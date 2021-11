Polémica por el spot de una concejal salteña: pide eliminar adversarios como en El juego del calamar

La dirigente comparó la campaña con la popular serie de Netflix, que contiene escenas de violencia y tiene una trama de asesinatos en el marco de un juego

La concejal salteña de Juntos por el Cambio Griselda Galleguillos generó polémica por su spot de campaña en el que hace un llamado a eliminar a sus adversarios políticos igual que en el Juego del calamar.

La dirigente del distrito de Rosario de Lerma comparó la campaña con la popular serie de Netflix, que contiene escenas de violencia y tiene una trama de asesinatos en el marco de un juego por un premio en dinero.

En el spot publicitario, Galleguillos aparece con ropa y peinado similar a la de una muñeca gigante que en la serie lidera un juego en el que muchos participantes terminan muertos a disparos si no cumplen con las reglas. Además, completa el look con una gorra amarilla del espacio de Alfredo Olmedo.

"Eliminalos", es la frase que usa la edil salteña para simpatizar con los votantes, y agrega: "Si no querés seguir teniendo la heladera vacía, eliminalos. Si no te querés ir del país por no tener laburo, eliminalos. Si no querés que te sigan robando, eliminalos", repite Galleguillos al ritmo de la cumbia y rap.

#Elecciones2021 ????️ | "Elimínalos"El insólito y polémico spot de Griselda Galleguillos, candidata de #JxC por Salta que responde a Alfredo Olmedo pic.twitter.com/f6DDUotSVp — Política Argentina (@Pol_Arg) November 8, 2021

El video fue publicado para respaldar las candidaturas a diputados nacionales por Salta de Carlos Zapata e Inés Liendo.

El Juego del calamar: en qué consiste y cómo se explica el final

La revolución que ha causado "El juego del calamar" dio la vuelta al mundo y no hay quien no hable de la serie. Pero en realidad: ¿qué significa este nuevo entreteniemiento y, especialmente, cual es la interpretación que se hace del final de "El juego del calamar"?

Lo cierto es que todo empezó como su nombre lo indica, con un juego, y hasta los más chicos se concentraron en la serie. Aunque con el paso del tiempo, las cosas fueron tomando otro color.

Se trata de una serie surcoreana que arrancó el 17 de mayo en Netflix, que sigue a un grupo de personas que, en un intento desesperado por escapar de la pobreza, acepta participar en un misterioso juego que promete un gran premio en efectivo. Es protagonizada por Lee Jung Jae, Park Hae Soo y Wi Ha Joon, ("Squid Game" en inglés).

El juego del calamar, la serie que atrapó al mundo entero.

Desarrollada por Siren Pictures Inc. para Netflix, "El juego del calamar" reúne a 456 personas tentados a participar en un misterioso juego que promete al ganador 45.600 millones de wones -alrededor de u$s38 millones-.

A lo largo de nueve capítulos, la serie expone cómo la desesperación, la ambición, pero también la humanidad, van y vienen en individuos que creen que no tienen nada que perder, en un tablero de ajedrez dirigido por inescrupulosos sujetos que consideran que están haciéndole un favor a los concursantes.

Hasta setiembre de 2021, la serie surcoreana "El juego del calamar" tuvo un total de 9 episodios que duran entre 32 y 63 minutos en una sola temporada. Se lanzó a nivel internacional, y todavía no se ha descartado oficialmente la posibilidad de que haya una temporada 2.

La esencia de la serie

Si bien al comienzo parece un concurso para niños, "El juego del calamar", apenas pasan sus primeros capítulos, deja en evidencia que los concursantes, sin saberlo, aprobaron su participación en una lucha aterradora y escalofriante por su supervivencia.

Lo cierto es que pueden detener el juego en cualquier momento si la mayoría lo acepta, pero la meta es demasiado tentadora como para volver al punto de partida con las manos vacías. Es por eso que "El juego del calamar" continúa.

En cuanto a los competidores, entre ellos se encuentra Gi‑hun, un hombre que perdió su trabajo y a su familia y que acepta el riesgo para pagar sus deudas e intentar recuperar a su hija antes de que su ex esposa se la lleve a los Estados Unidos.

Otro protagonista de "El juego del calamar" es Sang-Woo, un ejecutivo caído en desgracia por robarle dinero a su compañía y amigo de la infancia de Gi-hun; Deok-Su, un delincuente peligroso; Jun-Ho, un detective que se infiltra en el juego; y Kang Sae-byeok, una joven norcoreana que necesita el dinero para reunir a su familia, que además es aprendiz de Deok-Su.

El final de "El juego del calamar"

Aunque a lo largo de "El juego del calamar" tiene que pasar bastantes obstáculos, Gi‑hun sobrevive a las cinco primeras pruebas, tanto físicas como mentales, con ayuda de algunos otros concursantes, al tiempo que afronta dilemas morales cada vez más complicados.

Mientras varios individuos no dudan en sacrificar a otros con tal de salvarse, el protagonista de "El juego del calamar" se niega a traicionarse a sí mismo, hasta que debe jugar con el competidor más viejo del circuito, Oh Il-nam, en una prueba de vida o muerte que finalmente gana gracias a algunos trucos sucios y a la compasión del mismo anciano.

Luego de cinco juegos y de la llegada de los invitados VIP, Gi‑hun, Sang‑Woo y Sae‑byeok se convierten en los finalistas y en los únicos uniformados con la posibilidad de quedarse con el premio y regresar a casa.

Jun‑ho, en tanto, logra escapar con las pruebas suficientes para denunciar la existencia de este macabro juego, pero antes de que pueda enviar los videos y fotos recolectados en la isla, es alcanzado por los trabajadores de rojo y asesinado por su líder enmascarado, quien resultó ser el hermano que creía desaparecido.

De vuelta al circuito, tras enemistarse de Sang‑Woo por haber matado a un concursante en el puente de cristal, Gi-hun descubre que Sae‑byeok está gravemente herida e intenta ayudarla, sin advertir los planes de su viejo amigo: el No. 218 aprovecha un descuido para cortarle la garganta y eliminarla.

La joven ni siquiera había podido disfrutar su última cena, aunque al menos consigue que Gi-hun prometa cuidar a su hermano si gana el juego, a cuya fase final solo llegan los dos hombres.

La última prueba

La última prueba de la contienda es "El juego del calamar", donde Sang-Woo se queda con el rol defensor y Gi-hun, con el ofensivo, cada uno con un cuchillo y sus pocas fuerzas como armas.

¿Quién gana el juego? Inesperadamente, el participante que parecía el más débil, solo que antes de concretar su victoria, se apiada de su rival, decide terminar el juego y marcharse sin el premio.

Sin embargo, herido y derrotado, Sang-Woo elige acabar con su vida para que Gi‑hun vuelva a su barrio con el dinero en los bolsillos, para que pueda ayudar a su madre.

Gi‑hun se convierte en el gran vencedor de ‘El Juego del calamar’, pero no tiene mucho que celebrar.

En casa, encuentra a su madre muerta y no tiene muchas razones para seguir viviendo, hasta que un año después descubre que Oh Il-Nam continúa vivo pero en agonía y que siempre estuvo detrás del juego, como fundador y principal benefactor de la masacre. Los dos se reencuentran, aunque apenas unos minutos antes de la solitaria muerte del anciano.

El juego del calamar y las escenas más macabras.

Con las cartas finales, Gi-hun decide reclamar el premio y aprovecharlo de la mejor forma. Hasta le deja una gran cantidad a la madre de Sang‑Woo, a cambio de que se encargue del cuidado del hermano menor de Sae‑byeok.

Al cierra de la primera temporada, cuando se dirige al aeropuerto para reunirse con su hija en Estados Unidos, Gi‑hun tropieza con el hombre que lo reclutó al comienzo del programa, aunque tan solo consigue de él una tarjeta con un número, al que llama para obtener información.

¿Qué le dicen del otro lado? Le advierten que debe subir al avión si quiere vivir, pero Gi‑hun, ahora con el cabello teñido de rojo, cuelga y se da media vuelta. ¿Acaso comienza "El juego del calamar" de nuevo?

Signficado del final

Antes de subir al avión que debía llevarlo a Los Angeles, Gi‑hun marca el número de la tarjeta y, una vez conectado, pide explicaciones a los organizadores del juego, a quienes jura que nunca podrá perdonar.

Del otro lado de la línea, una voz que parece ser del líder enmascarado solo le advierte, antes de colgar, que debe tomar el vuelo, que es por su propio bien, pero en lugar de obedecer como en el pasado, 456 se da la media vuelta y abre las puertas a la que sería la segunda temporada de "El juego del calamar".

Parece que no está dispuesto a dar vuelta la página.

Aunque el último capítulo dejó el camino preparado para la realización de una segunda temporada de "El juego del calamar", Netflix aún no renueva la serie surcoreana, debido, entre otras cosas, a las dudas de Hwang Dong-hyuk, el escritor detrás de esta sangrienta prueba.

El también director explicó a Variety que desarrollar la primera entrega del juego fue una experiencia demasiado agotadora y, al menos en el corto plazo, prefiere descansar de este trabajo creativo para continuar otros proyectos.

Hwang Dong-hyuk, el escritor de El juego del calamar

"En mis primeros días, bebía media botella de soju -licor coreano- para que fluyeran los juegos creativos. Ya no puedo hacer eso", indicó el cineasta.

"Escribir ‘El juego del calamar’ fue más difícil de lo normal para mí, ya que era una serie, no una película. Me llevó seis meses escribir y reescribir los dos primeros episodios... No tengo planes bien desarrollados para ‘El juego del calamar’ 2. Es bastante agotador pensar en ello", agregó.

De proceder la renovación, la continuación del circuito podría tardar algunos años, debido a que el mismo Dong-hyuk dijo, cuando conversaba con YTN en agosto de 2021, que tardó una década en concretar el juego.

"Quería crear un sentido de conexión entre los juegos nostálgicos que jugamos en nuestra infancia y el sentido de competencia sin fin que sienten los adultos modernos. Hay una ironía en que nuestros recuerdos más bellos e inocentes se conviertan en la realidad más espantosa", manifestó.

¿Qué contaría una segunda temporada de "El juego del calamar"? Podría explorar qué pasa con Gi‑hun tras desobedecer la última orden de los organizadores del juego y no subir al avión para reencontrarse con su hija. En todo caso, también podría abordar la vida de los sobrevivientes del primer juego o presentar un nuevo grupo de víctimas.