Usuario reveló que subgerente de un banco en Argentina gana menos que un mozo en Miami y explotaron las redes

En la Argentina, están teniendo lugar las mayores devaluaciones de los sueldos de los últimos años debido, en gran medida, a la suba de la inflación, que en marzo fue del 6,7%.

Para entender esto, hay que saber que existe un salario mínimo (SMVyM), es decir un sueldo básico que debe cobrar toda persona contratada "en blanco" en el país por un trabajo full time.

Ese sueldo básico se utiliza además como cifra base para muchos otros ingresos, desde las jubilaciones hasta los planes sociales. A partir de abril, este sueldo básico es de $38.940,00. Se trata de una cifra que no es muy alta, si se tiene en cuenta que, según un informe de principios de abril del INDEC, el ingreso promedio per cápita del total de la población, alcanzó los $32.192, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 24.571 pesos.

Qué tan bajos están los sueldos en la Argentina

En este contexto, el usuario Nico Guthmann un decidió hacer un video en TikTok refiriéndose a qué tan bajos están los sueldos en la Argentina y para demostrarlo, comparó lo que gana un subgerente del sector bancario, que es uno de los sectores que más cobra y un camarero en los Estados Unidos.

En el inicio, el usuario aseguró que "una familia de cuatro personas necesitó 84.000 pesos para no ser pobre en febrero, lo que no incluye alquiler ni la inflación de 6,7% de marzo".

Frente a esto, dijo que ingresó "en el sindicato con más afiliados, que es empleados de comercio. Todos los básicos están bajo la línea de la pobreza. Recién con feriado, puntualidad y una suma fija que acordaron, llegan a los 85.000 pesos. Peor están los obreros de la construcción, que en marzo arrancaron con 55 mil por mes. Y la peor parte la tienen los trabajadores informales, que en el decil más bajo están ganando 30.000 pesos".

"Esto explica que el desempleo esté mucho más bajo que antes de la pandemia pero la pobreza está más alta porque el 30% de los trabajadores es pobre y los sueldos altos de la Argentina también son bajísimos para el mundo", advirtió.

Y arremetió con esta comparación: "Bancarios, por ejemplo, son de los que cobran mejor y su sueldo más alto es el del subgerente, que cobró en marzo 292.204 pesos. Son unos 1.500 dólares que ni se compara con lo que cobra un mozo en Miami".

Para confirmar este dicho, expuso un video en donde un periodista le preguntaba a una joven cuándo era el promedio de su sueldo mensual, a lo que respondió: "Entre 3.000 y 4.000 dólares". "¿Es suficiente para vivir en esta ciudad para tí?", le preguntó. "Sí", dijo ella.

"¿Cobrás un sueldo en Argentina? Tu poder adquisitivo no está en el suelo. Está enterrado bajo tierra", concluyó Nico Guthmann.

Al poco tiempo de haber sido subido a TikTok, este video contaba con casi 70.000 likes.