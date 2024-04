Susana Giménez, la conductora y diva de la televisión argentina, siempre fue reconocida por tener gustos caros y rodearse de personas de altísimo poder adquisitivo. Sin embargo, también se declara fanática de una etiqueta de vinos nacional que no está entre las más caras del mundo o del país.

Autos importados, joyas de alta gama, vestidos de alta costura de Cavalli, Elie Saab o Versace, Susana Giménez lo ostentaba todo en la pantalla chica o en las numerosas alfombras rojas que caminó por los Martín Fierro de la mano de su programa, Hola Susana.

Aún así, su pasión y su conocimiento de vinos siempre fue destacable también. ¿Cuál es el vino argentino que prefiere Susana Giménez, quien ahora vive entre su mansión de Uruguay y su propiedad en Miami, Estados Unidos?

El vino favorito de Susana Giménez

En una entrevista que Susana Giménez dio recientemente al conductor Migue Granados, en su programa de streaming Soñé que volaba (Olga TV), la reconocida estrella contó cuál es su vino favorito.

Se trata del Montchenot, perteneciente a Bodegas López, una popular etiqueta presente en restaurantes, vinotecas y supermercados desde hace casi 60 años.

"Pero ese es un vino… normal", acotó con timidez el entrevistador, quien esperaba escuchar de Susana Giménez una elección más alejada del poder adquisitivo de los argentinos o al menos no tan popular y fácil de conseguir.

"A mí me fascina", confesó Susana Giménez, y contó también que su amigo, el conductor Marcelo Tinelli suele proponerle que tome alguno de Vega Sicilia, bodega icónica española, sinónimo de lujo y precios exorbitantes.

"A mí por lo caro no me importa", argumentó la conductora, y explicó que para ella paladar mata "deber ser". El tema es que devaluación y crisis económica mediante, su vino preferido aunque popular en su distribución ya no lo es en su precio.

No obstante, en otro pasaje de la entrevista que emitió el popular canal de streaming, Susana Giménez admitió que dejó de tomar alcohol. No toma ni vino ni tragos porque le hace mal, le da dolor de cabeza, y por lo tanto ya no consume este tipo de productos.

"Un día me dio como asco. No sé, me cayó mal, me dolió la cabeza. Estaba tomando mucho vino, que me encantaba", comentó. "Me hace doler la cabeza y por eso no tomo más, pero me siento mejor", confesó la exconductora de la TV argentina.

Se trata de un cambio importante para la diva de la TV, quien en su momento era reconocida por tener en el baúl de su auto siempre una caja de su vino preferido en cada momento, para llevar tanto a la casa de amigos como al restaurante donde cenara.

Como es el vino argentino favorito de Susana Giménez

Susana Giménez confesó que su vino favorito es el Montchenot de Bodega López

Ségún la web de la Bodega López, el Montchenot es un vino que nació como "Chateau Montchenot" en 1966, una clásica línea Gran Reserva que, desde las primeras cosechas hasta la más joven, presenta una notable complejidad de sabores y aromas como resultado de la crianza durante largos años en grandes toneles de roble de Nancy, Francia.

"Elaborado con uvas provenientes de nuestra finca La Marthita, de antiguos viñedos plantados en 1940. El corte que conforma este vino corresponde a las variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Malbec, con predominio de la primera", comentan en la bodega.

En Mercado Libre, al cierre de este artículo, la botella de la edición más básica se consigue a alrededor de 13.000 pesos. Aquellas ediciones Gran Reserva, de cosechas de más de 100 años, vienen en cofres especiales que pueden costar unos 250 mil pesos, según un video publicado por ViaPaís.

Desde su fundación en 1898, Bodegas López representa un caso excepcional dentro de la industria vitivinícola argentina. Hoy continúa en manos de la familia fundadora, quinta generación, labrando una historia desde el trabajo, amor al detalle y pasión por los grandes vinos.

Pese a ser popular y de amplia disponibilidad en la Argentina, este vino está bien considerado por los expertos, y no solo por Susana Giménez.

Hace menos de un año Andrea Donadio, quien fue elegida como la sommelier número 1 de la Argentina en el certamen que organiza la Asociación Argentina de Sommeliers (AAS), también lo recomendó.

Andrea Donadio recomendó el año pasado, en entrevista con iProfesional, un vino Montchenot de Bodega López

"Hace muy pocos días tuve la posibilidad de probar Montchenot 15 años de Bodegas López y realmente fue extraordinario. Es un vino con una complejidad de aromas muy alta y una textura muy delicada en el paladar. Bodegas López es una empresa familiar que lleva más de 100 años elaborando vinos bajo la misma receta. Eso habla de una gran personalidad y constancia", le dijo el año pasado a iProfesional la experta, sobre una edición especial y limitada de esta etiqueta local.

Además, el Petit Montchenot 2019 de Bodegas López fue uno de los elegidos del portal Vinos & Bodegas de iProfesional en 2022: "Tradición y modernidad sintetizadas en un nuevo vino. El vino más fresco de López es un gran acierto".

"La bodega sorprende con este blend de Malbec y Cabernet Sauvignon de dos zonas claves, como Agrelo y Maipú, y entrega un vino que expande las fronteras de su estilo clásico y único. ¿Qué implica esa expansión? Encontrar un estilo más joven y fresco, pero manteniendo su impronta, apelando para ello a la crianza en foudres de roble francés de 4.000 litros", describió en ese momento iProfesional.

"Se trata de un vino en el que en una primera capa aparece la fruta nítida, pero luego se van sucediendo capas cargadas de especias y hierbas. En boca es jugoso, con muy buena estructura y taninos firmes que le dan sostén, pero definitivamente bien trabajados. En su andar se percibe un toque graso y una acidez balanceada. En su final, deja un agradable recuerdo a pimiento".

Por todos estos motivos, vale la pena probar alguna de las ediciones o cosechas del famoso Montchenot de Bodegas López, el vino argentino preferido nada menos que por la diva Susana Giménez.