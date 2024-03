El Gobierno estudia postergar subas y mantener congeladas las tarifas de trenes y colectivos en abril

Para evitar que impacte en la inflación, el Gobierno analiza mantener congeladas las tarifas de colectivos y trenes en abril. De esta manera, según trascendió, no se aplicarían los aumentos previstos a partir del 1 de abril.

Luego del último incremento en los boletos de trenes y colectivos, que tuvo lugar a principios de febrero, se había establecido que las tarifas en el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se actualizarían mensualmente según los datos de inflación.

Tarifas de colectivos y trenes: Gobierno estudia postergar subas

Según estaba previsto, las tarifas de colectivos y trenes deberían aumentar en torno al 36% en abril. Sin embargo, la decisión del Gobierno sería mantener los valores actuales, para evitar que los incrementos se traduzcan en un mayor incremento del IPC.

El valor del boleto del colectivo metropolitano debería incrementarse en torno a los $100, en caso de seguir la fórmula dispuesta por el Gobierno a principios de año. Pero, por el momento, mantendría los valores que están vigentes. Actualmente, el precio del boleto mínimo de colectivo es de $270 y el de tren, cuesta $130.

Lo que por el momento no se modificó -o al menos no se informó al respecto, es que a partir del 1° de abril, quienes no registren su tarjeta SUBE pagarán la tarifa plena en los medios de transporte público. Desde el Gobierno recuerdan que quienes no realicen este trámite, tampoco contarán con el beneficio de la RED SUBE, por lo que el impacto en el bolsillo será aún más grande.

Las autoridades informaron que desde el anuncio de esta modificación "ya se registraron más de 2.300.000 nuevas tarjetas SUBE en los canales digitales y presenciales de atención".

Quienes no tengan la SUBE registrada, pagarán los boletos más caros a partir del 1 de abril

¿Cómo registrar mi tarjeta SUBE para no pagar de más?

El trámite es gratuito y se puede realizar a través de la web argentina.gob.ar/SUBE opción "Registrala", desde la aplicación SUBE (disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC) o llamando al 0800-777-7823 (opción 3) de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También a través de WhatsApp 1166777823, asistido por el ChatBot SUBI.

Si no se puede registrar por estos medios o no sabe como hacerlo, también lo puede hacer de manera presencial: se debe acercar de lunes a viernes de 9 a 14 horas en las estaciones de trenes de Once, Moreno y Tigre con la SUBE junto con el DNI vigente. En las Unidades de Gestión SUBE (UGS) también se realiza el trámite.

Luego de realizar este registro, es importante realizar el último paso que consiste en apoyar la tarjeta en una Terminal Automática o en la parte trasera del teléfono con la aplicación SUBE, seleccionando "Acreditar o consultar" y luego "Ver saldo".

Quienes no hayan puesto a su nombre la tarjeta, a partir del 1° de abril pasarán a pagar la tarifa plena. Vale aclarar que el trámite se podrá seguir realizando y una vez que este se concrete, se volverá a pagar la tarifa más económica en el transporte del AMBA y mantener los descuentos de la RED SUBE.

Según el cuadro de tarifa vigente en el AMBA, la tarifa mínima de colectivos (0-3 kilómetros) cuesta $270 y será el precio a partir del 1° de abril para quienes tengan la SUBE registrada. Quienes no lo hagan pasarán a pagar $429,30.

El precio del boleto de colectivo es:

0-3 km: $270 con tarjeta registrada, $429,30 si no la registras.

si no la registras. 3-6 km: $300,78 con tarjeta registrada, $478,24 si no la registras.

si no la registras. 6-12 km: $323,95 con tarjeta registrada, $515,08 si no la registras.

si no la registras. 12-27 km: $347,15 con tarjeta registrada, $551,97 si no la registras.

si no la registras. más de 27 km: $370,18 con tarjeta registrada, $588,59 si no la registras.

Mientras que el boleto de trenes, que es unificado para todas las líneas, según la distancia, costará:

$130 con tarjeta registrada, $260 si no la registras. $169 con tarjeta registrada, $338 si no la registras. $208 con tarjeta registrada, $416 si no la registras.

A partir del próximo lunes los boletos deberían aumentar un 36%, pero el Gobierno podría posponer los incrementos

Preguntas frecuentes

¿Habrá aumentos de tarifas?

No. Las tarifas seguirán siendo las mismas que se abonaron en febrero y marzo. Por el momento, no hay un aumento de tarifas previsto. Las tarifas vigentes son de 270 pesos para colectivos y 130 pesos para trenes.

Entonces, ¿quiénes tendrán que abonar una tarifa diferencial?

Únicamente las personas que no hayan registrado su tarjeta SUBE. El resto, pagará la misma tarifa que viene abonando desde febrero.

¿Cuántas personas registraron su tarjeta en los últimos 3 meses?

Hasta el momento, 2.300.000 personas nominalizaron su tarjeta SUBE.

Si ya tengo registrada mi SUBE, ¿debo realizar algún otro trámite?

No. No es necesario que realices ningún trámite adicional.

No registre mi SUBE, ¿puedo hacerlo a partir del 01 de abril?

Sí, todos los canales de registro seguirán habilitados. Por ende, se puede nominalizar la tarjeta SUBE ingresando a https://www.argentina.gob.ar/sube y realizar el trámite de forma ágil, dinámica y sencilla.

Además de la web, ¿hay otras formas de registrar la SUBE?

Sí, también puede registrarse:

Por teléfono, llamando al 0800-777-SUBE (7823) y marcando la opción 3 Desde la nueva app SUBE (disponible para sistema operativo Android 6 o superior) Mandando un mensaje de WhatsApp al Chatbot SUBi 11667778234) De forma presencial en los Centros de Atención y Unidades de Gestión SUBE.

¿Hay otros beneficios por registrar la SUBE?

Sí, principalmente el proceso de registro de la tarjeta posibilita consultar o recuperar el saldo en situaciones de pérdida o deterioro, así como visualizar los movimientos y descuentos asociados como por ejemplo el programa Red SUBE (que permite viajar con descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero en un máximo de hasta 5 combinaciones de transporte dentro de un lapso de dos horas). Asimismo, brinda la oportunidad de recibir información sobre el transporte público y denunciar puntos SUBE