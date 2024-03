Todos los aumentos de abril: desde prepagas a colegios, combustibles y peajes

El mes de abril comenzará con fuertas subas en servicios, tanto privados como públicos, y la posibilidad de bajar la inflación se aleja cada vez más de los objetivos del Gobierno.

En el listado de aumentos se encuentran las prepagas, combustibles, gas, agua, colegios privados, peajes y colectivos, en el caso de los que no hayan registrado la tarjeta SUBE.

De esta manera, no habrá ningún sector que pueda escapar a un nuevo golpe al bolsillo, y los gastos seguirán estando en el ojo de la tormenta del gobierno de Javier Milei, más allá de los intentos por sacar de agenda un tema álgido.

Un por uno, repasamos los aumentos que comenzarán pasado el fin de semana XXL.

Prepagas

Uno de los aumentos que se viene es en prepagas, que concretará la cuarta suba del año y se espera que sea por arriba de 15%, según la empresa. Este incremento se agrega a la de 40% en enero, 27% en febrero y 20% en marzo.

Combustibles

La nafta y el gasoil tendrán otro aumento de al menos un 4% en abril por la suba de los impuestos que se habían congelado durante la gestión de Alberto Fernández y que se están terminando de sincerar mes a mes.

El combustible volverá a subir en abril.

Las petroleras también aplicarían un incremento que compense la devaluación mensual del peso contra el dólar (+2% en el tipo de cambio oficial).

Tarifa de gas

Después de haber pateado la suba, el Gobierno decidió avanzar con la quita de subsidios en la facturas de gas. Habrá un ajuste que abarcará tanto el precio del gas en sí mismo, como en el transporte y distribución, aunque por ahora solo se conocen los detalles del primer caso.

En los próximos días, el Gobierno debe definir las alzas en transporte y distribución y ahí se podrá ajustar el valor final del impacto en las boletas. En cuanto al gas en sí, los hogares de altos ingresos (denominados N1) tendrán un incremento del 179%, de $ 33,09 a $ 92,33 por metro cúbico en Buenos Aires. Para usuarios no residenciales, la actualización es del 612%. En tanto, los hogares N2, de ingresos bajos, verán un salto del 154%.

En su objetivo de eliminar el déficit fiscal, el Gobierno busca bajar los subsidios energéticos en unos u$s3.000 millones. Y es por eso que decidió no volver a postergar la medida.

Agua

El agua podría subir un 209% durante el cuarto mes del año en el área metropolitana que controla Aysa, aunque la compleja ingeniería técnica para procesar la audiencia pública que se realizó esta semana podría correr la actualización para mayo.

Alquileres

Todos los alquileres de vivienda que se hayan iniciado entre julio de 2020 y el 17 de octubre de 2023 y están regidos por la ley 27.551, tienen un único ajuste anual determinado por un índice oficial. Si el contrato se firmó en el mes de abril, corresponde aplicarle el ajuste, que será de 197,7%.

La suba de las tarifas impactará en los ciudadanos.

Colegios privados

El último día hábil de marzo, las autoridades firmaron las resoluciones que habilitan incrementos promedio del 9% en Ciudad y 4,7% en Provincia para los institutos de enseñanza privada subsidiados de esas jurisdicciones. La suba en la cuota que deben pagar 1,3 millones de alumnos bonaerenses y casi 300 mil estudiantes porteños representa un nuevo impacto en los presupuestos.

Peajes

Desde $900 y hasta $4500, según la categoría, deberán pagar a modo de peaje quienes viajen por las rutas nacionales en manos del Estado a partir del mes próximo. Las tarifas serán cobradas en las autopistas que se encuentran en manos de la estatal Corredores Viales, que el gobierno del presidente Javier Milei incluyó en la lista de "privatizables", pero no incluye los montos que actualmente cobran Ausol y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), las únicas dos empresas de autopistas privadas.

Las rutas nacionales contempladas son provincia de Buenos Aires (inclusive Autopista Riccheri–Ezeiza–Cañuelas), La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Corrientes, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy.

El alza se aplicará una vez finalizado el trámite administrativo de consulta ciudadana, que arrancó el 19 de marzo y se cerrará el 17 de abril.

Colectivos sin SUBE registrada

Según estaba previsto, las tarifas de colectivos y trenes deberían aumentar en torno al 36% en abril. Sin embargo, la decisión del Gobierno sería mantener los valores actuales, para evitar que los incrementos se traduzcan en un mayor incremento del IPC.

El valor del boleto del colectivo metropolitano debería incrementarse en torno a los $100, en caso de seguir la fórmula dispuesta por el Gobierno a principios de año. Pero, por el momento, mantendría los valores que están vigentes. Actualmente, el precio del boleto mínimo de colectivo es de $270 y el de tren, cuesta $130.

Lo que por el momento no se modificó -o al menos no se informó al respecto, es que a partir del 1° de abril, quienes no registren su tarjeta SUBE pagarán la tarifa plena en los medios de transporte público. Desde el Gobierno recuerdan que quienes no realicen este trámite, tampoco contarán con el beneficio de la RED SUBE, por lo que el impacto en el bolsillo será aún más grande.