Daniel Vila habló de la situación de Viviana Canosa: "Hace un periodismo que no comparto"

Luego de que la renuncia de Viviana Canosa a A24 generara una gran conmoción en el ámbito mediático, el titular de Grupo América, Daniel Vila, habló sobre la situación y aclaró cuál fue la decisión editorial que fue tomada por el equipo como una "censura".

En diálogo con Radio con Vos, Daniel Vila definió a la salida de Canosa como una "reacción intempestiva y desproporcionada".

El planteo de Canosa llegó luego de que, como medio, América haya tomado la decisión de no levantar escraches en general, tras una agresión al ministro de Economía, Sergio Massa.

Tras la renuncia de Canosa, muchos políticos como Mauricio Macri condenaron la censura y acompañaron a la conductora.

Sin embargo, el empresario fue contundente cuando consideró: "Viviana hace un periodismo muy fuerte, que, en lo personal no comparto, pero se ha manejado durante más de un año con esa libertad".

Frente a las acusaciones que recaen en contra de Vila y el resto del equipo directivo del canal, el presidente de América explicó que "parece un contrasentido hablar de censura", cuando la conductora no recibió limitaciones por parte de las autoridades.

Luego de que no la dejaran pasar un informe, Canosa renunció al canal A24

La decisión que terminó la relación entre Canosa y A24

"Se tomó una decisión editorial que tenía que ver con la cantidad de escraches que se habían hecho a personas públicas y, en lo personal, me parecía que eso generaba un estado de conmoción y de violencia que no era necesario mostrar", aseguró el titular de la señal con respecto a la directiva.

Por esto mismo, explicó que la decisión no fue solo para Viviana Canosa, sino que recayó también contra otras figuras del medio como Baby Etchecopar.

Así, recordó: "Cuando ella reacciona de la manera en que reacciona, a mí me sorprendió mucho. También porque ha trabajado mucho tiempo con nosotros y nunca ha tenido un problema".

En relación con su vínculo con Massa, Vila afirmó que, una vez que se viralizó la noticia, el titular de la cartera económica se comunicó con él y solicitó que "por favor que no se levantaran escraches". "Yo le dije que de ninguna manera porque era una decisión editorial, que no tenía nada que ver con su persona ni con lo político", indicó.

¿Qué ocurrió con Canosa ? Luego de que le prohibieran presentar un informe contra Sergio Massa, flamante ministro de Economía, la conductora Viviana Canosa decidió abandonar el estudio y que la edición de este viernes no saliera al aire. Cerca de la medianoche, sorprendió al anunciar el fin de su ciclo en A24. Según explicó, renunció por "diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión".

"Esta noche ha terminado nuestro ciclo #Vivianaconvos por A24. Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Y amplió: "Creemos también que defender instituciones y personas, son asuntos distintos.Tambien tenemos con el canal una diferencia respecto de la noción de violencia. A nuestro criterio, lo que genera la violencia es la pobreza, la indigencia, la desocupación, la inflación y todos los desastres que nos ahorraremos mencionar".

Hemos tenido diferencias con el canal en cuanto a la noción de libertad de expresión. Creemos que defender la libertad es también defender una institución básica. (abro hilo) "No somos ingenuos. Sabemos que la comunicación amplifica e influye. Pero no confundimos el problema con el síntoma. No son lo mismo. Nuestro compromiso es con los hechos y con la verdad. Nuestras opiniones y línea editorial son meramente nuestras, y siempre hemos estado dispuestos a asumir los costos de defenderlas", continuó.

Canosa se despidió de A24

En otro posteo, agradeció a A24 por haberle "dado pantalla durante un año y medio", así como también "a todos los trabajadores del canal por la calidad de su trabajo y su cariño".

Por último, cerró: "Podemos estar acertados o equivocados. Pero siempre libres y dignos. Gracias a ustedes por acompañarnos cada noche".

El anuncio de la periodista se viralizó rápidamente en las redes sociales. En Twitter, las publicación reunió más 10.000 me gusta, más de 3.000 retuits y alrededor de 1.500 comentario en apenas 30 minutos.

Luego de que Viviana Canosa cancelara su programa de este viernes porque le habían prohibido dar un informe contra Massa, las redes sociales hicieron eco de la noticia y cientos de usuarios manifestaron su apoyo a la periodista, con el hashtag #VivianaConVos como denominador común.

El apoyo a Canosa

En ese contexto, Jorge Rial le brindó se manifestó en Twitter para brindarle apoyo a su colega: "Se fue Viviana Canosa del canal. No la dejaron poner un informe crítico sobre Sergio Massa. Ella asegura que fue orden directa de Danie Vila".

En esa misma línea se pronunció Javier Milei, diputado nacional de la Libertad Avanza: "Banco Furiosamente a la genial Viviana Canosa. Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien". "En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias pero, jamás la censura previa", completó el economista libertario.

Patricia Bullrich, presidenta del Pro y referente de Juntos por el Cambio, escribió: "¡Te banco con el corazón, Viviana! Vivimos en libertad y democracia. ¡Queremos un periodismo sin censura!". ¡Te banco con el corazón, @vivicanosaok! Vivimos en libertad y democracia. ¡Queremos un periodismo sin censura!