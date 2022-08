VIDEO | Carlos Melconian dio este veredicto sobre los anuncios que hará Sergio Massa

El economista Carlos Melconian opinó el domingo sobre los cambios de ministros en el Gobierno nacional y vaticinó que no alcanzarán para estabilizar la economía. "No hace falta ni esperar el miércoles, porque a un plan de estabilización no vamos", planteó el ex titular del Banco de la Nación Argentina.

"Lo primero que hay que analizar, antes de ver que viene, es si existe la factibilidad de ir en serio con motosierra de entrada y bisturí. Estoy hablando de una reforma de fondo. En este contexto, no viene ni loco. A un plan de estabilización no vamos, no hace falta ni esperar al miércoles, las condiciones no están dadas y no creo que lo hagan. Tiene que venir un nuevo Presidente, con el respaldo que corresponde para que eso pueda suceder", opinó el economista en el ciclo televisivo La cornisa.

Planteó que el Gobierno debe hacer algo más que un ajuste. "Un plan de estabilización que venga solo con ajuste va a fracasar. Pero, como tiene que venir con confianza, al mismo tiempo tampoco están dadas las condiciones por cómo ha llegado este Gobierno hasta acá. No va a recuperar la confianza en términos de que venga inversión y capitales a la Argentina. Debemos preguntarnos de si existe la factibilidad de enderezar al barco para llegar a la otra orilla", dijo.

Melconian advierte sobre la energía

En cuanto al ministro de Economía designado, Sergio Massa, sostuvo que tiene un problema que es el manejo de la energía, hasta ahora en manos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Lo de los subsidios no da para más, pero eso tenés que ir a proponerlo en un área que no te asignaron", indicó y planteó que el líder del Frente Renovador debe aclarar que no va a ser una amenaza para el oficialismo en el 2023.

"Si te estás jugando irte a la B y -en esos términos- querés ser el tipo que salve al equipo, que tu entorno sepa que no querés competir en el 2023, porque sino qué garantía hay de que el triunvirato se apoye", planteó.

En cuanto al oficialismo, Melconian analizó que no lo ve "en condiciones de ganar la elección" aunque logre buenos resultados económicos. "Eso es lo más terrible en términos de una cabeza política", dijo.

Daniel Martínez, secretario de Energía, un área crítica para la política económica.

Melconian y los planes de asistencia social

El economista fue consultado sobre los recientes videos de Mariana Alfonzo, la mujer de 34 años que cobraba planes sociales y que compartió un video en el que llama "giles" a quienes trabajan.

"En el debate cultural es positivo", sostuvo el economista. Y relató: "Estuve laburando en Córdoba, en el interior. Hay un problema, no es un concepto gorila, el que recibe un plan afuera y le ofrecen un trabajo, no lo quieren porque pierden el plan y tienen líderes cooperativistas que lideran ese proceso".

Sin embargo, Melconian planteó que la reconversión de la economía debe tener una oferta y una alternativa para los planes sociales. Se remontó a su infancia y dijo que donde él vivía era digno recibir un trabajo.

"Esto es bueno, porque el grueso de la Argentina que quiere quedarse, que trabaja, a los cuales le jode el gasto y la inflación, sabe que parte de la plata es para gente de este tipo", dijo.

Melconian también analizó el devenir del dólar en medio de la asunción de Massa en Economía.

Melconian y su advertencia sobre el dólar

Respecto a las bajas en las cotizaciones no oficiales del dólar, opinó lo siguiente: "Creo que estaba en un nivel exagerado de corrida donde si no hacés algo se escapa. Acá yo he hablado de deterioro no explosivo si hacés algo. Me da la impresión que hasta el gobierno tomó nota", opinó el economista.

Alertó que, de todos modos, la cotización del dólar puede volver a dispararse. "O anuncian algo relativamente sensato o luego continúa la historia. Más allá del número y por qué bajó, tampoco quiero atribuirlo a la situación internacional, no quiero decir que fue por eso. Estábamos en un gran disparate con un gran signo de interrogación. Si no vamos a algo contundente, vuelve", agregó.

Según planteó, los anuncios y las medidas que el Gobierno anuncie el miércoles deberán demostrar que apuntan a declinar la tendencia inflacionaria. "Las medidas que se tomen tienen ir camino a lograr quebrar esa tendencia", planteó.