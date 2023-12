Viajes al exterior: ¿conviene adelantar la compra de pasajes y paquetes para cubrirse del "dólar Milei"?

A días de la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, son muchos los interrogantes en torno a las primeras decisiones económicas del nuevo Gobierno. Una de ellas es qué pasará con el dólar: si habrá, en las primeras horas de gestión, un salto en el tipo de cambio oficial y de qué magnitud será.

Al respecto, en los últimos días se tejieron distintas hipótesis a partir de declaraciones de futuros funcionarios y del precio que estima el mercado. Guillermo Francos, quien será ministro del Interior, señaló días atrás que un "dólar razonable" se ubicaría en torno a los $650.

En tanto, privados negociaron un dólar a $500 para el próximo lunes en el sistema del Mercado Abierto Electrónico (MAE), mientras que en el mercado de futuros se operó para fines de diciembre con subas superiores al 110%.

Devaluación inminente: ¿crece la demanda de pasajes al exterior?

En este escenario, no es fácil tomar cualquier decisión de inversión atada a la divisa estadounidense. Por ejemplo, si se planea realizar un viaje al exterior, ¿conviene adelantar la compra de un pasaje por si sube el dólar? O, en tal caso, ¿es mejor esperar para tener una mayor certeza sobre el futuro cercano?

Si bien lógicamente no hay una respuesta universal para este interrogante, ya que depende de cada bolsillo y el presupuesto que se disponga, especialistas destacan que si la idea es realizar un viaje al exterior, "siempre es mejor adelantarse".

Y la demanda, en este caso, parece darle por el momento la razón a esta premisa. "Existe un adelantamiento de compra, que en realidad se viene dando desde las primeras elecciones, aunque en distinto porcentaje. Al día de hoy observamos en las marcas de CVC Corp Argentina, que estamos entre un 25 y un 30% arriba de lo que debería ser la venta tradicional. Suele pasar que ante la incertidumbre de lo que va a pasar con la moneda, las personas prefieren asegurarse cuanto antes el tipo de cambio", señaló a iProfesional Erika Schamis, Product-Pricing & Marketing Director de CVC Argentina, empresa dueña en el país de Almundo, Avantrip, Biblos y Ola.

Destacan que en momentos de incertidumbre en torno al dólar, crece la búsqueda de pasajes

Por su parte, Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, señaló al respecto: "Lo vemos cada vez que hay contextos de incertidumbre en el tipo de cambio, no solo en Argentina, sino en el resto de los países donde operamos: hay modificaciones en el comportamiento del consumo asociado a turismo como una anticipación de compra, para cerrar y garantizar valores en pesos".

"En las últimas semanas, observamos que hubo un significativo aumento en las búsquedas en comparación con semanas anteriores. En general, vemos un comportamiento muy similar a otros momentos de incertidumbre cambiaria en el que suelen adelantarse compras", explicó Festa.

Ante una posible suba del dólar, ¿conviene anticipar compras?

Con respecto a lo que pueda pasar luego del 10 diciembre y un posible "dólar de convergencia", Matías Mute, co-fundador del sitio Promociones Aéreas, señaló: "A priori, inferimos que este Gobierno lo que pretende es acortar la brecha y mantener una correlación: que todos los dólares, en algún aspecto, valgan lo mismo".

Este valor de convergencia implicaría, lógicamente, una devaluación del dólar oficial. Lo que, a su vez, podría encarecer aún más el denominado "dólar tarjeta" que se utiliza para las compras con moneda extranjera y actualmente es el más alto del mercado. Es que el 23 de noviembre pasado, el Gobierno saliente dispuso una suba en las percepciones que se aplican al "dólar tarjeta", encareciendo este tipo de cambio que por entonces pasó de costar unos $748 a $950.

En ese escenario, Mute señaló: "En Argentina, siempre es mejor anticiparse. No va a cambiar tanto de un día para el otro, y especular con el futuro es difícil. Entonces, si uno claramente está decidido y quiere viajar, el mejor momento para emitir siempre decimos que es hoy".

"Tal vez el escenario cambie, pero lo que imaginamos es que si el dólar oficial llegara a subir, creeríamos que podrían quitarse algunos impuestos al dólar tarjeta para que quede en el valor de convergencia", agregó el especialista.

Especialistas destacan que, en Argentina, siempre es "mejor anticiparse". "El mejor momento para emitir, es hoy", señalan.

En tanto, a mediano plazo, Mute proyecta un escenario favorable para poder viajar: "De cara a futuro, podría ser muy positivo tener una industria de cielos abiertos, en donde haya mayor competencia y que tengamos mejores precios. Pero esto no va a suceder de la noche a la mañana. Y no me jugaría mis vacaciones pensando en eso. El panorama pinta alentador para el año que viene. Pero la realidad es que en un contexto inflacionario como el que vivimos, todo lo que se pueda adelantar de compra hoy, va a ser mejor que mañana".

Cuánto cuesta hoy un viaje a Miami, Brasil o Europa

"La pasión de los argentinos por viajar está intacta y esperamos que sea una gran temporada tanto para el turismo emisivo como receptivo. Respecto a los destinos, muchos viajeros optan por viajes dentro del país debido a que tienen más opciones de pago para adquirir productos y servicios, como por ejemplo las cuotas sin interés. De todas maneras, los turistas que viajan al exterior están aprovechando para realizar sus compras y así congelar los precios en pesos", resaltó Festa.

Y, a modo de consejo, el gerente de Despegar sostuvo que "existen varios factores que pueden ayudar a los viajeros a ahorrar antes y durante su viaje": "Diversificar la búsqueda y cotizar con tiempo son solo algunos de ellos. Recomendamos elegir paquetes, dado que al comprar todo junto, es más práctico. Evitar los gastos hormiga, aquellas inversiones que parecen insignificantes y se magnifican a la hora de realizar el cambio de moneda en el caso de los viajes al exterior, o viajar en temporada baja, son algunos tips que siempre remarcamos a nuestros usuarios".

En este contexto, si la idea es planificar un viaje al exterior para los próximos meses, puede ser una buena decisión anticipar la compra ante una eventual devaluación del dólar oficial. Aunque, tal como resaltaron los especialistas, resta saber qué sucederá con los impuestos que se aplican actualmente y encarecen este tipo de transacciones.

Así, a modo de referencia, pueden tenerse en cuenta los siguientes valores en paquetes y vuelos para viajar en los próximos meses a Brasil, Miami, México o Europa, contemplando el valor actual del "dólar tarjeta":

Un paquete para viajar a Búzios en enero cuesta $2.726.500 para dos personas