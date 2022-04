¿Por qué Mauricio Macri quedó afuera del Mundial de bridge?

El expresidente Mauricio Macri no pudo jugar el último partido de la Selección Argentina en el mundial de bride por un problema de salud. Macri tenía conjuntivitis, por lo cual no pudo jugar este domingo ante Suecia y la Selección Argentina quedó eliminada en la primera rueda de la etapa de knock out donde se definirá el título.

Macri había sido anunciado en el lado "Sur" dentro de la dupla que tendría bajo su responsabilidad el destino del conjunto albiceleste en la categoría Senior de la 45° edición del certamen de este complejo juego de naipes. Su compañero iba a ser Pablo Lambardi.

Macri tenía conjuntivitis, por lo cual no pudo jugar este domingo ante Suecia

"Lástima que Mauricio tenía una pequeña conjuntivitis y no pudo jugar el último partido, perdimos contra los suecos que es un equipo muy fuerte. Estuvimos muy cerca. Macri fue uno de los dos mejores jugadores del equipo por rendimiento", aseguraron quienes compartieron esta semana de competencia con el expresidente.

La performance de la Selección Argentina

Luego de haber enfrentado a 22 de los 23 equipos inscriptos en la categoría Senior, la Argentina estaba en el noveno lugar, con 250.75 puntos. Suecia, su rival de este domingo, era séptima. Por eso, el equipo albiceleste estaba obligado a ganar para poder meterse entre los primeros ocho y clasificar a la etapa de eliminación directa.

Ante el problema de salud de Macri, quienes tomaron su lugar fueron Carlos Lucena y Walter Fornasari. Después de un buen arranque (llegaron a ganar 19-13), los suecos dieron vuelta el tanteador en las últimas rondas para imponerse por 37-25.

El próximo evento de la disciplina está programado para septiembre en Polonia

Tras su participación, Macri hizo una analogía entre el bridge y la vida: "Mahatma Gandhi usó el bridge para explicar sus creencias. Decía que el kharma (destino predeterminado) era igual a la mano que se recibe en la mesa y el dharma (acción del hombre) es la forma de jugarla. El hombre no está sujeto a un destino establecido porque tiene la facultad de jugar su mano, y lo puede hacer bien o mal".

El próximo evento de la disciplina está programado para septiembre en Polonia. Pero en caso que por algún motivo el país europeo no pueda albergarla, la sede suplente es Buenos Aires.

Macri comparte el puesto 336° en el ranking mundial senior y está en el top 7 de la Argentina en la escala que lidera Walter Fornasari (217° del planeta).

Lanzamiento de ProFe

La crisis interna del oficialismo le da esperanzas a los dirigentes de Juntos por el Cambio para la competencia electoral de 2023. Con ese objetivo en la mira, el PRO lanzó el "ProFe", un espacio que pretende pretende mejorar la organización del partido en el interior del país para la eventual definición de candidaturas y la pulseada interna con la UCR.

El PRO Federal o "ProFe" se presentó el último viernes en Mendoza, con la bendición del ex presidente Mauricio Macri y la titular del PRO nacional, Patricia Bullrich, que participaron de manera virtual, y del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que asistió para saludar la iniciativa.

El anfitrión del encuentro fue el diputado y vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Omar de Marchi, quien recibió a legisladores nacionales y provinciales, intendentes y titulares de partido de las distintas provincias para firmar junto a ellos el documento fundacional.

Uno de los principales objetivos de la nueva corriente es que los dirigentes del interior del país puedan "influir con mayor fuerza en las decisiones partidarias de cara al día de mañana, cuando se discutan candidaturas", según contó a iProfesional uno de sus integrantes.

El PRO quiere fortalecer su estructura en el interior del país para la pulseada de 2023

La idea de fondo es tener más autonomía frente a las decisiones que se toman, por lo general, desde la Capital Federal. En este sentido, lo consideran "un aporte a la consolidación del PRO como partido nacional, siendo un partido que arrancó en la Ciudad" y un primer paso para que en 2023, en las provincias, "no haya que estar esperando que venga alguien de otro lugar a ordenar las cosas"

El PRO, su interna, y un paso para pelear por el liderazgo de Juntos por el Cambio

"En cada provincia podés tener gente que banque a Macri, otros a Patricia, otros a Horacio, pero el foco está en poner en valor las dirigencias provinciales, que son buenas y muchas", deslizó a iProfesional un operador partidario del interior del país.

En efecto, el lanzamiento del nuevo espacio se da en momentos en que casi todas las figuras nacionales del PRO tratan de consolidar su base política en el interior del país, donde sus socios de la UCR tienen una estructura mucho más aceitada.

La pulseada entre Bullrich y Larreta, con un Macri que da señales pero no muestra sus cartas, puede complicar la organización partidaria frente al probable escenario de una primarias provinciales contra dirigentes del radicalismo. La idea del ProFe es por ello empezar a organizar la estructura con influencia de los referentes de cada distrito.

La idea del ProFe también es ordenar el interior del país frente a la interna del PRO

La "federalización" del partido amarillo, según estiman, contribuye también a consolidar a Juntos por el Cambio en general para la pelea con el Frente de Todos, mientras observan que los gobernadores peronistas pueden separar las elecciones locales de las presidenciales, lo que generaría una competencia provincia a provincia.

Qué dijeron los integrantes del ProFe en el lanzamiento

Durante su paso por Mendoza, Rodríguez Larreta consideró que el ProFe es una "iniciativa fantástica para darle federalismo al partido" y afirmó que "el próximo presidente debe ser del PRO", en una arenga para la pulseada con la UCR, donde Gerardo Morales ya empieza a confrontar directamente.

En su documento inaugural, los dirigentes del ProFe subrayaron el objetivo de "ampliar y fortalecer la construcción del PRO para que incluya una mirada enriquecedora desde el interior de la Argentina".

"Nos proponemos actuar de manera coordinada en los distintos ámbitos de decisión de nuestra fuerza, tanto en el plano partidario como parlamentario , para influir en las decisiones incorporando el pensamiento y la experiencia de dirigentes de provincia, que son quienes mejor conocen los problemas de su región", destacaron.

La jugada también atiende al probable desdoblamiento electoral de varias provincias

"Quienes conformamos ProFe estamos convencidos que en este momento la prioridad del trabajo político pasa por afianzar la unidad, profundizar la coherencia de nuestros planteos y perfeccionar las propuestas que les ofrecemos a los argentinos para superar los acuciantes problemas que enfrenta nuestro país. Problemas que el gobierno del Frente de Todos por incapacidad, mezquindad, internismo y divorcio con la sociedad agrava día a día", agregaron.

Del lanzamiento participaron diputados nacionales como Luciano Laspina, Gustavo Santos, Soher El Sukaria, Alfredo Schiavoni, y Federico Angelini y los senadores nacionales Alfredo De Ángeli, Humberto Schiavoni, Ignacio Torres, Gabriela Riollo y Victoria Huala; entre otros dirigentes.