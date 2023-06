Ahorro de luz: estos son los 10 dispositivos que más energía consumen aunque estén apagados

Hay ciertos dispositivos que aún consumen energía incluso después de que se apagan, y esto es un problema importante. Debés tener en cuenta cuántos continúan consumiendo energía incluso cuando no están encendidos.

Por ejemplo, dispositivos como tu computadora, consolas de videojuegos, televisores de encendido instantáneo, sistemas de sonido envolvente o incluso decodificadores de televisión por cable y satélite. De hecho, cualquier cosa con un reloj digital incorporado está sacando un poco de jugo.

¿Cómo podés combatir a tus vampiros energéticos? Desconectá las cosas que no estás usando, usá "zapatillas" para los dispositivos que sabés que usan energía mientras están inactivos, ajustá la configuración de energía en cosas como tu computadora o televisor y considerá obtener temporizadores para los tomacorrientes para ayudar a controlar el uso.

¿No estás seguro de cuáles son los dispositivos que están agregando la mayor carga inactiva a tu factura de energía? Los siguientes son algunos de los principales vampiros energéticos que debés tener en cuenta en tu hogar.

Equipo de audio

Potencia promedio: 100-200 vatios. Los dispositivos de audio como amplificadores, estéreos, estéreos portátiles y receptores de radio por Internet son bastante fáciles de desconectar cuando no se usan.

Los equipos de audio son vampiros energéticos.

Ventiladores

Potencia promedio: 6-40 vatios. Desenchufá los ventiladores cuando no los estés usando y cambiá a un ventilador con temporizador para que no quede encendido toda la noche mientras dormís.

Luces 24/7

Potencia media: 60 vatios. Realmente no hay necesidad de mantener una luz encendida cuando no la estás usando. Apagá las luces cuando no estén en uso o ponéles en un temporizador para que se apaguen automáticamente.

Televisor

Potencia promedio: 2-54 vatios. Desconectá cualquier televisor que no uses regularmente, como uno en una habitación de invitados. También debés ajustar la configuración de energía en tu televisor. Considerá desactivar la configuración de "inicio rápido" de tu televisor para ahorrar energía.

Acuario

Potencia media: 150-200 vatios. El principal culpable del uso de energía en tu acuario es el calentador. Aunque es posible que no puedas desenchufarlo dependiendo de la temperatura óptima para tus peces, considerá aislar el tanque y colocarlo en una habitación bien calentada para reducir los costos de calefacción. Si tenés una luz de acuario, desenchúfela cuando no esté en uso.

Computadora de escritorio

Potencia promedio: 60-300 vatios. Tu computadora no consume mucha energía, incluso cuando está encendida, y una computadora de escritorio típica te cuesta muy poco. Sin embargo, incluso ese monto pequeño puede acumularse en el transcurso de un año.

Conectá su computadora, monitor, impresora, parlantes de computadora y otros accesorios de computadora en una sola "zapatilla" que se puede apagar cuando no se usa. Dejá que tu computadora se "duerma" después de un máximo de 30 minutos de inactividad y apagála cuando termines de usarla.

Las computadoras de escritorio pueden convertirse en vampiros energéticos.

Módem

Potencia promedio: 5-17 vatios. Desconectá tu módem antes de acostarse. No necesitás acceso a Internet cuando estás dormido.

Cargadores de celular

Potencia promedio: 2-6 vatios. Dejar ese cargador enchufado a un tomacorriente todo el día todavía usa de 0.1 a 0,5 vatios por hora. Eso tampoco es mucho, pero en este caso, es puro desperdicio. Si tenés un cargador en casa que está enchufado las 24 horas del día, los 7 días de la semana, te está impactando en la factura de luz.

Consola de videojuegos

Potencia promedio: 2-90 vatios. Las consolas de videojuegos son otro vampiro energético común. Estos dispositivos a menudo permanecen conectados a la red incluso cuando no están en uso y están configurados para estar en un modo predeterminado de "encendido instantáneo". Desconectá tus consolas de juegos cuando no estén en uso y desactivá el modo de "encendido instantáneo" si no lo necesitás.

Computadora portátil

Potencia media: 30-200 vatios. La mayoría de los cables de las computadoras portátiles tienen un "ladrillo", una caja grande que usa energía continuamente cada vez que está enchufada.

Esto significa que el simple hecho de apagar o apagar la computadora portátil no impedirá que consuma energía. Desconectá el cable de la pared cada vez que no estés usando tu computadora portátil para asegurarte de que no consuma energía que ni siquiera está usando.