Macri se reunió con Donald Trump en Estados Unidos y confirmó la buena sintonía entre ambos

Luego de haber participado en el mundial de bridge, el ex presidente argentino Mauricio Macri se reunió con el ex mandatario de los Estados Unidos Donald Trump, durante su paso por ese país, y juntos dialogaron sobre la realidad mundial y la relación entre los dos estados.

"Hoy compartí un almuerzo con Donald Trump, donde intercambiamos opiniones sobre el contexto global, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos y todo lo que nuestros países pueden seguir construyendo juntos", afirmó el líder del PRO.

En su cuenta de la red social Twitter, Macri publicó una fotografía de ambos durante un almuerzo.

En su cuenta de Twitter, Macri publicó una fotografía de ambos

El encuentro tuvo lugar en la residencia del magnate norteamericano Mar-a-Lago en Palm Beach.

El almuerzo entre Macri y Trump viene a confirmar la buena relación que ambos mantienen desde hace décadas, cuando actuaban en la actividad privada, lo que se mantuvo cuando estuvieron al frente de sus administraciones en Argentina y Estados Unidos.

El ex presidente argentino viajó en esta semana a Estados Unidos por unos compromisos tomados con la Universidad de Florida, donde es profesor invitado de un curso sobre liderazgo que brinda esa casa de altos estudios.Previamente había visitado Madrid, en calidad de titular de la Fundación FIFA, para reunirse con Gianni Infantino, presidente de la federación.

El papel de Macri en el mundial de bridge

El expresidente Mauricio Macri no pudo jugar el último partido de la Selección Argentina en el mundial de bride por un problema de salud. Macri tenía conjuntivitis, por lo cual no pudo jugar este domingo ante Suecia y la Selección Argentina quedó eliminada en la primera rueda de la etapa de knock out donde se definirá el título.

Macri tenía conjuntivitis, por lo cual no pudo jugar este domingo ante Suecia

Macri había sido anunciado en el lado "Sur" dentro de la dupla que tendría bajo su responsabilidad el destino del conjunto albiceleste en la categoría Senior de la 45° edición del certamen de este complejo juego de naipes. Su compañero iba a ser Pablo Lambardi.

Te puede interesar Escala salarial para empleados de comercio: cómo es el sueldo por categoría de marzo, abril y el resto del 2022

"Lástima que Mauricio tenía una pequeña conjuntivitis y no pudo jugar el último partido, perdimos contra los suecos que es un equipo muy fuerte. Estuvimos muy cerca. Macri fue uno de los dos mejores jugadores del equipo por rendimiento", aseguraron quienes compartieron esta semana de competencia con el expresidente.