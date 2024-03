Javier Milei reveló una curiosa anécdota sobre unos borrachos canadienses que lo elogiaron en Estados Unidos

El presidente Javier Milei compartió este martes una anécdota de un chofer argentino que vive en la ciudad estadounidense de Miami, cuyos pasajeros canadienses le dijeron que el mandatario argentino "es el mejor del mundo".

"Se suben tres canadienses borrachos totalmente que iban de Miami Beach al Ultra Festival. Cuando se enteran que soy argentino, me dicen ‘oh brother, your prime minister is a fucking guy in the world. Y yo les dije que no es primer ministro, sino Presidente", comenzó relatando el joven chofer.

Javier Milei compartió una curiosa anécdota: "Fenómeno barrial"

Luego, en su relato agregó: "Y me dicen, ‘your fucking president is the best of the world’. Los tipos chochos con Milei, Y me pidieron que le mande grabado a un amigo de ellos colombiano que vive en Toronto el saludo de Milei, el Viva la Libertad Carajo y que se los traduzca".

"Me sacaron fotos y me decían que por Milei se iba cambiar la política mundial para ponerla del lado correcto, defendiendo a la gente, en contra del gasto del gobierno", finalizó la anécdota que compartió el mandatario en sus redes.

El Presidente compartió el relato en su cuenta oficial de X. "Fenómeno barrial. Viva la libertad, carajo", expresó.

Milei celebró la baja a un dígito de la inflación

El dólar blue cerró este martes con una baja de cinco pesos, a $1.015 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación se negoció a $1.101 y el MEP se ofreció en $1027.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sentenció que la inflación minorista ya alcanzó niveles de un solo dígito mensual, afirmación que hizo durante una entrevista televisiva. En la misma, Caputo expresó su optimismo respecto a la inflación, señalando que, aunque los índices aún no lo reflejan, la realidad es que "la inflación ya está corriendo a niveles de un dígito".

Además, destacó la estabilización de los precios de los alimentos en la tercera semana de marzo y aseguró que la mayoría de los precios relativos han sido corregidos. "Estamos bajando la inercia inflacionaria y controlando la emisión monetaria", afirmó, sugiriendo que estas medidas pronto se verán reflejadas en los índices oficiales. El titular del Palacio de Hacienda también defendió la apertura a la importación de productos de la canasta básica como una estrategia para incrementar la competencia y presionar a los productores locales, marcando una diferencia significativa con las políticas del kirchnerismo.

Al respecto, fuentes relevadas por iProfesional resaltaron -pese al complejo escenario económico actual- los recientes esfuerzos del gobierno para controlar este fenómeno monetario y que comenzaron a dar frutos antes de lo esperado, con una desaceleración significativa en febrero y señales prometedoras en marzo.