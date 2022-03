Lollapalooza Argentina: así quedó la grilla definitiva tras las modificaciones en el programa

Con las bajas de C Tangana, Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard, la grilla y los horarios sufrieron algunos cambio

Este viernes comienza la edición 2022 del Lollapalooza Argentina . El Hipódromo de San Isidro volverá a abrir sus puertas para uno de los festivales más importantes del país. Serán tres jornadas en las que habrá más de 300.000 personas que disfrutarán de una grilla con más de 100 artistas por día dispuestos en los diversos escenarios que estarán instalados en el predio. Sin embargo, tras la sorpresiva noticia de último momento de la cancelación de los shows de C. Tangana, Jane’s Addiction y King Gizzard & The Lizard Wizard, y al agregarse Brandi Cyrus y Two Feet para sus reemplazos, la grilla sufrió algunos cambios con respecto a sus horarios.

Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Woss, Duki. Bizarrap, Babasónicos, Nicki Nicole y El Mató a un policía motorizado, entre tantos otros, serán parte de esta séptima edición.

Estos son los horarios de cada día:

Viernes 18

Escenario Flow

ROSARIO ORTEGA, de 12:45 a 13:15

BRUSES, de 13:45 a 14:15

TAI VERDES, de 14:45 a 15:30

EMILIA, de 16:15 a 17:00

WOS, de 18:00 a 19:00

ALESSO, de 20:00 a 21:00

MILEY CYRUS, de 22:15 a 23:45

Miley Cyrus cerrará el primer día del Lollapalooza 2022

Escenario Samsung

LIMON, de 12:15 a 12:45

ZENON PEREYRA, de 13:15 a 13:45

CHITA, de 14:15 a 14:45

LOUTA, de 15:30 a 16:15

A DAY TO REMEMBER, de 17:00 a 18:00

DUKI, de 19:00 a 20:00

A$AP ROCKY, de 21:00 a 22:15

BIZARRAP, de 23:45 a 1:00

Escenario Alternative

AINDA, de 12:15 a 12:45

AXEL FIKS, de 13:15 a 13:45

NATALIE PÉREZ, de 14:15 a 14:45

SEVEN KAYNE, de 15:15 a 16:00

070 SHAKE, de 16:30 a 17:15

MARINA, de 18:00 a 19:00

AIRBAG, de 20:00 a 21:00

TURNSTILE, de 22:15 a 23:15

Escenario Perry’s

BIANCA LIF, de 12:30 a 13:00

FALKE 912, de 13:30 a 14:00

FMS, de 14:15 a 15:00

BRANDI CYRUS, de 15:15 a 15:45

LA JOAQUI, de 16:15 a 17

SAEL, de 17:30 a 18.15

BOOMBOX CARTEL, de 18:30 a 19:30

DILLOM, de 20 a 21

ALOK, de 21.15 a 22.15

DEORRO, de 22.30 a 23.45

Sábado 19

Escenario Flow

CHIARA PARRAVICINI, de 12:15 a 12:45

CLARA CAVA, de 13:15 a 13:45

JXDN, de 14:30 a 15:15

EL MATO A UN POLICIA MOTORIZADO, de 16:00 a 17:00

NICKI NICOLE, de 18:00 a 19:00

MACHINE GUN KELLY, de 20:00 a 21:00

THE STROKES, de 22:00 a 23:30

The Strokes es el atractivo principal del segundo día del Lollapalooza 2022

Escenario Samsung

WIRANDA JOHANSEN,1de 2:45 a 13:15

DERBY MOTORETA´S BURRITO KACHIMBA, de 13:45 a 14:30

TWO FEET, de 15:15 a 16:00

LITTO NEBBIA, de 17:00 a 18:00

KHEA, de 19:00 a 20:00

DOJA CAT, de 21:00 a 22:00

ALAN WALKER, de 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

MOLOK0, de 12:30 a 13:00

GIRL ULTRA, de 13:30 a 14:15

MARC SEGUÍ, de 14:45 a 15:30

LOLA INDIGO, de 16:00 a 17:00

LP, de 18:00 a 19:00

KEHLANI, de 20:00 a 21:00

JACK HARLOW, de 22:00 a 23:00

Escenario Perry´s

LUCIA TACCHETTI, de 12:15 a 12:45

GHETTO KIDS, de 13:00 a 13:45

D3FAI, de 14:00 a 14:30

KIDDO TOTO, de 14:50 a 15:30

TAICHU, de 16:00 a 16:30

FMS, de 16:45 a 17:30

DANI RIBBA, de 18:00 a 18:45

PABLLO VITTAR, de 19:00 a 19:45

ASHNIKKO, de 20:00 a 21:00

CHRIS LAKE, de 21:15 a 22:15

JUSTIN QUILES, de 22:45 a 23:45

Domingo 20

Escenario Flow

MALENA VILLA, de 12:45 a 13:15

LAS LIGAS MENORES, de 13:45 a 14:30

THE WOMBATS, de 15:15 a 16:15

IDLES, de 17:15 a 18:15

JHAY CORTEZ, de 19:15 a 20:15

FOO FIGHTERS, de 21:30 a 23:30

Lollapalooza 2022: Foo Fighters es el plato fuerte de la tercera jornada

Escenario Samsung

BB ASUL, de 12:15 a 12:45

CELLI, de 13:15 a 13:45

SEN SENRA, de 14:30 a 15:15

ALESSIA CARA, de 16:15 a 17:15

TIAGO PZK, de 18:15 a 19:15

BABASÓNICOS, de 20:15 a 21:30

MARTIN GARRIX, de 23:30 a 00:45

Escenario Alternative

SIMONA, de 12.45 a 13.15 h

PAULA CENDEJAS, de 13:45 a 14:30

REMI WOLF, de 15:15 a 16:15

EMMANUEL HORVILLEUR, de 17:15 a 18:15

CHANNEL TRES, de 19.15 a 20.15

L-GANTE, de 20:15 a 21:45

Escenario Perry´s

REYDEL, de 12:00 a 12:30

RONPE 99´, de 12:45 a 13:15

SIX SEX, de13:45 a 14:15

SARAMALACARA, de 14:45 a 15:15

LUCK RA, de 15:45 a 16:15

FMS, de 16:30 a 17:15

ACRU, de 17:45 a 18:30

GOLDFISH, de 18:45 a 19:45

ALAN GOMEZ, DJ TAO & KALEB DI MASI, de 20:15 a 21:30

CHANNEL 3, de 21:45 a 22:45

KAYTRANADA, de 23:00 a 00:00

Lollapalooza 2022: todos los detalles

La septima edición del festival, que congregará a 100.000 personas por día, se realizará el 18, 19 y 20 de marzo próximo en el Hipódromo de San Isidro.

Al predio se podrá ingresar a partir de las 11:30 horas y los artistas comenzarán a tocar desde las 12:15 AM y hasta la 1:00 PM.

Los shows se transmitirán vía streaming en vivo a través de Flow por 4 de sus canales (605, 606, 607 y 608), en los que se podrá disfrutar desde el inicio hasta el cierre, los shows completos de los diferentes escenarios, así como contenidos exclusivos, entrevistas a las bandas y notas sobre toda la experiencia Lolla, desde cualquier lugar del país y a través de cualquier dispositivo.

De esta manera, será posible disfrutar de shows en vivo de los artistas internacionales y nacionales más resonantes de la actualidad; LollaFood, para disfrutar de la vanguardia gastronómica en un sólo lugar, Rock & Recycle y Espíritu Verde, para aprender nuevas herramientas de sustentabilidad y continuar motivando la concientización por el cuidado de nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida.

También del Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos, entre otras actividades creadas para hacer del festival una experiencia inolvidable y superadora.

Con cinco escenarios y una pluralidad de estilos, más de 100 de bandas y solistas como Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Martin Garrix, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jane´s Addiction, entre muchísimo otros artistas, se adueñarán de los escenarios más convocantes de Argentina para protagonizar un regreso histórico.

A solo unos días del inicio de que se retome el Lollapalooza en el país, te damos toda la información que tenés que saber.

Los shows se transmitirán vía streaming en vivo a través de Flow

Cómo llegar al Lollapalooza

El festival se realizará en el Hipódromo de San Isidro. Para acceder a este lugar, hay distinta maneras. Se puede hacer en tren con la Línea Mitre (ramal Tigre) y descendiendo en la Estación San Isidro. Habrá servicios nocturnos del tren hasta Retiro, con una o más paradas intermedias. Las formaciones adicionales empezarían a circular luego de la finalización del festival.

En colectivo, se puede acceder a través de las líneas 60, 203, 333, 343, 365, 371, 338 y la 707.

Para los que vayan en auto, hay dos estacionamientos:

Estacionamiento: Esquina Av. Santa Fe y Av. De Unidad Nacional.

Estacionamiento: Esquina Av. Márquez y Fleming.

Cuáles son los accesos de Lollapalooza

Cuáles son los puntos de acceso al festival

Se podrá acceder al festival a través de tres lugares:

Acceso 1: Esquina Av. Santa Fe y Av. Márquez.

Acceso 2: Av. Márquez 900, entrada Paddock del Hipódromo

Acceso 3: Av. Márquez, entrada Oficial del Hipódromo

Protocolos para acceder al Lollapalooza

En medio de la pandemia de coronavirus, el festival tendrá ciertos protocolos. El público debe contar con el pase libre Covid, con esquema de vacunación completo (al menos dos dosis aplicadas, habiendo recibido la última dosis 14 días o más previos al comienzo del festival). Esto también aplica para los casos de vacunas de dosis única, como la vacuna Cansino.

Desde la organización recomiendan: usar barbijo, evitar las zonas de mayor concentración, hidratarse durante toda la jornada, designar un punto de encuentro dentro del predio, cuidar las pertenencias personales y mantener limpias las áreas utilizadas.

No está permitido ingresar con alcohol en gel o alcohol al 70% en envases superiores a 200 ml., armas de cualquier tipo, computadoras, termo con líquido caliente/mate, cualquier sustancia ilegal o flamable, cualquier tipo de droga, comida o bebidas ajenas al evento, rayos o punteadores laser, carpas, sillas de cualquier tipo, patinetas, hover-boards, monopatines, scooters, vehículos personales motorizados de cualquier índole, drones o vehículos aéreos, bebidas alcohólicas y/o energéticas.

Serán más de 30 artistas internacionales que junto a los locales se presentarán en cinco escenarios simultáneos

Cómo ingresar al Lollapalooza

Para poder ingresar al festival, el público deberá canjear previamente su ticket de compra por la pulsera que le dará acceso al Hipódromo de San Isidro. Quienes adquirieron sus entradas podrán retirarlas hasta el 17 de marzo inclusive en el Dot Baires Shopping y en la Boletería de All Access ubicada en La Rural. Tendrán que presentar: DNI, tarjeta con la que se realizó la compra y voucher. Si la persona que adquirió los accesos no puede retirarlos, podrá ir un tercero en su lugar con previa autorización.

Te puede interesar Escala salarial para empleados de comercio: cómo es el sueldo por categoría de marzo, abril y el resto del 2022

Una vez que la persona tenga la pulsera en sus manos podrá hacer uso de LollaCashless, el sistema que permite al público asistente cargar dinero en la pulsera para comprar productos gastronómicos y merchandising en el festival. Es el único medio de pago habilitado dentro del predio.