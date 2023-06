¿Qué se siente 30 segundos después de ganar un Mundial?: Scaloni lo reveló con lujo de detalles

A horas de partir hacia China para encarar un nuevo amistoso con la Selección argentina (esta vez contra Australia), el director técnico campeón del mundo, Lionel Scaloni, recibió en el predio de Ezeiza un nuevo reconocimiento como el mejor entrenador de América, que entrega el diario El País de Uruguay.

Pese a que sabía de antemano que recibiría el premio, Scaloni se vio sorprendido por el tamaño de la estatuilla. "Es muy grande, no me entra en el espacio que tengo en Mallorca para los premios", bromeó ante la atenta mirada de los periodistas uruguayos.

Scaloni recibió un nuevo premio a "mejor entrenador"

Y añadió: "Muchas gracias, es un premio muy reconocido, me llena de orgullo. Es fruto del trabajo de mucha gente, del cuerpo técnico, de los jugadores. Está bueno que te reconozcan, no va a cambiar mi manera de ser pero sí que es lindo el reconocimiento de la gente del fútbol, sobre todo al cuerpo técnico, somos gente que pensamos todos de la misma manera y por eso da sus frutos".

En esta línea, aseguró que "no solo por títulos se tendría que valorar a los entrenadores, a los jugadores. Hay veces que uno puede hacer las cosas bien y no ganar". Y recordó lo sucedido con el conjunto albiceleste en la Copa América de 2019. "Como pasó con nosotros en la Copa América de 2019, que no ganando se reconoció un trabajo y eso está bueno. Al final, nosotros lo que hacemos es intentar que nuestros jugadores rindan lo mejor posible, que la pasen bien y sacar el máximo", expresó al respecto.

Finalmente, la charla se convirtió en una larga entrevista donde el nacido en Pujato contó detalles sobre lo que ocurrió puertas adentro en el plantel, tras consagrarse campeones del mundo.

Entre las primeras situaciones que destacó, el técnico argentino reveló cómo se vivió la derrota en el debut de Qatar, frente a Arabia Saudita. "Puedo decir que perder ese partido fue algo positivo porque creo que le dio al equipo una nueva perspectiva. Nos lo jugábamos todo y quizás eso nos obligó a cambiar nuestro planteamiento... El equipo y el plantel en su conjunto demostraron que estaban preparados para todo", dijo orgulloso.

????️Lionel Scaloni reacciona a la locura de los hinchas argentinos en Qatar durante el Mundial 2022.Scaloni se emocionó al ver la forma en que los fanáticos apoyaron a la selección a lo largo del torneo luego de reaccionar a un video creado por El País. "¿Sabés lo difícil que es… pic.twitter.com/Wux9wMZ1zS — EL PAÍS (@elpaisuy) June 9, 2023

Mundial Qatar 2022: ¿qué sintió Scaloni en los segundos posteriores al penal de Montiel?

Luego de contar cómo se vivió el recorrido en colectivo frente a cinco millones de personas que lo recibieron en Buenos Aires, Scaloni dio detalles sobre su emoción luego de que Montiel efectuara el penal que le dio el tercer mundial de la historia a la Argentina. En esta línea, explicó: "Sentí que me tenía que sentar en el banco de suplentes, mirar todo lo que estaba viviendo ahí y para mí fue un momento de disfrute. Me quedé 30 segundos y vi a los jugadores y a toda mi gente celebrándolo. Todavía me emociono, creo que es un momento único. Es algo impagable... Verlos a todos ahí celebrándolo para mí fue uno de los momentos más lindos desde que empecé a jugar al fútbol, y desde que soy entrenador, sin duda alguna. Fueron 30 segundos que voy a recordar toda la vida con aprecio".

Scaloni concluyó su improvisada entrevista confesando que para él "Messi es el mejor" (con respecto a Maradona) y detalló qué tuvo que hacer para que el rosarino se sintiera cómodo jugando con sus compañeros. "Creo que es importante darse cuenta de lo que necesita un jugador como él. En los primeros meses con la Selección intentamos jugar un poco más rápido y de una forma algo más directa, y nos percatamos de que él no estaba cómodo, ni tampoco sus compañeros", cerró.