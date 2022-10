Para The Economist, "Massa es lo único que se interpone entre el caos y Argentina"

Uno de los medios económicos más destacados del mundo, The Economist, dedicó un artículo a criticar fuertemente el manejo de la economía del Gobierno y detallar los desafíos que el ministro de Economía, Sergio Massa tiene por delante.

En un resumen de los últimos años, con fuertes cuestionamientos, el periódico asegura que la raíz del problema es "un gobierno peronista débil y dividido" y que Argentina se encuentra "nuevamente perdida en un laberinto económico".

The Economist cuestionó la economía argentina

"En la raíz de la actual inestabilidad, se encuentra un gobierno peronista débil y dividido. Alberto Fernández, el presidente, le debe su cargo a Cristina Fernández de Kirchner -sin parentesco con el presidente-, la figura más poderosa del peronismo, de elegirlo como el candidato peronista y postularse para ser su vicepresidenta. Heredaron una economía que su predecesor conservador, Mauricio Macri, había intentado arreglar sin éxito. Llegó a un acuerdo de 57.000 millones de dólares con el FMI para evitar el desastre", señala el diario europero.

Tras expresar que "Argentina se encuentra nuevamente perdida en un laberinto económico" y que "las distorsiones han llegado al punto de peligro", The Economist agrega: "El Fondo fue más indulgente que en el pasado. Aun así, para viabilizar la economía, el acuerdo requiere que Argentina reduzca el déficit fiscal y la emisión de dinero por parte del Banco Central para financiar al Gobierno y apuntalar las reservas internacionales.

Al preferir la inflación a la austeridad, los aliados de Cristina Fernández en el Congreso votaron en contra del acuerdo, que fue aprobado con los votos de los peronistas moderados y la oposición. Cuando Guzmán trató de implementarlo, ella (la Vicepresidente) lo obligó a renunciar en julio".

"Massa es lo único que se interpone entre Argentina y el caos", dice The Economist

El rol de Massa para The Economist

Más abajo, en la misma página The Economist se refiere al papel de Massa como titular de la cartera económica. "Los Fernández recurrieron a regañadientes a Sergio Massa, la tercera figura importante del peronismo. Ha traído algo de calma, aunque no mucha. Sus objetivos, comentó en su oficina en Buenos Aires, son bajar la inflación tanto recortando el déficit fiscal como generando confianza en el peso con superávit comercial y reservas de divisas", explican.

Luego agrega que a pesar de la creación del dólar soja, "las reservas netas son de solo 2.000 millones de dólares, según el FMI. Para cuidarlas mientras los fanáticos argentinos se preparan para viajar al Mundial Qatar 2022 de fútbol del próximo mes, introdujo un impuesto sobre el gasto turístico en el extranjero. Ha reducido los gastos del Gobierno, elaborado un presupuesto más estricto y está trabajando para recortar los subsidios indiscriminados de las facturas de servicios públicos y el transporte".

Prácticamente todo el peso del Gobierno recae sobre Massa: inflación, deuda, salarios, entre otras problemáticas.

Asimismo, el medio recordó una de las primeras críticas de la expresidenta Cristina Kirchner a Sergio Massa. En ese entonces, la actual vice pedía al Gobierno -como si no fuera parte de él- moderar los precios de los alimentos. Al respecto, The Economist advierte que "Massa es lo único que se interpone entre Argentina y el caos" y citaron al politólogo Luis Tonelli, quien días atrás dijera: "El objetivo es sobrevivir, porque no gobiernan".

Finalmente, el periódico británico opinó que Cristina Kirchner irá en busca del Senado para evitar ser condenada por corrupción. "Enfrentando cargos legales por corrupción -que, según ella, es persecución política-, la señora Fernández tiene interés en ser reelegida como senadora para conservar la inmunidad de prisión", describieron.