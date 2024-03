El programa Au pair para cuidar niños puede parecer una oportunidad emocionante para aquellos que buscan vivir una experiencia en el extranjero, pero no todo es perfecto, como lo demuestra la experiencia de Jael Zárate quien, a sus 25 años, decidió aventurarse en este programa con el objetivo de ganar dinero, ahorrar en dólares, aprender bien el inglés y conocer Estados Unidos.

Su primer encuentro con el programa fue a los 16 años, cuando una compañera de la secundaria se lo mencionó. Cuando terminó el colegio se dedicó a investigar sobre el tema y finalmente se unió a Cultural Homestay International (CHI), una agencia pequeña, pero que resultó accesible a su bolsillo.

El proceso de ingreso dice que fue tedioso y exhaustivo, incluyendo exámenes médicos, psicológicos y hasta aprender a conducir. Encima, Jael esperaba viajar a fines de 2020, pero la pandemia retrasó sus planes hasta principios de 2022.

Una vez en Estados Unidos, su experiencia no fue tan ideal como esperaba. Se mudó a Fredericksburg en el Estado de Virginia, a la casa de una familia donde cuida a 5 niños. Aunque dice que son buenos, menciona que no hacen todo lo que decían que harían como familia, ni son el matrimonio unido que le vendieron a Jael cuando los eligió para ser niñera de sus hijos. "Los nenes son amorosos, pero imposibles de manejar. La familia no es mala conmigo, pero tienen muchos problemas internos que afectan la convivencia, fundamentalmente porque me incomoda", explica Jael a iProfesional.

A las peleas del matrimonio, a Jael se le suma el desafío de cuidar a cinco niños, que aunque gratificante en ciertos aspectos, resulta abrumador para la joven. Además, al tratarse de una familia numerosa tampoco es que pueden hacer demasiadas salidas o viajes juntos, algo que a la joven niñera le importaba poder hacer. Por lo pronto, adelanta, decidió extender el programa por un año más, pero cambiando de familia.

Un trabajo de 45 horas semanales por 800 dólares

Jael, oriunda de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja 45 horas a la semana por salario de u$s800 mensuales. Aunque, además de una habitación y comida, en términos monetarios es lo mínimo que exige el programa pagar a las familias. "Cumplen con lo exigido y nada más, por lo tanto, no es que puedo decir que estoy sumamente agradecida", remarca.

Su sueldo resulta más que atractivo teniendo en cuenta que el salario básico en Argentina no supera los uSs200, sin embargo, dice que en Estados Unidos no rinde tanto como imaginó. Lo que sí, confiesa, es que pudo cumplir su deseo de comprarse cosas materiales, como un iPhone, una computadora, ropa y zapatillas de marca.

A pesar de los desafíos financieros, Jael encontró algunos aspectos positivos en su experiencia. Mejoró su inglés y en lo personal dice que maduró al tener que enfrentarse por primera vez sola al mundo y salir de su zona de confort.

"Al comienzo fue todo muy aterrador porque en Argentina estaban mis papás y de alguna manera estaba tranquila sabiendo que contaba con su respaldo, pero ahora estoy sola. Esta experiencia me sirvió para crecer y descubrir qué quiero o no quiero para la vida", analiza.

Sin embargo, ahora enfrenta incertidumbre sobre su futuro, especialmente en cuanto a sus planes de regresar a Argentina y estudiar cine.

"Mis planes son volver y estudiar, pero viendo como está la situación en Argentina, ojalá se me dé y pueda. Por eso ahora quiero ahorrar plata, para llevarme allá y financiarme la educación. Pero dudo mucho por qué la situación económica en Argentina está empeorando muchísimo y no tengo esperanzas de que mejore. Hay muchas chicas del programa que logran quedarse cambiando su estatus de visa a estudiante, entonces a veces pienso si podría hacer eso. Pero honestamente no sé por qué yo amo a mi país y la educación pública. Entonces no sé qué hacer, literalmente lo único que me detiene es la situación económica de allá, porque después a Argentina no la cambio por nada", explica.

Au Pair: un viaje de aprendizaje y autodescubrimiento

La experiencia de Jael en el programa Au Pair es una montaña rusa de emociones y desafíos. Sin embargo, a pesar de las dificultades, aprendió lecciones valiosas que pueden ayudar a otros aspirantes a Au Pair. Aquí están algunos de sus consejos:

Investigá a fondo : Antes de comprometerte con una agencia Au pair, investigá todas tus opciones. Lee reseñas, hablá con otros Au pairs y preguntale a las agencias sobre sus servicios y apoyo.

: Antes de comprometerte con una agencia Au pair, investigá todas tus opciones. Lee reseñas, hablá con otros Au pairs y preguntale a las agencias sobre sus servicios y apoyo. Preparate mentalmente : Ser un Au pair puede ser una experiencia emocionalmente desafiante. Vas a estar lejos de casa, enfrentando nuevas culturas y responsabilidades. Así que también preparate para los altibajos emocionales que puedan surgir.

: Ser un Au pair puede ser una experiencia emocionalmente desafiante. Vas a estar lejos de casa, enfrentando nuevas culturas y responsabilidades. Así que también preparate para los altibajos emocionales que puedan surgir. Elegí una agencia confiable : No te dejes llevar únicamente por el precio. Buscá una agencia que brinde un buen apoyo tanto a las familias anfitrionas como a los Au pairs.

: No te dejes llevar únicamente por el precio. Buscá una agencia que brinde un buen apoyo tanto a las familias anfitrionas como a los Au pairs. Sé realista sobre las expectativas: Las familias anfitrionas pueden no ser exactamente como se presentan en los perfiles.

Las familias anfitrionas pueden no ser exactamente como se presentan en los perfiles. Aprendé a cuidarte: Cuidar de vos mismo es fundamental. Asegurate de tener tiempo para vos, establece límites saludables y buscar apoyo si lo necesitas.

Cuidar de vos mismo es fundamental. Asegurate de tener tiempo para vos, establece límites saludables y buscar apoyo si lo necesitas. Aprovechá al máximo la experiencia : A pesar de los desafíos, tratá de encontrar momentos positivos y oportunidades de crecimiento. Aprendé el idioma local, conocé gente nueva y sumergite a la cultura del país anfitrión.

: A pesar de los desafíos, tratá de encontrar momentos positivos y oportunidades de crecimiento. Aprendé el idioma local, conocé gente nueva y sumergite a la cultura del país anfitrión. Planificá tu futuro: A medida que avances en tu experiencia como Au pair, también debés pensar en tu futuro. Establecé metas claras para lo que quieres lograr después del programa y trabaja en ellas.

A medida que avances en tu experiencia como Au pair, también debés pensar en tu futuro. Establecé metas claras para lo que quieres lograr después del programa y trabaja en ellas. Sé agradecido, pero exigí lo justo: Agradecé las oportunidades que el programa te brinda, pero no tengas miedo de exigir un trato justo y respetuoso. Ser Au pair no es ser un hermano mayor, como te lo venden muchas agencias, es un trabajo y por ello te pagan. Si sentís que tus derechos no están siendo respetados, buscá ayuda y defendé tus intereses.

Siguiendo estos consejos y manteniendo una actitud positiva y resiliente, puedes convertir tu experiencia como cuidadora de niños en el extranjero en una aventura gratificante y enriquecedora.