Qué trámites debo hacer para viajar a Uruguay con mi perro

Uno de los destinos preferidos de los argentinos para pasar sus vacaciones es Uruguay. Cada año las playas uruguayas se llenas de turistas argentinos que se instalan en durante la temporada de verano.

Muchas familias deciden incluir a sus mascotas y llevarlos en las vacaciones. Te contamos cuáles son los trámites que se deben realizar para ingresar con un perro a Uruguay.

¿Qué trámites hay que hacer para viajar a Uruguay con un perro?

Para poder ingresar a Uruguay con un perro es necesario obtener un Certificado Veterinario Internacional (CVI), emitido por las autoridades oficiales del país de origen.

El certificado conforme a la Resolución Mercosur GMC 17/15 declara que el animal está en óptimas condiciones para ingresar al país.

Se le debe realizar un examen clínico a los perros antes de ingresar a Uruguay

Los requisitos que todos los perros deben cumplir para obtener el certificado y entrar a Uruguay son los siguientes.

En primer lugar, según la Resolución Nº 273 de DGSG de 27/08/2018, todos los perros que entran al país vecino deben estar identificados con un microchip, que estará asociado al Certificado Veterinario Internacional.

Los dueños del animal deben asegurar que el perro no tenga síntomas ni signos de enfermedades infecciosas y parasitarias.

Para certificar esto, se le haber realizar un examen clínico veterinario, donde se declare que se encuentra apto para viajar. El examen se debe haber dentro de los diez días previos a la fecha de emisión del CVI.

Los perros deben estar desparasitados tanto interna como externamente dentro de los quince días previos a la emisión del CVI o a la intervención del pasaporte. El antiparasitario interno debe contener Praziquantel como principio activo.

Aquellos perros que se encuentren en tratamiento contra Tenia Echinococcus (Quiste Hidático) tienen que desparasitarse dentro de un periodo mínimo de 72 horas y máximo de 30 días previo al ingreso.

Para ingresar a Uruguay los perros tienen que tener la vacuna antirrábica vigente y se debe constar la fecha de vacunación, tipo, serie y marca de la vacuna en el CVI. Aquellos animales que hayan sido vacunados por primera vez, debe haber sido al menos veintiún días previos al viaje.

En caso de los perros menores de tres meses, se debe declarar que no estuvo en ningún lugar en el que haya habido casos de Rabia urbana en los últimos noventa días previos.

Para ir de vacaciones a Uruguay los perros tienen que tener un microchip

Es importante recordar que Uruguay no autoriza la entrada de animales diagnosticados con Leishmaniosis. Para los países que no se declaren como libres de Leishmaniosis ante la OMSA, se exige la prueba de detección de la respuesta inmunitaria negativa a la enfermedad, en un plazo no mayor de sesenta días anteriores a la fecha de ingreso del canino a Uruguay.

El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca permite presentar un Pasaporte Oficial en reemplazo del CVI. El pasaporte tiene que estar vigente y contener toda la información sanitaria necesaria, como chip, vacunación vigente, tratamiento antiparasitario, y examen de salud.

Adicionalmente, debe tener la firma y sello de un veterinario oficial de la autoridad sanitaria del país de origen, ya que si no la tiene Uruguay no aceptará el ingreso de la mascota.

Para la salida de los perros de Uruguay, los perros que hayan permanecido menos de treinta días pueden regresar con el mismo certificado de ingreso, siempre y cuando conste la validez del mismo.

Si la permanencia fue mayor a treinta días se debe volver a hacer la certificación.

¿Cómo viajar en avión a Uruguay con un perro?

En caso de que viajes a Uruguay con tu mascota en avión, se deben cumplir todos los requisitos mencionados anteriormente para asegurarse de que el perro esté en condiciones de ingresar al país.

Por otro lado, la aerolínea, el agente de cargo o responsable de la mascota debe avisar 48 horas antes en día hábil el arribo del animal al país, en cuanto se trate de la modalidad de "cargo".

Para viajar en avión a Uruguay con un perro se debe avisar con 48 horas de anticipación

Asimismo, se debe enviar un correo electrónico a [email protected] con la documentación sanitaria escaneada previo al embarque.

De todos modos, si se quieren realizar consultas es posible contactarse con el Departamento de Control de Comercio Internacional:

Teléfono de las oficinas: (00598) 2220 4000.

Teléfono de Aeropuerto: 26040320.

Correos electrónicos para consulta:

Si se ingresa a Uruguay por tierra se debe presentar toda la documentación solicitada y el perro en las oficinas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en los pasos de frontera al momento del ingreso al país. No es necesario realizar ningún trámite previo en MGAP.

Cabe destacar que la información proporcionada solo aplica para el ingreso de perros. Para ingresar a Uruguay con gatos, los requisitos son otros y el proceso es diferente.

De igual manera, para entrar a Uruguay con otro tipo de animales, considerados "no tradicionales", es decir, hurones, conejos, hámsters, aves, etc., sea de manera temporal o definitiva, se deben solicitar otro tipo de autorización de importación ante MGAP. Se puede encontrar más información en la página web del Gobierno de Uruguay.