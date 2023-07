Cuál es la mejor app de citas y la más descargada en Argentina durante el último año

Las apps de citas son uno de los métodos más utilizados por los jóvenes para conocer personas. Estas aplicaciones tienen cada vez más usuarios y hay una enorme variedad para elegir cual utilizar.

Por esta razón, te contamos cuáles son las apps de citas más usadas en la Argentina.

¿Cuál es la mejor app de citas para Argentina?

Existen muchas apps de citas disponibles para su descarga en Argentina. Gracias a la gran variedad que hay, cada persona puede elegir la que mejor se adecúe a sus preferencias y necesidades.

La aplicación de citas más descargada en Argentina el último año fue Litmatch. Esta app además de utilizarse para conseguir citas o pareja puede usarse para encontrar nuevas amistades.

Es popular entre los jóvenes conocer personas con los mismos gustos e intereses a través de las apps para generar nuevos vínculos, ya sean amorosos o de amistad.

Luego, las apps de citas que le siguen en cantidad de descargas son:

Happn

Badoo

Influxy

y Match.com

Estas apps son las más populares en el país contemplando los sitios de descarga Google Play Store, para los dispositivos con sistema Android y App Store para los dispositivos iOS.

Sin embargo, hay diferencias entre las aplicaciones que se descargan en cada uno de los sitios.

Por un lado, en Google Play Store las apps de citas más reconocida son Bumble, Badoo, Tinder, Iris, Inner Circle, Chat y Dating, Evermatch, Maybe You y Zona Citas.

Litmatch es la app de citas más descargada por los argentinos.

Mientras que, en App Store, las aplicaciones más descargadas son Bumble, Badoo, Happn, Grindr, Inner Circle, HER y Tinder.

Todas estas apps de citas funcionan bajo la misma modalidad de conectar con otras personas que tengan intereses y gustos similares utilizando la geolocalización. Además, en muchas ocasiones cuentan con filtros para poder especificar edad, género y distancia donde buscar.

¿Qué es mejor que Tinder?

Tinder es la app de citas más utilizada mundialmente. Aunque en este momento no lo es en el país, sí fue la más usada durante muchos años. No obstante, Tinder sigue siendo la aplicación en la que la gente gasta más dinero, tanto en Argentina como a nivel internacional.

Las aplicaciones que le siguen en este aspecto son Happn, Bumble y Grindr.

Los usuarios de las apps de citas gastan dinero en ellas porque la mayoría ofrece planes premium, donde brindan características y funciones adicionales que requieren de una suscripción mensual.

Algunas de las funciones suelen ser tener mayor visibilidad en el perfil, la posibilidad de agregar más fotos, mejorar o ampliar la ubicación geográfica para aumentar las oportunidades de conexión con otras personas, entre otros beneficios.

Como ya mencionamos, Tinder ya no es la app de citas que más eligen los argentinos, cada vez hay más opciones de aplicaciones, lo que permite a los usuarios elegir la que satisfaga mejor sus preferencias.

Conocer todas las aplicaciones de citas que hay va a permitir a las personas crear un perfil en la que se sientan más cómodos.

Tinder es la app de citas más usada mundialmente.

Algunas alternativas de apps de citas disponibles en Argentina son:

Litmatch

Happn

Bumble

Grindr

Facebook Dating

Hinge

Match.com

Badoo

Lavoo

Meetic

Wapa

Plenty of Fish Dating

Zona Citas

Ok Cupid

Inner Circle

¿Cual es la mejor app de citas para mayores de 50 años?

Existen apps de citas exclusivas para adultos mayores de 50 años.

Las aplicaciones de citas dejaron de ser solo para los jóvenes, cada vez más adultos mayores de 50 años las utilizan. La mayoría de ellos en búsqueda de pareja luego de haberse divorciado o enviudado.

Los adultos mayores de 50 años pueden utilizar apps de citas pensadas exclusivamente para estos usuarios.

La mejor aplicación será la que se adapte mejor a las preferencias y objetivos de cada persona. Por esta razón, es importante contemplar las opciones existentes y crear una cuenta en la que el usuario se sienta más cómodo.

Algunas de las aplicaciones más populares para adultos de más de 50 años son las siguientes.

Finally

Es una aplicación muy popular, diseñada para solteros mayores que buscan encontrar pareja. Al igual que la mayoría de las plataformas de citas, tiene en cuenta las preferencias personales y la ubicación de sus usuarios para conectarlos. Finally sólo está disponible para descargar en teléfonos móviles con sistema Android.

Lumen

Solía ser una buena opción para estas personas que buscaban citas con gente de su edad, porque contaba con valores de respeto y seguridad. La app se fusionó con Bumble, una de las aplicaciones más populares para los jóvenes, con la posibilidad de ajustar sus filtros de edad y otras preferencias.

Solteros 50

Es una de las más conocidas dentro de los usuarios mayores de 50 años. Se puede ingresar de forma gratuita, pero la versión paga tiene más funciones disponibles y no tiene publicidades.

Solteros con nivel

Esta plataforma está enfocada en los usuarios que tengan un alto nivel educativo y/o económico. Para registrarse hay que pasar un test de personalidad y se debe estar comprometido a buscar una relación seria. También cuenta con una versión paga.

Be2

La aplicación está destinada a aquellas personas que buscan relaciones formales. El algoritmo se basa en un test de personalidad que se realiza al crear la cuenta.

Mobifriends

Esta plataforma no está enfocada en citas o encontrar pareja, sino que muchos usuarios están en búsqueda de nuevos amigos.

Lovoo

Los usuarios de la app en general no buscan relaciones estables, sirve para encontrar un grupo de amigos con quien salir.