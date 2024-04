Se sabe que los sueldos que cobran cada mes los futbolistas suelen superar por lejos el promedio de un trabajador común. Sin embargo, el monto dependerá de la categoría y país en el que se ubique cada club, la antigüedad del jugador en el plantel en cuestión y por supuesto del contrato que firme con la dirigencia del equipo antes de su incorporación.

En este contexto, un joven tiktoker reveló qué salario anual cobra cada una de las figuras del Club Atlético Boca Juniors, que -al mando de Diego Martínez- se prepara para disputar un nuevo superclásico este domingo en Córdoba.

Qué sueldo en dólares ganan los jugadores de Boca

"Ramírez cobra 750.000 dólares netos por ser el peor jugador del país", dice @jereherrera06 en una rotunda crítica contra el volante izquierdo. Y agrega: "Se dieron a conocer los sueldos de Boca y resulta que el muchacho cobra casi un palo por cebar mates y calentar el banco todo el año".

El siguiente en la lista es Edinson Cavani. "Es el que más cobra, con tres palos verdes anuales y le siguen Rojo, con 2,7 millones, y el 'Chiquito' Romero con un millón y medio. El 'Pipa' Benedetto y Fabra, con 1,2 millones y Advíncula con un millón bien ganado", continúa el joven.

Y cierra: "Janson cobra 900.000 dólares, Pol Fernánez, u$s800.000 y luego Merentiel, Figal, Medina y Bullaude con alrededor del medio millón".

Es tenista profesional y lucha para no perder plata: "Apenas sobrevivo"

iProfesional dialogó exclusivamente con el tenista argentino Juan Pablo Paz, de 29 años, y nacido en Berazategui (provincia de Buenos Aires), para conocer el mundo del tenis por dentro.

Paz llegó a ser número 1 de Argentina y hoy se ubica en el puesto 570 en singles y 238 en dobles de la ATP (la Asociación de Tenis Profesional masculino). Desde México, reveló detalles inéditos sobre el apoyo financiero al que recurre para mantener su cronograma de competición y los proyectos que puso en marcha recientemente para mantener su carrera de la manera más óptima posible.

"La verdad es que un tenista de mi ranking vive sobreviviendo. Es muy difícil. Este es el embudo más grande que tiene el tenis. Hasta que no entrás a la qualy (pre clasificación) de los Grand Slams, que sería estando 230 del mundo, es muy grande. El dinero que ganás en los torneo es muy poco y, si no tenés sponsors, como en la mayoría de los casos, es muy difícil sostenerte. Eso te lleva a que no tengas entrenador o no puedas viajar con él y preparador físico. Ese sistema lo tienen jugadores con un poco más de dinero. Es difícil sacar la ventaja si no contás con apoyo económico", relata Paz, que viene de disputar torneos en Mérida, Potosí y Ciudad de México.