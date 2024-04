Un hombre fue detenido por efectivos de la Policía Federal tras intentar ingresar a la Casa Rosada armado con un machete. Al ser detenido, amenazó con querer matar al presidente Javier Milei.

El episodio se dio alrededor de las 15.45, cuando todavía estaban dentro del edificio los gobernadores de Juntos por el Cambio que se reunieron con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Detuvieron a un hombre que quiso entrar en Casa Rosada

En el momento en que un funcionario ingresaba por las puertas de reja que rodean a la Casa de Gobierno, el detenido intentó entrar también, pero los efectivos le impidieron el paso.

Al notar una situación irregular, los policías lo empujaron hacia el exterior y al revisarlo le encontraron un machete escondido entre sus ropas, además de varios discos de corte.

Al ser detenido, el hombre, de 29 años, gritó en varias oportunidades: "Soy Dios y voy a matar al Presidente".

Según detallaron efectivos que custodian la Casa Rosada, el hombre habría estado merodeando la zona un largo rato hasta que vio la oportunidad de entrar cuando se abrió el portón para la salida de un funcionario.

La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 9 a cargo de la Dra. Maria Capuchetti.

El pasado domingo el presidente Javier Milei denunció amenazas de muerte en su contra.

Javier Milei denunció amenazas de muerte

Javier Milei denunció este domingo que sufrió amenazas de muerte en su contra. Las intimidantes frases fueron recibidos por el Presidente luego de que un excustodio de su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fuera baleado.

"Antes de que sea demasiado tarde", es uno de los mensajes que aparece en las pancartas que compartió el propio mandatario en su cuenta oficial de X (exTwitter). Otra, en la misma sintonía, dice: "El ruido será la tumba del régimen".

"Los democráticos que todo el tiempo me tildaban de antidemocrático... A ver dónde están condenando esos periodistas que se sumaban a esa ola de violencia contra mi persona... casi que no dudo que después de tirar la piedra esconderán la mano...", escribió Milei en sus redes, junto con una publicación de la Escuela Austríaca de Economía que advierte: "Últimamente estoy recibiendo mensajes de este tipo, donde aparece Milei muerto y con mensajes de tipo: vamos a empezar a matar liberales, no descansaremos hasta ver a Milei muerto, etc, si bien tomo este tipo de cosas de quién viene, osea de unos imbéciles, a veces toca tener cierto reparo".