Cuál es el valor de las multas por infracciones de tránsito en 2022

A fin de terminar con las irregularidades al volante y de evitar accidentes, las multas de tránsito son cada vez más frecuentes en la Argentina, como una forma de concientizar a la población aunque sea con sanciones.

En general, las infracciones de tránsito son una constante por diferentes motivos, entre ellos el exceso de velocidad, mal estacionamiento, cruzar semáforos en rojo, hablar por celular mientras se conduce, o por no llevar la documentación necesaria. La más grave, entre todas, es por manejar alcoholizado, un tema que se está trabajando seriamente.

En cuanto al costo de las multas de tránsito, el valor varía de acuerdo a la jurisdicción, ya que en cada distrito se disponen diferentes montos, pero se definen en unidades fijas que dependen del precio de medio litro de nafta de mayor octanaje. De esta manera, cada distrito determinará cuántas unidades corresponden a cada una de las infracciones de tránsito y de acuerdo a eso se hacen las multas.

Multas de tránsito en la Ciudad

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el valor de las Unidades Fijas (UF) tuvo su último incremento en septiembre pasado, cuando pasó de 39 a 53 pesos. Este se aplicó tras el incremento del precio de las naftas, y en consecuencia, los valores de las multas de tránsito se incrementaron un 35 por ciento.

Multas de tránsito: radares controlan la velocidad.

Una Unidad Fija (UF) equivale al precio de medio litro de nafta de mayor octanaje según lo informado por el Automóvil Club Argentino (ACA) cada seis meses, período en el que se actualizan los precios de las multas según esta consideración incluida en el artículo 20 de la Ley 451 de Faltas de CABA.

Así, considerando que los precios de las multas de tránsito oscilan entre las 50 y los 4000 UF dependiendo del tipo de infracción de tránsito, ahora la Ciudad puede cobrar hasta $ 212.000 por una infracción mientras que previamente la penalización más cara alcanzaba, como máximo, los $ 156.200.

Algunos datos generales sobre las multas e infracciones

Con la UF se calculan las multas de tránsito y existen diversos parámetros para saber cuánto se va a cobrar de acuerdo al error cometido. Uno de ellos tiene que ver con la falta de documentación, o por manejar con la licencia vencida, entre otras.

Por ejemplo, según la web del gobierno de Argentina, el precio de las infracciones de tránsito por no circular con documento de identidad, licencia de conducir, cédula de identificación del automotor o cédula azul, seguro de responsabilidad civil obligatorio y la patente visible, ronda entre las 50 y las 150 U.F.

En la Ciudad, el valor de las multas por no tener licencia va entre $2.600 y $7.900. En otros casos, como en la provincia de Buenos Aires, la UF es de 91 pesos, lo que equivale a un precio de las multas entre $4.500 y $13.600.

Multas de tránsito: el pago a término reduce el costo.

En el caso de la documentación, el valor se incrementa si uno no está legalmente habilitado para circular con el vehículo. Los casos que pueden terminar en multas de tránsito son los siguientes:

Estando legalmente inhabilitado: de 300 U.F. hasta 1.000 U.F.

Teniendo suspendida la habilitación: de 300 U.F hasta 1.000 UF.

Sin estar habilitado para conducir ese tipo de vehículo: de 300 U.F hasta 1.000 U.F.

Con habilitación vencida dentro del lapso de seis meses: de 30 U.F hasta 100 U.F.

Sin portar la licencia, estando habilitado: de 30 U.F hasta 100 U.F.

Con la cédula de identificación del vehículo vencida, no siendo titular: 100 U.F.

En incumplimiento de las normas de transferencia del vehículo: de 300 U.F hasta 1.000 U.F.

Sin portar el comprobante del seguro: de 30 U.F hasta 100 U.F.

Sin tener cobertura del seguro vigente: de 300 U.F hasta 1.000 U.F.

Infracciones de tránsito más comunes

Cada provincia tiene su rango de multas de tránsito más cometidas, pero algunas son más comunes que otras.

Por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, existe un rango de las infracciones de tránsito más comunes, que son las siguientes: exceso de velocidad, violar una luz roja, estacionar indebidamente, invadir carriles exclusivos, utilizar el celular al volante y, finalmente, ingresar al Microcentro peatonal de forma indebida.

Por cada uno de estos casos, los costos son los siguientes:

Exceso de velocidad: entre $ 3.710 y $ 212.000 (70 a 4000 UF) dependiendo de la infracción.

(70 a 4000 UF) dependiendo de la infracción. Pasar un semáforo en rojo: entre $ 15.900 y $ 79.500 (300 a 1500 UF) según la infracción. Antes la multa más cara no superaba los $ 58.000.

(300 a 1500 UF) según la infracción. Antes la multa más cara no superaba los $ 58.000. Estacionar mal: $ 5.300 (100 UF), un número que no incluye el valor del traslado del vehículo si el auto es removido por una grúa.

(100 UF), un número que no incluye el valor del traslado del vehículo si el auto es removido por una grúa. Dar positivo en un control de alcoholemia: entre $ 7.950 y $ 53.000 (150 a 1000 UF) y, además, en caso de rechazar someterse al control, se suman $ 15.900 a la infracción.

(150 a 1000 UF) y, además, en caso de rechazar someterse al control, se suman $ 15.900 a la infracción. Ingresar a la zona de circulación prohibida en Microcentro: $ 5.300 (100 UF).

(100 UF). Violar la prioridad peatonal: $ 5.300 (100 UF)

(100 UF) Utilizar el celular: en caso de tener auriculares puestos o ir hablando por teléfono la multa corresponde a $ 5.300 (100 UF) mientras que este valor aumenta a $ 10.600 (200 UF) en caso de ser multado por enviar mensajes de texto .

(100 UF) mientras que este valor aumenta a (200 UF) en caso de ser multado . No utilizar el cinturón de seguridad: $ 5.300 (100 UF)

(100 UF) Intentar saltarse un telepeaje AUSA: $ 7.950 (150 UF)

(150 UF) No cumplir con el grabado de autopartes: $ 7.950 (150 UF)

(150 UF) Tapar la patente: $ 53.000 (1000 UF)

(1000 UF) Pasar una barrera baja: entre $ 21.000 y $ 106.000 (400 a 2000 UF)

(400 a 2000 UF) Obstaculizar rampas para discapacitados: $ 10.600 (300 UF)

(300 UF) Obstaculizar paradas para transporte de pasajeros, carriles exclusivos para colectivos o Metrobus: $ 7.420 (150 UF)

(150 UF) No tener la licencia de conducir: $ 2.650 (50 UF)

(50 UF) Utilizar vidrios polarizados: $ 2.650 (50 UF)

Trámites

En general, las multas de tránsito saltan al momento de hacer la transferencia de un auto o de renovar la licencia de conducir, pero en realidad, hay múltiples trámites que deben hacerse como conductor o con un vehículo para los que se exige estar al día con los pagos. Por ejemplo, cambio de domicilio, duplicado y/o renovación de cédula, baja del automotor, cambio de denominación social, entre otras.

Multas de tránsito: estacionar mal, un grave problema.

Son muchos los conductores que postergan el pago de estas infracciones de tránsito lo más que pueden. Este tipo de hábito puede parecer inofensivo, pero poco a poco amenaza la estabilidad económica y, de no tomarse las precauciones a tiempo, podría complicarla aún más.

Una pregunta es clásica es cómo saber si se tienen multas de tránsito antes de ser notificado. La manera más clara es cuando un oficial de tránsito detiene a un conductor y le libra un acta, o si llega la notificación de la multa al domicilio del titular del auto. Pero puede suceder que las infracciones de tránsito hayan sido captadas por un radar o una cámara, con lo cual no será fácil saber en lo inmediato si se fue multado.

La consulta de infracciones de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires se atiende de forma digital. Se puede realizar desde del sitio web del Gobierno porteño o contactándose con Boti, el contestador automático que responde a través de WhatsApp (1150500147). Los interesados deben ingresar al sitio Consultas de infracciones. Allí tendrán la posibilidad de acceder a la información sobre multas de tránsito pendientes de pago en el territorio porteño por patente o por documento.

Los conductores que han cometido infracciones de tránsito en la provincia de Buenos Aires pueden consultar online ingresando al sitio oficial del Gobierno bonaerense e informando su DNI o la patente del vehículo. El trámite en la página del Gobierno de la Provincia puede ser realizado por cualquier ciudadano que cuente con los datos del dominio del automóvil, o ingresando el documento de identidad. Para ello primero se debe ingresar a la web de Consulta de Infracciones Online, donde se pueden chequear las infracciones por DNI o por Dominio / Patente.

Desde la web del gobierno de la Provincia, se puede consultar e imprimir las infracciones de tránsito, estén vencidas o no. Opcionalmente el usuario se puede registrar en el Infracciones BA y pagarlas de manera online con tarjeta de crédito.

Pago voluntario

Una de las opciones cuando saltan las multas de tránsito es abonarla en el corto plazo. El pago voluntario en la Ciudad, que también existe para las multas de tránsito de la Provincia, consiste en abonar sólo un 50% de descuento del total del valor de la infracción. Esto significa que si el monto es de $2.000, se puede llegar a pagar la mitad, es decir $1.000.

Para poder acceder a este beneficio no es necesario realizar ningún trámite especial. El conductor sólo debe completar el pago con tarjeta de crédito o en efectivo acercándose a un Rapipago o Pago fácil.

La única condición exclusiva para aprovechar el descuento del valor de la multa de tránsito es que no se trate de una falta grave y abonar el acta en el período de pago voluntario. Esto es, completar el pago dentro de los 40 días desde que fue notificado de las infracciones de tránsito. De lo contrario, no se podrá acceder al beneficio.

Desde el Gobierno de la Ciudad aclararon que si la infracción dice "A resolver en Unidad Administrativa de Control de Faltas (UACF)" y el infractor no fue citado por un Controlador de Faltas, igualmente se puede realizar el pago voluntario. Sin embargo, si mencionó que tiene que "Resolver en Mandatarios", deberá dirigirse a la oficina ubicada en Hipólito Yrigoyen 2346 para continuar el trámite de las multas de tránsito.

Vencimiento de las multas

Cuando un agente de tránsito o una cámara detectan una falta, comienza a correr un plazo dentro del cual el acta debe resolverse. Y si se excede ese plazo, el Estado no tendrá derecho a aplicar una sanción ni a exigir el pago de las multas de tránsito, porque habrá operado la prescripción de la acción.

No obstante existen particularidades que habrá que tener en cuenta, dado que al menos hasta ahora la prescripción no es automática y el plazo puede interrumpirse por una citación. En la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de Buenos Aires, caducan a los cinco años.

Por otro lado, habiendo sido notificado el infractor, de no presentarse en el plazo indicado, se resuelve en ausencia. Esto significa que el no cumplir con las multas de tránsito tiene consecuencias, desde acumular deudas hasta no poder renovar la licencia de conducir.

Si dentro del plazo otorgado para el pago de la sanción éste no se efectúa, el Controlador emite un certificado de deuda y gira la causa a Mandatarios para su cobro. Pero además de la pena, el infractor deberá pagar intereses y los honorarios profesionales del Mandatario interviniente.

¿Qué hacer en caso de retención de licencia?

Una de las consecuencias de las multas de tránsito es que le saquen la licencia de conducir a la persona. Si eso sucede, en la ciudad de Buenos Aires se puede realizar el trámite de forma online en la página web. Hay que ingresar a miBA y aclarar qué documento se retuvo, los datos personales, cédula verde o azul y, de poseer, el acta de la infracción.

Una vez cargados todos los archivos, hay que esperar el mail con la respuesta a la solicitud. Si la documentación es aprobada, se debe esperar el mail de confirmación para solicitar turno y retirar la licencia. También puede hacerse de manera presencial, 72 horas después de que la licencia fue retirada, solicitando un turno en la Dirección General de Administración de Infracciones, ubicada en Av. Hipólito Yrigoyen 2346.

Por su parte, según la web del gobierno de la provincia de Buenos Aires, "el acta de la infracción contiene la Boleta de Citación del inculpado, que lo inhabilitará para conducir por un plazo máximo de 30 días desde que fue labrada.

Dentro de dicho plazo, el infractor deberá presentarse personalmente y con DNI ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial competente habiendo regularizado la situación que originó la infracción. Si el infractor no se presenta pasados los 90 días de corridos desde la infracción, se destruirá la licencia retenida y caducará la habilitación para conducir".

Alcohol cero

Uno de los temas que se están trabajando para terminar con las infracciones de tránsito es con la alcoholemia. En varias provincias existe la alcoholemia cero al volante, y se quiere ampliar su impacto. Através del Programa Integral de Convivencia Vial que se aprobó en la Legislatura porteña, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso sanciones más severas para conductores con test de alcoholemia positivo.

Desde el 1º de enero, las multas son más caras y, según el resultado, podrán quedar arrestados.

Aquellos conductores que en el test obtengan un resultado de entre 0,5 y 1 gramos de alcohol en sangre por litro recibirán una multa de entre 150 y 1000 Unidades Fijas, lo que se traduce en un valor inicial de $7.950 y un máximo de $53.000.

Además, la licencia les quedará inhabilitada por un período de entre dos y cuatro meses. El plazo de la inhabilitación de la licencia se puede reducir a la mitad siempre y cuando el infractor realice un curso de educación vial y apruebe el examen. Eso sí: no podrá evitar el acarreo del vehículo al momento del test de alcoholemia positivo y la posterior retención de la licencia de conducir.

Aquellos conductores que en el test obtengan un resultado de 1 gramo de alcohol en sangre por litro o superior recibirán una multa de entre 300 y 2000 Unidades Fijas, lo que se traduce en un valor inicial de $15.900 y un máximo de $106.000. En caso de no abonarlo, el infractor puede elegir de uno a diez días de arresto, según el dosaje.

El tiempo de inhabilitación de la licencia se puede reducir aprobando el curso de educación vial por una única vez. Si se repite, no existirá la chance de realizarlo para acortar el castigo.

En las Ciudad de Buenos Aires, el límite máximo permitido para conductores de autos particulares es de 0,5 gramos de alcohol en sangre por litro. Para motociclistas, el límite baja a 0,2 y para conductores profesionales (dedicados al transporte de pasajeros) directamente se reduce a 0.

Esto podría cambiar en 2022, cuando el Congreso de la Nación sesione por el Proyecto de Ley de Alcohol Cero que presentó la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El objetivo del mismo es bajar a 0 el límite para conductores de todo tipo de vehículos y en todas partes del país, además de endurecer los controles.

Por ahora, la tolerancia cero rige en Tierra del Fuego, Córdoba, Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, Rosario, Santa Fe (Capital), Pueblo Esther (Santa Fe), Tigre (Buenos Aires), Mar del Plata (Buenos Aires), Bragado (Buenos Aires), Posadas (Misiones).