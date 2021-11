¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?

Los sueños nos dan un "insight" a nuestro inconsciente. En ese marco, te contamos qué significa soñar que se te caen los dientes

Seguramente te pasó, porque es un sueño muy común, pero por algo te preguntas qué significa soñar que se te caen los dientes.

Los sueños son una puerta a nuestro inconsciente, por eso están ampliamente estudiados desde campos como la neurosciencia y la psicología. Así es que en este artículo te contamos el significado de un sueño en el que se te caen tus dientes.

¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?

Soñar es un acto natural que ocurre mientras dormimos. Este es el momento que utiliza el organismo para descansar y regenerarse. De ahí la importancia de dormir bien y las horas suficientes para que el cuerpo se mantenga saludable.

Pero si tenés un sueño así de bizarro y traumático es probable que no tengas tampoco un buen descanso. Para tranquilizar tu mente, lo mejor que podés hacer al despertar es buscar qué significa soñar que se te caen los dientes.

Respondé todas tus dudas sobre qué significa soñar que se te caigan los dientes

Una sonrisa bonita representa felicidad, seguridad, fuerza y belleza. Una dentadura sana y cuidada te ayuda a transmitir una imagen atractiva y juega un papel importante en las relaciones con los demás. Este no es un dato menor en lo absoluto para entender qué significa soñar que se te caen los dientes y por qué este hecho despierta tanto miedo.

Por los motivos que ya listamos, en psicología y a nivel general entienden que soñar con la caída de los dientes acostumbra a significar inseguridad, falta de confianza en nosotros mismos, baja autoestima, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Una teoría es que los sueños relacionados con los dientes reflejan las ansiedades acerca de la propia apariencia y la percepción que tienen de nosotros los demás.

Aunque pueden aparecer a cualquier edad, soñar con la caída de los dientes es muy frecuente al ir creciendo y notando los cambios que el paso del tiempo produce en nuestro cuerpo. Esta explicación apoyaría la explicación que relaciona estos contenidos oníricos con el temor a envejecer y a la pérdida de atractivo físico.

¿Qué significa soñar que se te caen los dientes?: distintas teorías

Qué significa soñar que se te caen los dientes: no solo se relaciona con la apariencia física y la confianza

La idea de que estos sueños se relacionan con nuestra inseguridad sobre nuestra apariencia física es solo una de las teorías en danza.

Otra de las teorías indica que éstos, que nos sirven para morder, romper o masticar, también se relacionan con nuestra fuerza interior. En este caso lo que significa soñar que se te caen los dientes puede tener que ver con que nos sintamos vulnerables, incapaces de conseguir los objetivos que nos habíamos marcado, temerosos de fracasar, de quedar en entredicho o en ridículo ante los demás.

Las teorías no terminan allí. Hay otra muy difundida que lo relaciona con el temor a los cambios.

La caída de los dientes supone un acontecimiento de gran impacto en nuestro desarrollo vital. Crecen durante la infancia, luego caen cuando pasamos de esta etapa a la adolescencia para, más tarde, volver a salir. Por tanto, representa un periodo de transición en nuestras vidas. Si estás atravesando alguna fase en la que se están produciendo muchos cambios y esto te crea ansiedad, entonces es probable que tengas esta clase de sueños.

Sueños recurrentes y comunes, la mayoría de las veces angustiosos y desagradables. Ante ellos, los expertos recomiendan tomar conciencia primero de las situaciones que pudieran estar perturbándonos para, después, tratar de hallar la solución.

Solo entendiendo estas cuestiones y dando resolución a los temores y problemas de autoestima es que las personas pueden entender por completo, en su caso, qué significa soñar que se te caen los dientes.

Interpretaciones

A continuación, el resumen que hizo el portal de Crespo Dental sobre algunas de las interpretaciones que se dan a este sueño tan frecuente, y que responden según el tipo de diente que "perdemos" durante el sueño:

Soñar que se te caen los dientes de leche

Qué significa soñar que se te caigan los dientes de leche: respondemos tus dudas

Soñar que se te cae uno o varios dientes de leche puede interpretarse como un cambio significativo que afrontás o que va a presentarse en tu vida próximamente.

Sin embargo, se trata de cambios positivos, aquellos que implican un crecimiento personal significativo, orientado hacia la madurez emocional.

Soñar que se te caen los dientes molares

El hecho de que sueñes que se te caen los molares puede ser señal de confusión. Es decir, si querés averiguar qué significa soñar que se te caigan los dientes molares, primero tenés que pensar que probablemente te encuentres afrontando una o varias situaciones de gran complejidad que implican el manejo de mucha información y te siendas agobiado. Ese es el origen de este sueño tan común según Crespo Dental.

En esas situaciones, se dificulta que podamos analizar y asimilar los hechos y sacar conclusiones lógicas o, simplemente, encontrar soluciones satisfactorias. Por eso es que esas situaciones se reflejan en nuestros sueños.

Soñar que se te caen los dientes caninos

Cuando soñamos que se nos caen los caninos se puede interpretar como que estamos en un momento personal donde no queremos afrontar situaciones combativas o conflictivas.

Igualmente, puede considerarse como que algo en nuestras vidas no nos está dando el resultado esperado o que no ha estado a la altura de nuestras expectativas.

Soñar que se te caen los dientes en general

Qué significa soñar que se te caen los dientes cuando atravesás la menopausia

Quizás en tu sueño no identificaste cuáles son los dientes que perdiste. Esi no significa que no puedas entender qué significa soñar que se te caen los dientes en tu caso.

Soñar que se rompen, caen o se destruyen de alguna forma, puede significar que afrontas problemas con tu imagen o autoestima, indica Crespo Dental.

El origen de este reflejo inconsciente es que quizás sientas que estás perdiendo tu atractivo, y puede ser por un motivo que no tenga nada que ver con tus dientes. Por ejemplo, las mujeres que afrontan la menopausia suelen experimentar este tipo de sentimientos y por lo tanto, tienden a tener este tipo de sueños.

Soñar que se te caen los dientes cuando perdés todos

De todos los sueños, el peor debe ser el de perder todos los dientes de la boca.

Cuando soñamos que perdemos todos nuestros dientes y además sentimos horror ante ese hecho, probablemente sea un reflejo de estar afrontando la necesidad de tomar decisiones de vida realmente significativas, dicen los expertos.

Seguramente se trate de situaciones trascendentales en las que, cualquiera sea la decisión tomada, se afrontarán consecuencias indeseadas, apunta el mencionado portal especializado. Así que no temas a tener este sueño en particular.

Soñar que se te caen los dientes y que vuelven a crecer

Si soñás que se te caen y vuelven a crecer o reaparecen, el significado también cambia. Hay una respuesta muy lógica.

Cuando soñamos que los dientes vuelven a crecer después de caer, puede significar la mejora de nuestra situación financiera, profesional o personal. Es la señal de una renovación de inicio de una nueva etapa vital. Es normal que suceda cuando las personas superan divorcios, cambian de empleo o se mudan a otra ciudad, por ejemplo.

De esta manera, esperamos haber respondido todas tus dudas acerca de qué significa soñar que se te caen los dientes.

Manchas en los dientes

Las manchas en los dientes no son ningún sueño. Es un problema que padecen millones de personas en todo el mundo. Entonces, además de saber qué significa soñar que se te caen los dientes, te conviene aprender cómo cuidarlos para no tener problemas dentales en la vida real.

Como cualquier órgano del cuerpo, se deterioran con el tiempo. Es posible que aparezcan algunas patologías relacionadas a la salud bucodental y que las piezas dentarias se vean más amarillas, marrones o manchadas. Además del mero paso del tiempo, hay malos hábitos que pueden hacer que este proceso se acelere o se exacerbe.

Las causas precisas de este proceso son muchas, no solo se trata del tiempo y de hábitos inadecuados o insalubres.

¿Por qué se manchan los dientes?

De acuerdo a un artículo publicado en el sitio Ok Diario, el proceso de deterioro de los dientes "es algo normal y es que la pérdida del tono blanco en los dientes se debe a multitud de factores". Así lo detalla el doctor Ignacio Vázquez, que es odontólogo de Centros Enlinea.

Una de las primeras causas que aparece es genética. ¿Qué significa? Que lo mismo le sucede a varios miembros de una misma familia. Cuando eso pasa es posible que las nuevas generaciones tengan ese mismo problema del cual ocuparse.

La mala higiene dental, por supuesto, es una de las causas más comunes. Es evidente que si las personas no tienen una buena higiene de la boca, que implica lavarse los dientes todos los días y al menos tres veces al día, es imposible que los dientes no se deterioren. Además, en este caso no solo se manchan, se ponen amarillos o marrones, sino que la salud de la boca disminuye su bienestar y pueden aparecer algunas enfermedades en esa zona.

También hay otra causa de este problema, quizá menos conocida que las anteriores. El experto consultado destaca que también puede suceder por el efecto de altos niveles de flúor o antibióticos específicos durante el desarrollo de los dientes.

¿Qué pasa con las comidas y bebidas?

Otra de las razones por las que los dientes se pueden oscurecer o manchar es aquello que las personas comen o toman, o ambas. El esmalte se torna más oscuro por la ingesta frecuente de vino o de café y de algunas comidas.

Además, el oscurecimiento también se da por el tabaquismo, un mal hábito que influye directamente en la salud de la zona.

Fumar provoca un deterioro en los dientes

¿Cómo blanquear los dientes?

Existen diversas técnicas para el blanqueamiento dental, aunque lo más importante siempre es mantener ciertos hábitos saludables. Más allá de lo que pueda hacer el profesional de la salud, si la persona no tiene constancia en el cuidado de sus dientes será imposible que dure el resultado.

Antes de hablar de técnicas de limpieza o blanqueamiento dental, es esencial tener en cuenta, entonces, el rol clave que juega la limpieza bucodental. Lavarse luego de cada comida prevendrá muchos problemas relacionados a este aspecto de la salud general, como por ejemplo las manchas.

Siempre que se tenga un problema con los dientes, ya sea estético o más severo, es esencial visitar a un profesional de la salud. Nunca se deben seguir consejos que se encuentran en internet o implementar soluciones caseras, ya que muchas no funcionan y ponen en riesgo la salud bucodental.

Luego de la importancia de la higiene, se encuentra el segundo punto clave, que son los malos hábitos. Se deben eliminar, o reducir, este tipo de hábitos, como fumar, tomar café, té o alcohol en exceso. Más allá de lo perjudiciales que puedan ser las sustancias mencionadas para la salud en general, tienen un impacto negativo en la salud bucodental.

Ahora sí, el blanqueamiento dental

Los profesionales indican que el blanqueamiento constituye una técnica eficaz, segura e inmediata para conseguir una sonrisa más blanca y linda.

El blanqueamiento dental debe ser realizado por un profesional de la salud bucodental

Según explica el experto consultado, hay dos técnicas de blanqueamiento dental. Por un lado, el blanqueamiento en consulta, que se realiza con un producto blanqueador de muy alta concentración y, por otro, el tratamiento domiciliario, a base de férulas individualizadas para cada paciente en cuyo interior se introduce un producto blanqueador de baja concentración.

Los expertos afirman que no se daña el esmalte con este tipo de tratamientos, pero que los dientes quedan más sensibles por un tiempo corto después de haber hecho el blanqueamiento.

¿Dura para siempre?

Cuando el tratamiento de blanqueamiento dental está bien realizado, se consigue eliminar completamente las moléculas complejas de pigmento que han oscurecido el esmalte y la dentina. Entonces la duración es de entre uno a tres años siempre que se sigan los consejos de los profesionales y no se incurra en nuevos malos hábitos.