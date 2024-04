En agosto de 2022, el antiguo cofundador de WeWork, Adam Neumann, anunció que había creado una nueva empresa, llamada Flow, que buscaba transformar la forma en que vivimos y utilizamos los edificios de viviendas. Andreessen Horowitz, una de las empresas de capital de riesgo más prestigiosas de Silicon Valley, invirtió 350 millones de dólares, la mayor inversión de su historia, lo que hizo disparar el valor de Flow -sobre el papel- a más de 1.000 millones de dólares.

Pase lo que pase con Flow, Neumann siempre será recordado por WeWork, de la que dimitió en 2019. El lanzamiento se produce mientras Neumann intenta recomprar su antigua empresa en quiebra por más de 500 millones de dólares.

"Flow es una empresa inmobiliaria residencial que da prioridad a la experiencia. Estamos aprovechando la tecnología como una de las cosas que estamos haciendo para unir a la gente y fomentar la comunidad. Así, por ejemplo, estamos reconstruyendo los sistemas backend que gestionan los edificios. Estamos construyendo una aplicación nativa para que todo funcione perfectamente", indicó Neumann.

Pero agregó que "no es que tengamos que definirnos como este o aquel tipo de empresa. Nos encanta ser una empresa inmobiliaria. Solo nos aprovechamos de la tecnología. También somos la única empresa inmobiliaria de este tipo que conozco que construye su propia tecnología", añadió en una entrevista con Business Insider.

Luego explicó que "en el nuevo mundo híbrido, trabajar y vivir están muy correlacionados. Así que nos centramos en vivir, pero tenemos un espacio de coworking. No puedo decir demasiado porque [WeWork] está en medio de la quiebra ahora mismo, pero estamos teniendo conversaciones positivas con múltiples partes interesadas y por ahora ahí es donde estamos. Y nuestros socios son muy, muy grandes y los mejores inversores institucionales de su clase. No somos solo nosotros".

En ese contexto, añadió que "el futuro de la vida tiene el trabajo integrado y esto es algo que entendemos mucho. Aprendimos mucho del pasado, construimos una marca global, ayudamos a redefinir una categoría con un increíble grupo de personas que ayudaron a liderar esta cosa".}

El fundador de WeWork se reinventa y apunta al negocio inmobiliario

La nueva empresa del fundador de WeWork

"El trabajo forma parte de la vida y no sé si necesitamos o no necesitamos algo, pero sea lo que sea lo que estoy haciendo, lo voy a hacer a través de Flow y haré lo que sea mejor para Flow. Parte de lo que es agradable de hacer una empresa por segunda vez es que puedes tomar las mejores cosas que hiciste la última vez y hacerlas de nuevo. Pero también aprendes. Una de ellas es que cuando tienes un producto que te apasiona, es estupendo tomarte tu tiempo y perfeccionarlo", explicó Neumann.

"Como he dicho antes, estamos tomando las cosas que eran geniales, pero también estamos aprendiendo lecciones. Tengo un grupo diferente de socios. Creo que Mark [Andreessen] y Ben [Horowitz] son inversores únicos, aparte de lo grandes que son como capitalistas de riesgo. Ambos son empresarios. Así que me siento en la sala de juntas con ambos y mantenemos conversaciones reales. Me ayudaron personalmente a elegir al director de tecnología y al jefe de producto y nos ayudaron con muchas de las cosas que hicimos para asegurarnos de que teníamos talento de primera clase", sostuvo.

Además, añadió que se trata de "una empresa integrada verticalmente. Construimos nuestra propia tecnología, nuestra propia gestión inmobiliaria desde cero. Somos propietarios de los edificios y, en cuanto a la tecnología, creamos la aplicación, el backend y la página web. Y en nuestra nueva aplicación, nuestro sistema de pago está totalmente integrado".

"Hay muchas cosas en marcha, lo que significa que Flow dentro de cinco años tiene un enorme potencial para ir por muchos caminos diferentes. Ahora mismo seguimos centrándonos en aprender, probar y ver qué funciona. De nuestros dos edificios actuales, el de Fort Lauderdale está lleno al 95% y el de Miami al 96%, y pronto habrá muchos más", concluyó.