Es argentino, preparó una milanesa de madera comestible y revolucionó las redes

Pese a que la madera es un material compuesto por celulosa, lignina y otros polímeros resistentes, muy difíciles de descomponer para el sistema digestivo, un argentino encontró la forma de cocinar un clásico argentino con esta materia prima.

"¿Milanesa de madera? Sí, como escuchaste. La madera es del árbol yacaratiá, un árbol nativo de la provincia de Misiones", comienza explicando el responsable de la cuenta @hombremilanesa en Instagram.

Cocinó una milanesa de madera y se volvió viral en redes

Y detalló: "Cuando Guido (de @pasaporte_foodie) subió sobre esta madera comestible, le dije que teníamos que hacer esta 'milanga', así que pasamos la madera por huevo, perejil y ajo y después la empanamos con una mezcla de pan rallado y panco".

En un breve reel, el joven instagramer continúa: "Ya veo que van a estar diciendo que talamos un árbol para hacer una milanesa. Y no. La conseguimos en un emprendimiento familiar de economía circular, es decir que aprovechan árboles que son descartados por otras industrias".

"La mandamos al aceite caliente sin saber cómo iba a salir este invento y acá está. El sabor no se destaca porque la madera no tiene demasiado gusto, pero la textura es muy particular. Sinceramente, esperaba algo incomible, pero me sorprendió", concluyó.

Pidió dos milanesas y quisieron cobrar más de $ 80.000

Esto ocurrió en una peña ubicada en los alrededores del Anfiteatro en Jesús María, cuidad en la que se está realizando uno de los Festivales más importantes del país, el de Doma y Folklore. Esta situación puede ser el escenario propicio para que los comerciantes ajusten sus precios, pero en este caso parece desmedido y sin explicación, según contó Cristian Puyó a Telefé Córdoba.

Muchas veces, cuando se conocen este tipo de denuncias en las redes sociales, se marca que hay que leer bien la carta antes de pedir; pero en esta oportunidad no aplica, ya que el cordobés asegura haber leído un precio que no se correspondía con lo que su ticket decía.

"$81.000 por dos milanesas y una gaseosa de litro", remarca Cristian, que sigue sin entender por qué le quisieron cobrar eso. Al mismo tiempo, detalla que cuando les llevan la comida, le dejan el ticket "no oficial", es decir, no es el documento que AFIP exige a los comercios.

Además, detalló: "Previo habíamos leído la carta y decía $6.500 cada milanesa, más $4.500 la gaseosa". Y explicó que la cuenta estaba escrita a mano, al notar que la suma era muy superior a los 17.500 pesos que suma el pedido (sin contar el "cubierto", a $500), le marca al mozo que había un error en el monto que pretendían cobrar.