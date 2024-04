El escándalo de los seguros sumó un nuevo capítulo. Este jueves, el titular de Nación Seguros Alfonso Torres le pidió la renuncia al gerente general del área comercial Matías Caselli, tras detectar nuevas irregularidades con el manejo de los brokers.

También se tomó la misma decisión con otros dos empleados. Estos despidos se suman a los de Mauro Tanos, ex gerente general y ex integrante de La Cámpora, y Marcos Eufemio, gerente de compras, quienes fueron echados la semana pasada luego de ser allanados por el juez federal Julián Ercolini.

Echan a otro gerente de Nación Seguros por el escándalo con los brokers

Si bien lógicamente está vinculado al escándalo de los seguros que salpica al ex presidente Alberto Fernández, los motivos oficiales de la decisión serán informados próximamente al juez Ercolini, quien está a cargo de la investigación judicial.

Caselli, despedido este jueves, trabaja en la empresa hace 15 años. Entre otros cargos, fue gerente regional, gerente de Unidad de Negocio de Corrientes-Chaco-Formosa-Catamarca, y gerente Comercial Unidad de Negocio Corrientes, entre otros cargos.

La semana pasada, Ercolini allanó a Tanos y Eufemio, hasta entonces también con cargos en Nación Seguros. Según trascendió, Ercolini supone que Tanos era el contacto del organismo público con la empresa San Ignacio, una de las dos que lograron asegurar los créditos de los jubilados. Una camioneta, que fue vista en la casa del empresario Alfredo Del Corro, fue la que llevó a la Justicia a investigar a Tanos.

De acuerdo con una auditoría de Nación Seguros a pedido de la Justicia, San Ignacio cobró $231.918.674 por comisiones. Esa cifra no contempla las comisiones millonarias que habrían cobrado los intermediarios por las cuatro coaseguradoras: Sancor, San Cristóbal, San Germano y Life Orígenes.

El jefe de Gabinete Nicolás Posse dispuso que las contrataciones de pólizas de seguros para organismos públicos se realicen sin intermediarios

En tanto, la Justicia detectó vínculos llamativos con Eufemio, quien forma parte de una sociedad llamada "SMART TECHNOLOGY SRL" junto a Del Corro. También aparece vinculado a la firma "Megaled Del Sur SRL", donde aparecen Del Corro y Damián Gosso. Por estos nexos, Ercolini ordenó allanar su casa.

Contratación de seguros: el Gobierno prohibió los intermediarios

En medio del escándalo, el Gobierno decidió prohibir a los intermediarios en todas las contrataciones de seguros que hagan los organismos públicos. La decisión fue tomada por el jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien envió una nota a todos los ministros.

"Por medio de la presente, resulta oportuno aclarar que las contrataciones de las pólizas de seguros que se lleven a cabo en la órbita de sus jurisdicciones, deberán efectuarse sin mediar intermediación", señala el escueto comunicado.

Guillermo Francos, Diana Mondino, Luis Petri, Luis Andres Caputo, Mariano Cúneo Libarona, Patricia Bullrich, Mario Antonio Russo, Sandra Pettovello, Karina Milei, Javier Herrera Bravo, y Eduardo Serenellini, fueron los destinatarios de la nota.

Por el caso, el martes la Justicia dictó la inhibición de bienes para el ex presidente Alberto Fernández. La misma medida se aplicó para otros ex funcionarios y varios empresarios implicados en la causa, como el boker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la ex secretaria del jefe de Estado María Marta Cantero.

También se incluyeron en esta medida las empresas Bachiller, San Ignacio, Castello Mercuri, San German, entre otras. Con esa medida, no podrán vender ni disponer de sus bienes. Yl os dos ex funcionarios de Nación Seguros que fueron allanados la semana pasada: Mauro Tanos, un ex integrante de La Cámpora promovido por el actual Gobierno a gerente general, y Marcos Eufemio, que revestía como gerente de compras.