Milei lucha para sacar adelante la Ley ómnibus, mientras la actividad y el consumo se hunden por el ajuste

El ajuste del gobierno de Javier Milei generó las primeras señales de parálisis de la economía, por cuanto la recaudación de diciembre se desplomó en términos reales. En medio de ello, el Presidente está cada vez más nervioso, porque no podrá sancionar la Ley ómnibus este sábado, como pretendía, y porque todavía existen muchas diferencias en el Congreso.

Según pudo saber iProfesional, existen tres dictámenes en danza: uno de rechazo de Unión por la Patria, otro de aprobación de La Libertad Avanza y un sector del PRO, y otro de fuertes modificaciones de Hacemos Consenso Federal y de la UCR y Innovación Federal.

En este contexto, el diálogo entre el Gobierno y los bloques aliados se aceleró al máximo. El Presidente exigió -desde Davos- a los miembros de su Gabinete y a sus alfiles en el Congreso que apuren el dictamen del proyecto de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Desde Casa Rosada, reconocen que se modificaron alrededor de 100 artículos y que no habrá otra oferta.

Frenética negociación en el Congreso por la Ley ómnibus

Mientras el ministro del Interior, Guillermo Francos y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem -junto con su asesor, "Lule" Menem- intentaron apurar el proceso reuniéndose con Cristian Ritondo y Miguel Pichetto para presentar el "proyecto de dictamen" con la lista de variaciones conversadas desde diciembre, finalmente el Gobierno aceptó postergar la sesión para el jueves próximo y espera lograr el dictamen el martes 30 de este mes.

La primera intención era llamar a sesionar el martes 23, justo antes del paro que programó la CGT.

Francos llegó al Palacio Legislativo pasadas las 18 con el nuevo texto corregido de la "Ley de Bases" bajo el brazo y se metió rápidamente en el despacho del presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para recibir uno a uno a los líderes de los bloques "dialoguistas" que exigían cambios al articulado.

Francos actuó de intermediario entre el Poder Ejecutivo y los referentes de la oposición que buscan cambios en la Ley ómnibus.

Tras una charla cara a cara entre Francos y Menem, se sumó Santiago Caputo, estrecho colaborador del presidente Javier Milei, seguido del presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo y la diputada nacional del mismo partido María Eugenia Vidal.

De esa primera reunión surgió que la idea que empujaba el riojano de sesionar este mismo sábado pasa a archivo y concentrarán esfuerzos en dictaminar el martes que viene y abrir el recinto el jueves para votar el proyecto ómnibus.

"Las conversaciones avanzan. El balance es positivo. Tenemos que estudiar la contrapropuesta que nos trajeron", señalaron fuentes del PRO.

El siguiente en ingresar al despacho de Menem fue el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, quien lidia con una interna agrietada dentro de su bloque, con un sector más propenso a acompañar y otro con ganas de romper. Luego se sumaron el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Oscar Zago, y el diputado libertario Oscar D´Alessandro.

La Ley ómnibus, con cambios

"Este fin de semana se sabrá si Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, aprueban el dictamen con modificaciones pero por ahora estamos muy lejos de un acuerdo", señalaron a iProfesional altas fuentes del Congreso.

La Cámara de Diputados, que preside Martín Menem, es un hervidero. El monje negro de los libertarios es Eduardo "Lule" Menem, que ayuda a Martín porque tiene más experiencia política en la rosca parlamentaria.

Lule Menem era asesor del ex senador Eduardo Menem, que precisamente es el padre de Martín Menem. Es como la voz de su propio padre. Además, dicen que Lule tiene una relación muy estrecha con Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, y un enfrentamiento con el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Franco quedó desactivado de la negociación con la oposición parlamentaria. Si bien tiene vínculo con los gobernadores, Milei le recriminó que eso no sirvió para convencer a los diputados de las bondades de la Ley ómnibus que tiene 664 artículos.

Martín Menem aún no logra destrabar las negociaciones por la Ley ómnibus y busca un acuerdo con la oposición "dialoguista".

Ergo, las negociaciones quedaron en manos de Martín Menem y de Lule Menem. El jefe del bloque de Hacemos Consenso Federal, Miguel Pichetto, fue a decirles a ambos que las diferencias eran demasiado profundas y que no podían consensuar dictamen para sesionar el sábado 20 de enero.

Esto llegó a oídos de Milei en Davos y el Presidente quedó enardecido por las noticias locales, luego de haber considerado un éxito el haber explicado a los empresarios del mundo que habían sido cooptados por el socialismo, que no se dejen engañar por el Estado porque es parte del problema y no de la solución, que no existen los fallos del mercado, que la justicia social es injusta y violenta porque el Estado recauda de manera coactiva para darle a los mas pobres.

También les explicó que el cambio climático es una idea del feminismo y de otras ideas que pretenden reducir la población mundial con la agenda del aborto.

En pleno plan de ajuste, cae el consumo y se desploma la recaudación

Mientras esto ocurre en Davos, en la Argentina, la AFIP registró una caída real de los ingresos en diciembre. Sólo incrementó la recaudación del último mes del año en un 17% mientras que la inflación del Indec fue del 25%, lo cual significa un frenazo de la actividad económica.

Según confiaron a IProfesional fuentes de la AFIP, pese a que los números no están aún oficializados, se espera una baja más profunda en términos reales en enero de 2024 por la baja del consumo y de la actividad.

"La recaudación de enero viene mal. Estamos con un desplome de la recaudación real respecto a la inflación bestial que hay", dijo un funcionario de alta jerarquía de la AFIP. La caída de la actividad no da respiro.

En plena temporada de verano, el consumo cae y la recaudación se desploma.

En enero, las playas se vaciaron de gente en la costa y los veraneantes no consumían casi. En algunos municipios del conurbano comenzaron a cerrar negocios y restaurantes y empresas como General Motors posterga el reinicio de su produccion por no poder pagar importaciones.

Sin embargo, pese a que Milei señala que este sacrificio redundará en una baja inflacionaria, bancos y especialistas estiman que en 2024 habrá un 100% más de devaluación del peso y un 280% de inflación, por encima del 211% de 2023.

Más allá de que Milei asegura que frenó la emisión monetaria, como prometió en la campaña, el Banco Central emitió $6 billones para afrontar gastos del Tesoro y el pago de los pases que reemplazaron a las Leliqs con los bancos.

Los bancos le prestan al Banco Central al 171% anual los pases por 24 horas y el Central devuelve los pesos con un incremento que se financia con emisión. Todo esto también repercutirá en los precios a futuro.

Consultoras privadas aseguran que el BCRA emite para el pago de interés de sus pasivos remunerados, la compra de divisas, el rescate de las Lediv y la ejecución de los puts. "La máquina de hacer billetes se está usando a full", señalaron a iProfesional en los estamentos de la AFIP.

Ley ómnibus: la oposición "dialoguista" prepara un dictamen preventivo

Mientras tanto, los bloques opositores dialoguistas dilatan la negociacion y la Ley ómnibus sólo podría aprobarse la semana próxima y no el sábado como quería Milei. La apuesta de máxima es que se emita dictamen el martes y se vote el jueves o viernes próximos, algo improbable.

Liderados por Miguel Ángel Pichetto, la oposición "dialoguista" busca modificar algunos puntos de la Ley ómnibus.

"Ya no hay una fecha establecida, hay que ver los cambios y veremos cuando se fija la fecha", dijo a IProfesional una fuente cercana a Martín Menem.

El frente de bloques parlamentarios que lidera Miguel Pichetto maneja un borrador de dictamen en el que le recorta al proyecto original distintos artículos:

La delegación de facultades extraordinarias a Milei. Solo se le concederían por un año y no todas las que pidió.

La eliminación de la movilidad jubilatoria. Se mantendría el régimen actual.

La desregulación del sector pesquero.

La desregulación de biocombustibles que perjudicaba a las provincias que producen biodiesel.

La reforma electoral de votación por circunscripciones.

La reforma judicial, el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad y el uso de togas y martillos para los juicios por jurados.

El aumento de retenciones.

Las privatizaciones de todas las empresas en un solo artículo (debe ser cada caso en una ley diferente). En este punto, se contempla la venta de YPF, el Banco Nación, Arsat, el Fondo de las Artes y un cambio clave respecto del Código Civil.

El blanqueo: no permiten que funcionarios K de los últimos cinco años entren, algo que el proyecto de Milei permitía.

Podría haber más recortes, pero la pregunta es si Milei y Caputo aceptarán todos los retoques. Pichetto hablo con los dos Menem, Martín y Lule, y les hizo entender este miércoles que no llegaban al sábado porque las diferencias son muy grandes. Martín Menem propuso entonces que se dictamine el martes y haya sesión el viernes. "Pero no estamos cerca de acuerdo en los dictámenes. Hay tres posiciones", dijo un funcionario del bloque radical.

La preocupación crece en el círculo del Presidente, ya que la Ley ómnibus no avanza y la emisión se sostiene.

El nerviosismo de Milei desde Davos fue tan grande que les ordenó a sus voceros hacer trascender que "si no hay Ley ómnibus, no se toca Ganancias, no se arregla lo que le votaron a (Sergio) Massa para la campaña". Milei le recrimina a Francos que no convencio a los gobernadores.

Los mandatarios provinciales señalan que el recorte de recaudación en Ganancias aprobado también por Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, en octubre último, se compense con el impuesto al cheque tal como los diputados de UP escribieron en un proyecto de ley.

Las tres posturas en Diputados sobre la ley se dividen en el despacho de comisión de La Libertad Avanza y el PRO, con 39 firmas; el kirchnerismo y y la izquierda, con 47 firmas, y la UCR, Hacemos Consenso Federal e Innovación Federal, con 29 firmas. No se sabe cuántos votos representarían cada uno en el recinto, pero claramente se dividirían en tercios las posturas con riesgo de que gane el kirchnerismo.

Es por eso que los Menem buscan que haya un acuerdo entre el PRO, La Libertad Avanza, Pichetto, la UCR e Innovación Federal, para no tener que pasar por la trituradora del kirchnerismo. Los libertarios prefieren la motosierra de los opositores dialoguistas que permitirían algunas medidas de urgencia, saneamiento fiscal y recorte del gasto.