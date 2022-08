"Mucho cuidado": la advertencia de Leonardo Fariña a Cristina Kirchner

El arrepentido de la causa "La Ruta del dinero K" advirtió a la vicepresidenta por sus formas de defensa. "No se puede defender con una foto", dijo

Mientras se desarrolla la causa Vialidad, que tiene como principales acusados a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez, el arrepentido en la investigación de la Ruta del dinero K, Leonardo Fariña advirtió a la exmandataria. "Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice", señaló en referencia a las estrategias de defensa empleadas por la expresidenta.

"Se está defendiendo de la única manera que se puede defender y creo que es algo válida. Todas las personas en un proceso penal se defienden a como de lugar. No queda otra", comenzó diciendo Fariña en una entrevista con el canal LN+

Fariña advirtió a Cristina Kirchner por sus métodos de defensa

El empresario, quien supo declarar en varias de las causas que tiene Cristina Kirchner en su contra, se refirió a las estrategias de defensa implementadas por la vicepresidenta, las cuales podrían volverse en su contra.

"Para el primero de los casos (causa del Dólar futuro), que para mí no está ajusticiable, vos veías una defensa técnica. A los que nos gustan los números nos daba placer escuchar lo que decía o cómo se defendía en ese entonces. Ahora estamos hablando de una defensa política en un expediente judicial. No podes defenderte con una foto de un partido de fútbol y no conocer a los imputados", sostuvo.

El financista, además le dio una extraña advertencia a la exmandataria. "Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice para defenderse. Si después sale un conejo de la galera, lo que dijiste, no se puede borrar con el codo. Después vas a tener que armar un argumento para desmentirlo", expresó.

Finalmente fariña hizo referencia al papel del fiscal Luciani, quien lleva adelante la causa. En esta línea aseguró que no se vio "sorprendido" por su alegato, ya que "así es como debería operar un fiscal. Lo que si no tenía noción de algunas cosas burdas que pasaron. Por ejemplo, la licitación de la ruta 288. Que el Estado presupueste 1,28 metros de talud de una ruta y sea menor a 10 cm, oferten y paguen. Se hizo hasta cierto punto y nunca se revisó. Pero se pagó la totalidad", agregó.

A través de mensajes recuperados y otras pruebas, el fiscal federal Luciani puso contra las cuerdas a Cristina Kirchner.

Causa Vialidad: Cristina Kirchner complicada

Tras verse complicada por una serie de mensajes recuperados del empresario Lázaro Báez y el exsecretario de Obras Públicas, José López, a Cristina Kirchner le siguen llegando malas noticias.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que interviene en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 rechazó este viernes por la noche las recusaciones que habían sido planteadas contra dos de sus integrantes y los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

Todas las recusaciones habían quedado planteadas al mediodía tras una audiencia en la que la defensa de Cristina Kirchner y los abogados de otros de los imputados expusieron que la objetividad de los magistrados estaba en tela de juicio.

Las principales recusaciones fueron las planteadas contra el fiscal Luciani y el presidente del Tribunal, Rodrigo Giménez Uriburu, por haber compartido un equipo de fútbol denominado "la Liverpool" que, además, en más de una oportunidad fue a disputar encuentros deportivos a la quinta Los Abrojos, de propiedad de Mauricio Macri.