, después de la UBA se mantuvieron en posiciones similares a las de años anteriores la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -sus mejores resultados se dan en Impacto en la Red (97,5/100, 9) y Reputación Académica (90,9/100, 14)-, la Austral, la Nacional de Córdoba (UNC) y la Torcuato Di Tella. Ellas conformaron el "top 5" de las universidades argentinas.

También entre las 100 mejores de la región quedaron por detrás de las anteriores la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad de San Andrés (UDESA), el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), la Universidad de Palermo (UP), la Universidad Nacional de Cuyo y la del Litoral.

En total, 12 universidades argentinas figuran entre las mejores 100 de América Latina.

"Cinco de las diez mejores puntuaciones de América Latina en cuanto a la ratio profesor/alumno las obtienen las universidades argentinas, lo que indica que sus universidades gozan de un alto nivel de capacidad docente, en relación con los competidores regionales", destacaron los analistas de QS.

Las mejores de Latinoamérica

La Pontificia Universidad Católica de Chile es la mejor de la región

En este marco, la única casa de altos estudios argentina que aparece en el "top 10" de universidades en Latinoamérica es la UBA. La lista de las primeras 10 quedó conformada de la siguiente manera:

1 – Pontificia Universidad Católica de Chile (UC)

2- Universidade de São Paulo

3- Universidad de Chile

4- Tecnológico de Monterrey

5- Universidad de Los Andes

6- Universidad Autónoma de México (UNAM)

7- Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

8- Universidad de Buenos Aires (UBA)

9- Universidade Federal do Río de Janeiro

10- Universidad Nacional de Colombia

"Como reflejo de la madurez de un ejercicio de evaluación que llega a su undécimo año, no hay nuevas entradas en el top 10. Sin embargo, gracias a una puntuación perfecta en el indicador de reputación del empleador, la Universidad de Los Andes asciende al puesto 5, sustituyendo a la Universidade Estadual de Campinas de Brasil (7)", remarcaron dese la consultora.

Sowter comentó también: "La edición de este año indica que, a medida que nuestro ejercicio madura y nuestro conjunto de datos continúa desarrollándose, estamos viendo cómo se establece una jerarquía estable: este año no hay nuevos participantes dentro de los veinte primeros puestos".

Por otra parte, QS postula que la Universidad de Chile logró escalar a la tercera posición de la tabla gracias a un excelente desempeño en la reputación académica y la diversidad internacional de sus colaboraciones en investigación.

16 de las 40 universidades chilenas y 24 de las brasileras quedaron entre las primeras 100 de la región, lo que demuestra el liderazgo de esos países en materia de educación superior.

México es el segundo país de la región con más universidades ranqueadas, y el 4to con mayor número de universidades en el top.

Y si bien en Argentina sólo la UBA se clasifica dentro de las 10 primeras de la región, después de Chile es el país con mayor proporción de universidades rankeadas en el top 100. Un mejor posicionamiento regional depende de una mayor productividad per cápita en materia de publicaciones y un mayor impacto de las mismas, medido en citaciones.

Brasil sigue siendo el mayor sistema de enseñanza superior del continente, con 95 de sus universidades en la tabla, de las cuales el 25% se encuentra clasificado dentro de las 100 primeras. Según QS, el país tiene una fortaleza en materia de investigación, que se explica en su liderazgo en la proporción de doctores y el impacto de sus publicaciones. Sin embargo, tiene un desafío importante en cuanto al reconocimiento de las universidades por parte de los empleadores.

De los países con más de diez instituciones clasificadas, Perú y Ecuador son los que más progresaron desde el ranking 2021, con un 50% y un 47% de sus instituciones clasificadas que mejoran su posición.

En tanto que, de los países con más de diez instituciones clasificadas, Brasil y Argentina son los que más bajan en la clasificación (el 37% y el 31% de sus instituciones clasificadas bajan, respectivamente).