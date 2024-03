Quienes no registren su tarjeta SUBE antes del viernes, pagarán tarifa plena en el transporte público hasta que regularicen dicho trámite

A partir del 1° de abril, quienes no registren su tarjeta SUBE pagarán la tarifa plena en los medios de transporte público. Desde el Gobierno recuerdan que quienes no realicen este trámite, tampoco contarán con el beneficio de la RED SUBE, por lo que el impacto en el bolsillo será aún más grande.

"Realizá tu trámite antes del 31 de marzo para mantener los beneficios de la red SUBE y evitar pagar la tarifa de mayor valor que regirá desde el 1º de abril en trenes y colectivos del AMBA", se lee en el sitio del Gobierno.

Las autoridades informaron que desde el anuncio de esta modificación "ya se registraron más de 2.300.000 nuevas tarjetas SUBE en los canales digitales y presenciales de atención".

¿Cómo registrar mi tarjeta SUBE para no pagar de más?

El trámite es gratuito y se puede realizar a través de la web argentina.gob.ar/SUBE opción "Registrala", desde la aplicación SUBE (disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC) o llamando al 0800-777-7823 (opción 3) de lunes a viernes de 8 a 20 horas. También a través de WhatsApp 1166777823, asistido por el ChatBot SUBI.

Si no se puede registrar por estos medios o no sabe como hacerlo, también lo puede hacer de manera presencial: se debe acercar de lunes a viernes de 9 a 14 horas en las estaciones de trenes de Once, Moreno y Tigre con la SUBE junto con el DNI vigente. En las Unidades de Gestión SUBE (UGS) también se realiza el trámite.

Otros de los lugares en los que se puede recibir ayuda para anotar la SUBE a su nombre son los Centros de Atención SUBE:

Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

Constitución: Av. Brasil 1128 (Estación FFCC Roca). De lunes a viernes de 7 a 18 hs.

Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus). De lunes a viernes de 10 a 15 hs.

Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento). De lunes a viernes de 8 a 18 hs.

San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13 hs.

Luego de realizar este registro, es importante realizar el último paso que consiste en apoyar la tarjeta en una Terminal Automática o en la parte trasera del teléfono con la aplicación SUBE, seleccionando "Acreditar o consultar" y luego "Ver saldo".

¿Cuánto pagarán quienes no registren su SUBE?

Quienes no hayan puesto a su nombre la tarjeta, a partir del 1° de abril pasarán a pagar la tarifa plena. Vale aclarar que el trámite se podrá seguir realizando y una vez que este se concrete, se volverá a pagar la tarifa más económica en el transporte del AMBA y mantener los descuentos de la RED SUBE.

Estos son los valores que regirán a partir del 1° de abril en el transporte público del AMBA.

Según el cuadro de tarifa vigente en el AMBA, la tarifa mínima de colectivos (0-3 kilómetros) cuesta $270 y será el precio a partir del 1° de abril para quienes tengan la SUBE registrada. Quienes no lo hagan pasarán a pagar $429,30.

El precio del boleto de colectivo es:

0-3 km: $270 con tarjeta registrada, $429,30 si no la registras.

si no la registras. 3-6 km: $300,78 con tarjeta registrada, $478,24 si no la registras.

si no la registras. 6-12 km: $323,95 con tarjeta registrada, $515,08 si no la registras.

si no la registras. 12-27 km: $347,15 con tarjeta registrada, $551,97 si no la registras.

si no la registras. más de 27 km: $370,18 con tarjeta registrada, $588,59 si no la registras.

Mientras que el boleto de trenes, que es unificado para todas las líneas, según la distancia, costará:

$130 con tarjeta registrada, $260 si no la registras. $169 con tarjeta registrada, $338 si no la registras. $208 con tarjeta registrada, $416 si no la registras.

¿Cómo es el descuento de la RED SUBE?

El beneficio de la RED SUBE que rige en el AMBA ofrece descuentos del 50% en el segundo viaje y del 75% a partir del tercero, en un máximo de 5 combinaciones en diferentes medios de transporte dentro de un período de dos horas. En cada tramo se hará un descuento máximo equivalente a la tarifa mínima de colectivos vigente en AMBA.

Si se hacen más de 5 combinaciones se vuelve a pagar la tarifa completa, pero vuelven a empezar las 2 horas de plazo para hacer otras 5 combinaciones y tener los descuentos. Ese ciclo no tiene límite por día y solo funciona pagando un pasaje por persona con la misma tarjeta.

Es importante saber que este descuento no requiere trámite previo, sino que se aplica automáticamente, pero a partir del 1° de abril quienes no tengan su tarjeta registrada no podrán acceder al beneficio.

La Tarifa Social Federal seguirá vigente

Quienes cuenten con Tarifa Social, ya cuentan con la tarjeta SUBE registrada, por lo que no deberán realizar ningún trámite extra. Este beneficio social está dirigido a:

Jubilados y/o pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo

Seguro por desempleo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Programa PROGRESAR

Programa "Potenciar Trabajo"

Pensiones No Contributivas

¿Cuánto pagan los beneficiarios de Tarifa Social?

El boleto de colectivo en el AMBA:

0-3 km: $121,50

3-6 km: $135,35

6-12 km: $145,78

12-27 km: $156,22

más de 27 km: $166,58

Mientras que según la distancia, estos son los valores que rigen para los trenes:

$58,50 $76,05 $93,60

Para que todos estos beneficios sigan vigente, es necesario registrar la tarjeta SUBE a tu nombre. Hasta el 31 de marzo, todos pagarán la misma tarifa, luego de esta fecha solo lo harán quienes tengan el plástico a su nombre.