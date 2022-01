"Roland Garros": así es el nuevo restaurante de Nadal

La Rafa Nadal Academy by Movistar, como parte de su proyecto de ampliación en la ciudad balear de Manacor, abrió este mes las puertas del restaurante Roland Garros, un espacio gastronómico ambientado en el Grand Slam parisino y que el propio tenista Rafael Nadal inauguró antes de marcharse al Abierto de Australia.

Según explicó la empresa del deportista, su decoración y su mobiliario han sido diseñados bajo la inspiración de los restaurantes emplazados en el propio torneo con el objetivo "de que todos los comensales que disfruten del espacio se sientan como si estuvieran dentro de uno de los mayores eventos tenísticos del planeta".

Como parte de su decoración, el restaurante emplazado en Manacor cuenta con imágenes de algunos de los tenistas más relevantes en la historia del torneo. Además de la figura del propio Nadal (ganador de Roland Garros en 13 ocasiones), tienen su espacio la alemana Steffi Graff (1987, 1988, 1993, 1995, 1996 y 1999), la estadounidense Chris Evert (1974, 1975, 1979, 1980, 1983, 1985 y 1986) y el suceo Bjön Borg (1974, 1975, 1978, 1979, 1980 y 1981).

El restaurante homenajea a ganadores del Abierto de Francia.

El restaurante, con capacidad para unos 60 comensales, dispondrá de una carta elaborada por el equipo de cocineros y especialistas en nutrición de la Rafa Nadal Academy by Movistar.

De esta manera, y tras la tematización de espacios vinculados al US Open y al Abierto de Australia, la Rafa Nadal Academy by Movistar crece y añade este restaurante al Sports Café que lleva en funcionamiento desde 2016. Nadal no tuvo que pagar por usar la marca Roland Garros, fruto de la buena relación que mantiene con sus responsables.

Precios accesibles

Roland Garros abre las puertas al público este lunes. En esta academia viven 153 tenistas de 43 países diferentes durante todo el año. El restaurante pretende ser "una referencia gastronómica dentro de Mallorca", está abierto todos los días. El horario de cocina es el siguiente: en invierno, de 13.00 a 16.00 y de 19.00 a 22.00; y en verano, de 13.00 a 16.00 y 19.30 a 22.00.

Sus precios son mucho más asequibles que Tatel Madrid, el otro negocio que tiene el tenista junto al exbasquetbolista Pau Gasol y el futbolista Cristiano Ronaldo. Uno de los platos más baratos es el de pasta mediterránea por 7,90 euros. Los precios de las ensaladas están entre los 8,50 y los 10,50 euros.

Otros platos son: poke de atún (16,90 euros); secreto de cerdo con verduras de temporada y patatas (14 euros); bacalao o salmón con verduras de temporada (16,50 euros); pulpo a la brasa sobre puré de patata y aceite de pimentón de la Vera (17,10 euros).

En la carta predominan los pescados.

El más caro (19 euros) es el solomillo de ternera a la plancha con puré de patata y verduras. Finalmente, los precios de los postres se mueven entre los 4,50 euros y los 5,90 euros. Consultar aquí la carta completa. Está adaptada a todas las dietas (sin gluten, vegana...)

El restaurante Roland Garros ofrece todos los domingos, de 10.00 a 12.00 una carta de brunch. Las tostadas van entre los 3,90 euros (la serrana) y los 9,90 euros (con huevos). También hay bowls con frutas y avena y tortitas.