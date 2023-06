¿Cómo funciona el algoritmo de Tinder 2023 y qué podés hacer para mejorarlo?

Tinder es una de las aplicaciones de citas más populares en Argentina y en el mundo. La aplicación se encarga de ponerte en contacto con diferentes personas según tu ubicación e intereses en común.

Cada vez son más las personas comienzan a usar este tipo de aplicaciones, con el fin de encontrar pareja o tan solo tener citas y pasarla bien.

¿Cómo funciona Tinder en 2023?

Usar Tinder es fácil, tan solo hay que descargar la aplicación de manera gratuita y crearse un perfil con tu información personal y ubicación.

Podría decirse que parte de su éxito se debe a que su funcionamiento solo requiere deslizar, hacer match y chatear. Esas son las tres cosas que los usuarios tienen que hacer cuando utilizar la aplicación.

"Hacer match" se refiere a cuando dos personas se dieron un "like" o "me gusta" y se habilita el chat para que puedan hablar y concretar una cita en el mejor de los casos.

Sin embargo, Tinder tiene varias cosas en cuenta para ofrecer la mejor experiencia a sus usuarios. Como todas las aplicaciones de citas y redes sociales, Tinder utiliza algoritmos para ser lo más preciso posible.

Tinder es la app de citas más usada por los argentinos.

En primer lugar, Tinder usa la geolocalización de los usuarios para conocer su ubicación y mostrar a las personas que se encuentren cerca. La aplicación mostrará a los usuarios que se encuentren a pocos metros o kilómetros entre sí.

Luego, la aplicación tiene en cuenta el género y la edad del usuario para conectarlo con gente. Esta información no es tan importante como el contenido de la biografía en el perfil y las fotos que los usuarios suben.

Tinder decide conectar a las personas que tienen información similar en su biografía, como los intereses y las descripciones de estilo de vida. Todos los usuarios deben completar sus perfiles con este tipo de información al momento de crear la cuenta.

Además, para la sorpresa de muchos, la aplicación de citas conecta a las personas en función de sus fotos. Usan los datos de las fotos de los usuarios para obtener mas información y ajustar las recomendaciones.

Es decir, aquellas personas que tengan fotos parecidas o en el mismo contexto son más propensas a darse "me gusta" o hacer match. Tinder también sugerirá perfiles con fotos similares a los usuarios que se les haya dado "like" antes.

De esta manera, el algoritmo de la aplicación va conociendo a los usuarios, sus gustos y preferencias. Lo más importante, con qué tipo de perfiles les agrada interactuar, dar like y hacer match para poder ir a una cita.

El algoritmo de Tinder es parecido a los de las redes sociales, se ajusta y moldea en base a los intereses de los usuarios. La plataforma ya conoce lo que les gusta y muestra otros perfiles en función de su conocimiento.

Tinder beneficia a sus usuarios con las cuentas más activas.

¿Cómo mejorar el algoritmo de Tinder?

Para mejorar el algoritmo de Tinder es importante tener la cuenta activa. Además del conocimiento que tiene la aplicación sobre sus usuarios, su prioridad son aquellas cuentas que se encuentran activas diariamente.

Los más importante para mejorar el algoritmo es tener en cuenta que cada vez la aplicación muestra perfiles más parecidos e interesantes para cada persona que usa Tinder.

Desde la aplicación comunicaron que Tinder funciona como un sistema dinámico que tiene en cuenta la forma en la que los usuarios se relacionan. Por esta razón, las cuentas inactivas no sirven para la aplicación, y lo consideran una pérdida de tiempo para el resto de los usuarios.

Entonces, el beneficio suele ser para las personas que se muestran comprometidas con la aplicación y buscan constantemente hacer match y tener citas.

¿Cómo reiniciar el algoritmo de Tinder?

Existen diferentes maneras de reiniciar el algoritmo de Tinder si no está mostrando la suficiente cantidad de perfiles de tu interés.

Por un lado, es brindarle a Tinder la menor cantidad de datos personales. Para hacer esto el usuario no debe interactuar con la aplicación. Cuando las personas no mantienen la cuenta activa, se reduce la visibilidad y cada vez le muestra el perfil a menos gente y el dueño de la cuenta recibe perfiles que no suelen ser los de su agrado.

Al tener una cuenta inactiva, la aplicación no conoce tus gustos e intereses, por lo que es el momento de moldearlo en base a tus preferencias.

El algoritmo de Tinder tiene en cuenta la actividad, los intereses y las fotos de los usuarios para mostrar diferentes perfiles.

Si esto no funciona y luego de utilizarlo nuevamente de forma constante sigue sin mostrar el tipo de perfiles que uno busca, la solución es borrar la cuenta.

Si un usuario elimina su cuenta y empieza un nuevo perfil desde cero, podrá guiar al algoritmo hacia donde quiere que vaya. Es necesario eliminar la cuenta antes de crear una nueva porque Tinder no permite que una persona tenga más de un usuario registrado.

La manera de hacerlo es desde la configuración de la aplicación y seleccionar la opción "borrar cuenta".

Al crear un nuevo perfil, se deben tener en cuenta lo que uno está buscando y completar la biografía y las fotos en función de eso. Asimismo, tener presenta que cada persona a la que se le ponga like será importante para definir el algoritmo.

¿Por qué no tengo match en Tinder?

Como ya mencionamos, Tinder beneficia a las personas que tienen cuentas activas. Desde la aplicación buscan que los usuarios tengas conexiones significativas, entablen conversaciones con otros perfiles y puedan conocerse e ir a una cita.

Para poder hacer esto, es decir, para poder hacer match, los usuarios deben usar la aplicación con regularidad. Al estar presente frecuentemente, Tinder mostrará más perfiles y se aumenta la probabilidad de hacer match con otro usuario.

Si no estás haciendo match, quizá no estás usando la aplicación lo suficiente como para que Tinder considere relevante mostrar perfiles.

Otra razón por la cual no se esté haciendo match puede ser por el tipo de fotos que tiene el perfil. Las fotos son fundamentales en las aplicaciones de citas, sobre todo la primera. Esta probado que el número de matches que alguien haga está relacionado con la primera foto que se ve.

Es importante que sea vea la cara entera, sin accesorios que la tapen y sin estar rodeado de otras personas. Cuando hay más de una persona en la foto, puede no saberse con exactitud quien es el dueño de la cuenta.

La biografía también es una parte importante del perfil. Las personas que quieran conseguir matches deben esforzarse en ella y causar una impactante y agradable primera impresión.